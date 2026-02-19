Tom Ellis din „Lucifer”, în rolul unui ofițer CIA într-un nou serial

Actorul galez, cunoscut pentru farmecul său din filmele de televiziune, a făcut tranziția de la interpretarea personajului Mefisto în popularul serial „Lucifer” de pe Netflix, la rolul unui ofițer CIA, demonstrându-și astfel versatilitatea actoricească, informează womansworld.com.

Publicul va putea urmări premiera mult așteptatului spin-off al serialului FBI, intitulat CIA, care aduce în prim-plan o echipă complet nouă de agenți. Tom Ellis și Nick Gehlfuss preiau rolurile principale, prezentând un parteneriat neobișnuit între doi ofițeri care luptă pentru prevenirea terorismului în New York. „CIA” va avea premiera pe data de 23 februarie.

Serialul urmărește povestea agentului special FBI Bill Goodman (Nick Gehlfuss), care, respectând regulile, este trimis într-o echipă clandestină formată din agenți FBI și CIA. Aici îl întâlnește pe Colin Glass (Tom Ellis), un ofițer CIA secretos și șmecher, iar împreună vor desfășura operațiuni secrete în metropola americană.

Pe parcursul misiunilor, cei doi descoperă comploturi internaționale, celule teroriste și informații geopolitice sensibile. Serialul promite o privire asupra lumii întunecate a spionajului, unde Bill învață din mers regulile acestui univers, iar Colin îl ghidează prin jocurile periculoase ale inteligenței, amintindu-le constant că eforturile lor mențin siguranța Americii, chiar dacă realizările lor rămân ascunse publicului.

Deși producția „CIA” nu este concepută ca o comedie în sens clasic, Tom Ellis speră ca publicul să găsească momente savuroase pe parcurs. În viziunea sa, dinamica dintre cei doi protagoniști amintește adesea de un cuplu căsătorit aflat într-o dispută continuă, iar tensiunile dintre ei pot stârni zâmbete chiar și în mijlocul unor situații tensionate.

Premiera vine cu o apariție specială: actorul Jeremy Sisto își reia rolul agentului special adjunct Jubal Valentine. Personajul său este cel care pune bazele colaborării neobișnuite dintre CIA și FBI, aducându-i împreună pe Colin și Bill și deschizând drumul unui parteneriat plin de necunoscute.

Totul pornește de la solicitarea lui Colin, care își dorește un partener docil, dispus să-l lase să conducă operațiunile fără să-i pună piedici. Însă șefa sa, Nikki, interpretată de Necar Zadegan, are o altă strategie. Ea apelează la Jubal pentru a-i oferi lui Colin exact opusul: un partener care să-l provoace și să-l țină în frâu. În opinia ei, Colin are nevoie nu doar de sprijin profesional, ci și de o corecție morală, întrucât granițele etice ale agentului par să devină tot mai flexibile.

Pe lângă Sisto, și Alana De La Garza (Isobel Castille) și Missy Peregrym (Maggie Bell) vor apărea pe parcursul sezonului. Producătorii păstrează însă sub tăcere detaliile legate de episodul crossover care promite să aducă împreună cele două echipe.

Rămâne de văzut dacă legăturile dintre colegii din FBI și CIA vor reuși să-i apropie pe Bill și Colin sau dacă diferențele dintre ei vor deveni și mai evidente. Întrebarea esențială este dacă Bill este pregătit să navigheze zonele gri ale activității CIA, unde moralitatea devine adesea negociabilă.

Din perspectiva lui Colin, răspunsul este clar: partenerul său nu este încă pregătit. Bill este prea rigid, prea atașat de propriile reguli și metode. Pentru a supraviețui în lumea CIA, consideră Colin, e nevoie de flexibilitate și adaptare, uneori 1chiar de capacitatea de a pune rezultatul mai presus de dilemele morale”.

Relațiile lor includ divorțuri, căsătorii discrete și povești de dragoste de tip „a doua șansă”, oferind o privire intimă asupra vieților lor din afara platourilor de filmare.

Tom Ellis și actrița Tamzin Outhwaite și-au început povestea de dragoste în 2005, după ce au fost prezentați de actorul James McAvoy. Relația lor a evoluat rapid, iar un an mai târziu, în 2006, cei doi au spus „da” în fața altarului. În timpul căsniciei, cuplul a devenit părintele a două fiice: Florence, născută în 2008, și Marnie, în 2012. Cu toate acestea, un an după venirea pe lume a Marniei, relația lor s-a destrămat, iar divorțul a fost finalizat în 2014.

La un an după divorț, Ellis a început o nouă relație cu Meaghan Oppenheimer, creatoarea serialului Hulu „Tell Me Lies”. După aproximativ doi ani, cei doi și-au anunțat logodna pe Instagram, într-un mod jucăuș, făcând haz de o fotografie cu inelul de logodnă. În iunie 2019, au oficializat relația printr-o nuntă unde invitații au fost rugați să susțină organizația non-profit Planned Parenthood în loc să aducă cadouri.

Cei doi au devenit părinții unei fiice, Dolly, pe 8 noiembrie 2023, care a venit pe lume prin mamă surogat. Aceasta este a patra fiică a lui Ellis, alături de Florence și Marnie, din căsnicia cu Outhwaite, și de Nora, rezultatul unei relații anterioare.