Netflix pregătește lansarea filmului romantic „My Dearest Señorita”

Elisabeth Martínez își face debutul cinematografic în noul remake produs de Netflix al clasicului spaniol „Mi querida señorita”. Filmul, prezentat în premieră la cea de-a 29-a ediție a Festivalului de Film de la Málaga, va fi lansat la nivel global pe platforma de streaming sub titlul „My Dearest Señorita”.

Producția, o dramă original Netflix realizată în Spania, marchează o reinterpretare modernă a peliculei din 1972 „Mi querida señorita”. Regia îi aparține lui Fernando G. Molina, cunoscut pentru „Paraíso”, iar scenariul este semnat de Alana S. Portero.

Filmul este realizat de Suma Content, cu Javier Ambrossi și Javier Calvo în rol de producători, în timp ce Andrea Herrera Catalá semnează ca producător executiv.

Filmului „Dearest Señorita” i-a fost confirmată lansarea globală pe platforma Netflix pentru data de 1 mai 2026. Înainte de debutul pe streaming, producția a avut premiera la cea de-a 29-a ediție a Festivalului de Film de la Málaga, pe 8 martie 2026, urmând să beneficieze și de o lansare limitată în cinematografele din Spania începând cu 17 aprilie 2026.

Sinopsisul oficial oferit de Netflix o urmărește pe Adela, singura fiică a unei familii tradiționale, care își împarte viața între magazinul de antichități al familiei și activitatea de profesor de catehism. Viața ei este puternic influențată de protecția mamei și de o tăcere apăsătoare legată de identitatea ei sexuală, de care nu este conștientă, dar care îi modelează existența.

Totul se schimbă odată cu o serie de evenimente neașteptate: o prietenie specială cu un preot nou venit, reîntoarcerea unei prietene din copilărie și apariția lui Isabel. Aceste întâlniri declanșează un lanț de transformări care o conduc pe Adela într-o călătorie de autocunoaștere, de la Pamplona la Madrid, unde își va descoperi identitatea cu ajutorul iubirii și sprijinului celor din jur.

Elisabeth Martínez își face debutul pe ecran în rolul principal, interpretând-o pe Adela. Producția este privită ca un posibil punct de cotitură în cariera tinerei actrițe, având potențialul de a o propulsa în atenția publicului internațional.

Distribuția reunește o serie de nume cunoscute din cinema și televiziune, consolidând profilul ambițios al proiectului. Printre aceștia se numără Anna Castillo („Nowhere”), în rolul Isabel, și Paco León („Kiki, Love to Love”), care îl interpretează pe Padre José María.

Din distribuție mai fac parte Lola Rodríguez („Veneno”), Nagore Aranburu („Sundays”), Eneko Sagardoy („The Giant”) și Manu Ríos („Elite”). De asemenea, apar María Galiana („Cuéntame cómo pasó”), Esperanza Guardado („Pain and Glory”) în rolul Madame Deneb, Alina Razumenko („Stars Exchange”) ca Madame Altair, Usúe Álvarez („Deadly Draw”) în rolul Begoña, Isabel Miguel Hernanz („Los Protegidos: A.D.N.”) ca Celadora, precum și Delphina Bianco.