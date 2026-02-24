Serialul „Wednesday” revine pe Netflix cu sezonul 3

Serialul „Wednesday” revine peNetflix cu un nou sezon care promite să ducă povestea într-o zonă și mai întunecată și mai complexă. Producția, centrată pe celebra eroină din familia Addams, a devenit rapid un fenomen global. Atmosfera gotică, umorul sec și investigațiile pline de suspans rămân ingredientele principale ale poveștii, informează Tudum.

Serialul „Wednesday” se pregătește să revină cu sezonul 3. Anunțul a fost făcut înaintea premierei celui de-al doilea sezon, deja disponibil pe Netflix, confirmând că universul întunecat al adolescentei cu privire tăioasă mai are multe povești de spus.

Serialul, care o are în centru pe interpretarea Jenna Ortega, și-a consolidat rapid statutul de fenomen global. Reînnoirea producției cu iîncă un sezon indică nu doar încrederea platformei în succesul său continuu, ci și apetitul publicului pentru misterele și intrigile din jurul Academiei Nevermore.

„Televiziunea a fost și va fi întotdeauna un sport de echipă”, spune co-creatorul și showrunner-ul Alfred Gough. „Co-creatorul și co-showrunner-ul Miles Millar și cu mine facem asta de suficient timp încât știm că seriale de acest gen nu apar în fiecare zi. Este o adevărată alchimie între scenariu, regie, actorie, echipă, streamer, studio și fani. Rămânem recunoscători și încântați să continuăm această călătorie și să spunem aceste povești alături de toți partenerii noștri”, a subliniat Gough.

Performanța primului sezon rămâne impresionantă: „Wednesday” continuă să fie cel mai urmărit serial în limba engleză din istoria platformei de streaming. Cu o asemenea carte de vizită, sezonul 3 nu pare doar o continuare firească, ci o etapă inevitabilă în expansiunea unui fenomen cultural care încă își scrie povestea.

Aventurile lui Wednesday Addams promit să fie mai captivante ca niciodată. Creatorii serialului, Alfred Gough și Miles Millar, promit că obiectivul principal rămâne neschimbat: să livreze „cel mai bun sezon Wednesday posibil”.

Gough explică că scenariștii vor continua să aprofundeze personalitățile personajelor, în timp ce extind universul Academiei Nevermore și al lui Wednesday. Millar adaugă că spectatorii vor descoperi mai mulți membri ai familiei Addams și vor fi dezvăluite secrete bine păstrate despre această familie excentrică. Filmările celui de-al treilea sezon au început recent în apropiere de Dublin.

Academia Nevermore va întâmpina o serie de personaje noi, printre care se numără Winona Ryder (cunoscută din „Stranger Things” și „Beetlejuice”), Chris Sarandon („Dog Day Afternoon”), Noah Taylor („Peaky Blinders”, „Game of Thrones”), Oscar Morgan („Gotham Knights”) și Kennedy Moyer („Task”). Aceștia vor aduce un plus de mister și intrigă în campusul școlii, într-un „banchet de bun venit” care promite să fie memorabil.

Un punct de atracție major îl reprezintă însă revenirea în universul Addams a actriței franceze Eva Green, care va interpreta enigmatică mătușă Ophelia, sora Morticiei Addams (Catherine Zeta-Jones). Această figură misterioasă, absentă până acum din narațiune, promite să aducă noi dimensiuni poveștii și să lase o amprentă de neuitat asupra sezonului 3.

Eva Green se alătură distribuției serialului Wednesday în rolul mătușii Ophelia, aducând cu sine „o prezență singulară și captivantă”, au declarat în exclusivitate pentru Tudum producătorii Gough și Millar. Aceștia au subliniat că imprevizibilitatea și farmecul tulburător ale actriței fac din ea alegerea ideală pentru acest personaj și că abia așteaptă să vadă cum va extinde universul serialului.

La rândul său, Green și-a exprimat entuziasmul: „Sunt încântată să explorez lumea complet distorsionată a serialului Wednesday prin rolul mătușii Ophelia. Este un univers întunecat, dar plin de umor, iar eu abia aștept să adaug propria mea notă de spirit familiei Addams.”

Regizorul Tim Burton a adăugat că revenirea pentru sezonul 3 este „un motiv de bucurie”, mai ales prin reuniunea cu întreaga distribuție originală și cu vechi colaboratori precum Winona Ryder, Eva Green, Chris și Noah. „Această combinație face ca acest sezon să fie cu adevărat special. Mă simt foarte norocos”, a spus Burton.

Sezonul 2 al serialului Wednesday a adâncit povestea într-o atmosferă mai întunecată și mai complexă, fără a pierde însă umorul macabru care a consacrat producția. Wednesday s-a confruntat cu mistere supranaturale noi, iar tensiunea a crescut progresiv până la finalul emoționant al sezonului.

Creatori precum Gough promit că fanii vor fi surprinși și satisfăcuți de deznodământ, în timp ce Millar sugerează că episoadele finale, în special episodul 8, oferă indicii menite să stârnească curiozitatea privind viitoarea aventură din sezonul 3.

Detalii concrete despre intriga viitoare sau data exactă a lansării sezonului 3 rămân însă un mister. Echipa creativă păstrează tăcerea, oferind doar replici enigmatice și ironice pentru cei nerăbdători. „Sigur”, glumește Millar, „dar atunci ar trebui să te îngropi într-un mormânt puțin adânc”. În așteptarea noilor episoade, fanii pot viziona cele opt episoade deja disponibile ale sezonului 2.