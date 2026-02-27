Secrete din culisele „Peaky Blinders: The Immortal Man”. Când va fi lansată seria cu gangsteri

După ani întregi de speculații, zvonuri și amânări, universul Peaky Blinders revine în prim-plan. Netflix a anunțat oficial data lansării filmului „The Immortal Man” („Peaky Blinders: Omul nemuritor”), producție care marchează continuarea uneia dintre cele mai populare povești cu gangsteri din ultimul deceniu, informează Tudum.

Confirmarea Netflix vine ca o veste mult așteptată pentru fani, care vor putea urmări din nou parcursul lui Tommy Shelby, personajul emblematic al seriei. Astfel, liderul clanului Shelby își reia drumul început în urmă cu mai bine de zece ani, într-un nou capitol ce promite să ducă mai departe atmosfera tensionată și intrigile care au consacrat franciza.

Povestea din culisele producției Peaky Blinders este aproape la fel de intensă precum aventurile lui Tommy Shelby, interpretat de Cillian Murphy. „A fost un drum lung până aici”, mărturisește în trailer Packy Lee, co-prezentator al podcastului dedicat producției și actorul care îi dă viață lui Johnny Dogs, atât în serial, cât și în film.

„Violența și puterea duse la limită”, sunt doar câteva dintre reperele care au definit parcursul poveștii, spune acesta, sugerând amploarea și intensitatea noului proiect. Lee cunoaște în detaliu evoluția seriei, având în vedere că personajul său i-a fost alături lui Tommy în fiecare sezon și revine și în lungmetraj.

Cel mai nou trailer readuce în prim-plan dimensiunea epică a universului Peaky Blinders, pregătind terenul pentru capitolul final, The Immortal Man. Imaginile recompun parcursul familiei Shelby și includ apariții scurte ale unor personaje-cheie precum Ada, interpretată de Sophie Rundle, Grace (Annabelle Wallis) și John, jucat de Joe Cole.

„Familie, dragoste și pierderi. Toate au dus la asta”, spune Lee, sugerând că deznodământul este rezultatul inevitabil al unui drum presărat cu sacrificii.

Este, de altfel, o încheiere logică. Așa cum remarcă Bowman, saga clanului Shelby își are rădăcinile în experiența traumatizantă a frontului din Primul Război Mondial. „Povestea nu a început cu o crimă, ci cu războiul”, subliniază ea.

În „The Immortal Man”, cercul pare să se închidă: Tommy revine la Birmingham pentru a contracara un complot nazist ce ar putea înclina balanța celui de-Al Doilea Război Mondial în defavoarea Marii Britanii.

Miza este însă și una personală. Amenințarea planează asupra fiului său înstrăinat, Duke Shelby, interpretat de Barry Keoghan. Noua generație a familiei este atrasă într-un joc periculos.

„Numele Shelby poartă o greutate uriașă și atrage pericol”, afirmă Keoghan într-un interviu recent pentru podcastul Netflix. Iar pericolul, ca de atâtea ori, se întoarce acasă, pe străzile din Birmingham.

Podcastul dedicat producției, realizat în jurul lansării The Immortal Man, va fi disponibil pe Netflix în două etape: primele trei episoade vor apărea pe 6 martie, iar următoarele trei pe 20 martie, concomitent cu lansarea producției.

Netflix a anunțat, în sfârșit, datele oficiale de lansare pentru mult așteptatul film „Peaky Blinders: The Immortal Man” („Peaky Blinders: Omul nemuritor”). Producția va debuta pe marile ecrane pe 6 martie 2026, oferind fanilor ocazia de a vedea noul capitol al poveștii în cinematografe.

Printre invitații podcastului se regăsesc creatorul Steven Knight, regizorul Tom Harper, producătorul Guy Heeley, dar și actorii Cillian Murphy, Rundle, Keoghan, Rebecca Ferguson și Tim Roth. Noi detalii sunt așteptate în curând, la ordinul Peaky Blinders.