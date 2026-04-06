Universul Peaky Blinders continuă. Jamie Bell intră în jocul bandelor din Birmingham

Serialul Peaky Blinders va continua, iar fanii pot aștepta noi intrigi în lumea interlopă din Birmingham. Într-o evoluție neașteptată a poveștii, actorul Jamie Bell se alătură distribuției, interpretând un personaj implicat în lumea crimei și a bandelor, informează Netflix.

Jamie Bell preia frâiele noii generații Peaky Blinders în rolul lui Duke Shelby, alături de Charlie Heaton, Jessica Brown Findlay, Lashana Lynch și Lucy Karczewski. Actorul în vârstă de 40 de ani se arată acum într-un look mult mai îndrăzneț, marcând prima sa apariție după controversele legate de distribuția sa în universul Peaky Blinders.

Faimos pentru rolul lui Billy Elliot din 2000, care i-a adus cel mai tânăr premiu BAFTA pentru cel mai bun actor, Bell își schimbă pantofii de dans cu viața plină de pericole a crimei și a bandelor.

Acțiunea noului serial se desfășoară la un deceniu după evenimentele filmului Netflix Peaky Blinders: The Immortal Man, continuând povestea din Birmingham. Jamie Bell îl interpretează pe Duke „Erasmus” Shelby, fiul cel mare al lui Tommy Shelby, gangsterul nemilos interpretat de Cillian Murphy.

Înlocuind rolul lui Barry Keoghan din „Saltburn”, Bell aduce o nouă energie în serial, creatorul Steven Knight exprimându-și entuziasmul pentru „o nouă eră a Peaky Blinders” și descriind echipa de producție drept „incredibil de norocoasă” să îl aibă pe actor la bord.

Deși unii fani tradiționali privesc cu scepticism posibilitatea ca altcineva să îi dea viață personajului Duke, Jamie pare să fi preluat rolul cu o naturalețe surprinzătoare pe platourile de filmare. Recent apărute, fotografiile îl surprind pe starul din „All of Us Strangers” îmbrăcat în stilul anilor ’50: un costum gri trei piese completat de un palton bleumarin, accesorizat cu mănuși de piele și o pălărie fedora, sub care se ascunde o coafură îndrăzneață.

Odată ce își scoate pălăria, transformarea este completă: Jamie afișează un look de epocă, elegant, ce amintește de predecesorul său. Detaliile intrigii rămân încă misterioase, însă se știe că acțiunea are loc după cel de-al Doilea Război Mondial și urmărește reconstrucția unui oraș „îmbibat de sânge”. Duke se află în centrul poveștii, prezentat mai matur, mai ambițios și mai periculos.

Pe platoul decorat fidel epocii, personajul lui Jamie a fost surprins sosind într-un Jaguar în fața clădirii „Shelby Construction”, urmat de o explozie spectaculoasă. Scenele au fost completate de figuranți în ținute vintage, iar prezența polițiștilor în și în jurul studiourilor Digbeth sugerează că urmează momente tensionate.

Distribuția noului proiect îi mai include pe Charlie Heaton, cunoscut din „Stranger Things”, Jessica Brown Findlay din „Downton Abbey”, Lashana Lynch din „Day of the Jackal” și pe Lucy Karczewski, care debutează în televiziune. Detaliile despre personajele lor urmează să fie dezvăluite ulterior.

Mai mult, se anunță noi surprize pentru fanii francizei, după ce Steven a promis „anunțuri mai interesante despre distribuție”. Continuarea vine neașteptat, având în vedere că se credea că al șaselea sezon va marca finalul poveștii, urmat de filmul care să încheie totul.

Totuși, potrivit unei surse interne citate de The Sun, creatorul, aflat în prezent la scrierea scenariului pentru cel de-al 26-lea film James Bond, nu a putut rezista tentatiei de a reveni: „A sugerat de ceva vreme că vrea să facă mai mult”.

Unii critici consideră că schimbarea actorului în rolul său ar putea „distruge legătura emoțională” cu personajul, acesta fiind al treilea Duce, interpretat inițial de Conrad Khan înainte ca Barry să preia rolul în The Immortal Man.

Noul serial a fost deja confirmat pentru două sezoane, fiecare cu câte șase episoade de o oră, și va fi difuzat pe BBC One și iPlayer în Marea Britanie, precum și pe Netflix pentru restul lumii.