Guvernul din Irak a anunțat retragerea completă a forțelor armate americane

Guvernul din Irak a anunțat retragerea completă a forțelor armate americane
Guvernul irakian a anunțat finalizarea completă a retragerii armatei Statelor Unite din toate bazele militare de pe teritoriul țării, marcând un moment de cotitură în relațiile de securitate dintre Bagdad și Washington, după mai bine de două decenii de prezență militară americană în Irak, potrivit AFP.

Ultimii consilieri militari americani au părăsit baza Al-Asad

Ministerul Apărării din Irak a anunțat că ultimul grup de consilieri militari americani a părăsit baza aeriană Al-Asad din provincia Anbar, în vestul țării. Baza a reprezentat un punct central al operațiunilor Statelor Unite încă din invazia din 2003.

Totodată, coaliția internațională condusă de Washington a predat integral sediul Comandamentului Operațional Comun către autoritățile irakiene. Acestea au preluat în prezent controlul complet asupra facilității.

Retragere limitată la zonele aflate sub controlul Bagdadului

Retragerea forțelor americane vizează exclusiv teritoriul federal aflat sub autoritatea guvernului central irakian. Militari ai Statelor Unite rămân staționați la baza aeriană Harir, în provincia Erbil, care face parte din Regiunea Autonomă Kurdistan.

Război Irak

Război Irak/ Sursa foto CAptură video

Regiunea Autonomă Kurdistan are propriul guvern, parlament și forțe de securitate, recunoscute de constituția Irakului, iar Bagdadul nu exercită control deplin asupra acestei zone. Numărul militarilor americani în Irak a atins aproximativ 170.000 în perioada de vârf a conflictului, a scăzut după retragerea din 2011, în timpul administrației Barack Obama, și a crescut din nou la circa 5.000 în 2014, la solicitarea autorităților irakiene, pentru lupta împotriva grupării Stat Islamic.

Retragerea SUA subliniază autonomia Irakului asupra securității

Din decembrie 2021, forțele americane din Irak au avut rol limitat la instruire și asistență, cu circa 2.500 de militari. Baza Al-Asad a fost vizată de atacuri pro-iraniene, iar autoritățile irakiene afirmă că armata națională poate asigura securitatea țării. Cooperarea cu SUA va continua prin instruire, echipamente și coordonare operațională.

Retragerea ar putea întări poziția guvernului irakian în discuțiile privind dezarmarea grupărilor armate non-statale. Formațiuni precum Kataib Hezbollah și Harakat al-Nujaba, integrate formal în Forțele de Mobilizare Populară, rămân influente militar și politic, iar reacțiile lor oficiale nu au fost încă făcute publice.

 

