Mii de prizonieri ISIS, transferați în Irak după avertismente privind o posibilă evadare în masă

În ultimele săptămâni, o amplă operațiune coordonată între forțele americane, oficialii din Irak și organizațiile de securitate internațională a dus la mutarea a mii de deținuți suspecți de apartenență la gruparea militantă Stat Islamic (ISIS) din nord-estul Siriei către penitenciare din Irak.

Măsura a fost determinată de deteriorarea situației de securitate în regiune, unde luptele și instabilitatea au amenințat capacitatea forțelor kurde de a menține în siguranță centrele de detenție ce adăposteau mii de luptători capturați.

Oficialii implicați în coordonarea operațiunii au descris situația ca fiind una de criză, în care prăbușirea închisorilor ar fi putut facilita o evadare în masă a unor suspecți periculoși, cu consecințe directe asupra stabilității regionale.

Operațiunea s-a desfășurat în contextul unei schimbări dramatice a puterii teritoriale în Siria de Nord-Est, odată cu retragerea forțelor kurde și avansul armatei siriene susținute de guvern.

Pe fundalul transformărilor geopolitice, rămân neclare perspectivele pentru familiile și alte mii de persoane aflate în taberele de detenție sau în centrele de refugiați, unde persistă provocări umanitare și de securitate.

Înainte de operațiunea de transfer, aproximativ 5.700–6.000 de suspecți de apartenență la Stat Islamic erau deținuți în mai multe penitenciare din nord-estul Siriei, sub supravegherea forțelor kurde ale Forțelor Democratice Siriene (SDF).

Acești deținuți erau caracterizați de oficialii de securitate ca fiind „cei mai periculoși” membri ai rețelei, mulți dintre ei având istorii de implicare în lupte și acte de violență comise în perioada de apogeu al ISIS în Siria și Irak.

Această regiune a fost pentru ani întregi un centru de detenție pentru suspecții ISIS după pierderea ultimelor teritorii controlate de grupare în Siria, în 2019.

Dar schimbările bruște ale liniei frontului și intensificarea conflictului dintre forțele SDF și armata siriană au ridicat semne de întrebare privind capacitatea acestor forțe de a continua să administreze în mod eficient aceste centre penitenciare.

Pe măsură ce atacurile și confruntările s-au intensificat în regiune la începutul anului 2026, oficialii occidentali și cei americani au avertizat că prăbușirea securității în nord-estul Siriei ar putea crea condiții pentru o evadare în masă a deținuților.

Un oficial american de rang înalt citat de Fox News Digital a spus într-un interviu că, dacă cei aproximativ 6.000 de deținuți ar fi scăpat și s-ar fi întors pe câmpul de luptă, „acest lucru ar fi, practic, reconstituirea instantanee a ISIS”.

Pe fondul temerilor tot mai acute, Directorul de Informații Naționale al SUA, Tulsi Gabbard, a început evaluările situației încă din octombrie anul trecut, anticipând posibilitatea ca tranziția puterii în regiune să alunece spre haos și să producă consecințe serioase asupra stabilității centrelor de detenție.

În urma acestor evaluări, oficialul american a fost trimis în Siria și Irak pentru a începe discuții timpurii cu SDF și guvernul irakian privind relocarea celor mai periculoși deținuți înainte ca situația să se deterioreze.

Pe măsură ce conflictul s-a intensificat săptămânal, Direcția de Informații Naționale (ODNI) a supravegheat apeluri de coordonare zilnice între agențiile guvernamentale americane implicate, inclusiv Comandamentul Central al SUA (CENTCOM), diplomați și serviciile de informații. Funcționarii americani au descris situația ca fiind „o criză severă” în care timpul era un factor critic.

Secretarul de Stat Marco Rubio a fost desemnat să gestioneze problema la nivel politic, menținând legătura cu diferiți parteneri internaționali. Totodată, ODNI a condus un grup de lucru pentru a păstra coerența între CENTCOM, diplomați și oficialii de informații în abordarea întrebării urgente: cum să se prevină ca aproape 6.000 de membri ISIS să dispară în „ceață războiului”.

Guvernul irakian și oficialii de securitate din Bagdad au fost la rândul lor preocupați de evoluțiile din Siria, având în vedere experiența lor anterioară cu ISIS.

Un breakout masiv – similar cu cel din 2014 – ar fi putut permite membrilor ISIS să traverseze granița și să revină la operațiuni militare în Irak sau în alte zone

Oficialii irakieni au declarat că un astfel de scenariu „ar readuce situația ISIS la granițele Irakului”, evocând amintirea conflictelor din trecut.

Mai mult, autoritățile din Bagdad au confirmat recepționarea a peste 5.700 de deținuți din 61 de naționalități, inclusiv cetățeni sirieni, irakieni și alte persoane din țări din Europa, Asia, Australia și Statele Unite.

Ambasada SUA în Bagdad a jucat, de asemenea, un rol esențial în facilitarea unei „piste diplomatice” pentru ca procesul logistic să se desfășoare fără obstacole majore.

Transformarea planurilor în acțiuni concrete a implicat o operațiune logistică complexă, desfășurată în principal sub coordonarea Comandamentului Central al SUA. Unități ale forțelor americane, inclusiv elicoptere și alte resurse, au contribuit la mutarea deținuților în Irak într-un interval scurt de timp – doar câteva săptămâni.

Potrivit datelor oficiale, transferul a început pe 21 ianuarie 2026 și s-a încheiat în jurul datei de 12 februarie 2026, cu peste 5.700 de suspecți mutați din Siria către închisori irakiene situate în apropierea Bagdadului.

Deținuții erau ținuți anterior în penitenciare gestionate de SDF în provinciile Hasakah, Raqqa și alte regiuni din nord-estul Siriei.

Această zonă se confruntase recent cu un schimb rapid al balanței puterii, pe fondul retragerii forțelor kurde și avansului armatei siriene sub conducerea președintelui Ahmed al-Sharaa.

Odată ajunși în Irak, autoritățile locale și echipele de aplicare a legii au început procesul de identificare biometrică a deținuților, în colaborare cu experți FBI prezenți la fața locului.

Prioritatea imediată este înregistrarea exactă a fiecărui deținut și analiza informațiilor care pot fi declasificate și folosite în procesele judiciare.

Oficialii irakieni au anunțat deschiderea investigațiilor împotriva unui număr semnificativ de deținuți deja transferați, contribuind astfel la procesele care pot duce la condamnări în baza dovezilor strânse în timpul anilor de detenție.

În paralel, Departamentul de Stat american a inițiat contacte diplomatice cu țările de origine ale suspecților pentru a încuraja repatrierea cetățenilor lor deținuți în Irak – o procedură ce reprezintă un alt pas în gestionarea pe termen lung a consecințelor acestei operațiuni.

În pofida transferului de deținuți, o problemă majoră rămâne gestionarea familiilor și a persoanelor rămase în tabere precum al-Hol sau Roj, unde erau adăpostite mii de femei și copii cu legături socale sau de rudenie cu foști combatanți ISIS.

Tabăra al-Hol, situată în nord-estul Siriei, în apropierea graniței cu Irak, a fost pentru ani de zile un loc de detenție pentru suspecți și pentru familiile acestora, adăpostind anterior zeci de mii de persoane.

Recent, după retragerea forțelor Kurde și intrarea armatei siriene în controlul zonei, tabăra s-a golit în mare parte, cu câteva sute de persoane relocate de către autorități în alte facilități din Siria.

Organizațiile non-guvernamentale și agențiile pentru refugiați au exprimat îngrijorări privind gestionarea acestor tabere: mulți dintre deținuți și familiile lor nu au fost formal acuzați sau judecați, iar condițiile din tabere rămân precar.

Mutarea deținuților ISIS în Irak a generat reacții variate în rândul comunității internaționale. Unele guverne occidentale au impus restricții privind repatrierea propriilor cetățeni suspectați de legături cu ISIS, în timp ce altele ezită să preia persoane aflate în taberele din Siria.

De exemplu, guvernul australian a emis ordine de excludere pentru unii cetățeni suspectați de legături cu IS, blocându-le returnarea din Roj camp din Siria.

În același timp, situația complexă și fluidă din nord-estul Siriei continuă să pună presiuni pe diplomați și oficiali regionali, în special în contextul acordurilor recente între guvernul sirian și forțele kurde pentru integrarea lor în structurile statului sirian cu sprijinul Turciei.

Operațiunea de transfer a deținuților suspecți de apartenență la Stat Islamic din Siria în Irak reprezintă o acțiune majoră de securitate regională, menită să prevină posibilitatea unei evadări în masă și reconstituirea unor celule teroriste active.

Cu toate acestea, procesul evidențiază dificultățile continue legate de stabilitatea în nord-estul Siriei, gestionarea taberelor pentru familiile de combatanți, responsabilitatea țărilor de origine pentru propri