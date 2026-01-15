Turcia a avertizat regimul din Iran că luptătorii kurzi din Irak vor să intre în țară

Agenția de informații a Turciei a avertizat Corpul Gărzilor Revoluționare din Iran că luptători kurzi înarmați încearcă să treacă granița cu Iranul, dinspre Irak.

Grupuri separatiste kurde armate au încercat să treacă granița în Iran din Irak în ultimele zile, alimentând temerile că tulburările tot mai intense din țară au atras militanți străini periculoși care ar putea destabiliza regiunea în ansamblu, conform rapoartelor turcești.

Oficialii iranieni au declarat că tentativa de încălcare a frontierei a avut loc pe fondul represiunii sângeroase a protestelor la nivel național împotriva regimului, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) din Iran conducând răspunsul, a relatat Reuters.

Agenția de știri Tasnim a mai relatat că grupuri de miliții armate care operează în Irak au trecut granița în vestul și nord-vestul Iranului, potrivit Middle East Monitor.

Reuters a relatat că trei surse, inclusiv un oficial iranian de rang înalt, au declarat că agenția de informații a Turciei, cunoscută sub numele de MIT, a avertizat IRGC că luptătorii kurzi încercau să treacă granița dintre Iran și Irak.

Oficialul iranian a declarat că au izbucnit și ciocniri după tentativa de trecere și i-a acuzat pe luptători că încearcă să exploateze tulburările și să creeze o instabilitate suplimentară.

Potrivit Consiliului pentru Relații Externe, aproximativ 30 de milioane de kurzi trăiesc în Orientul Mijlociu, în principal în Iran, Irak, Siria și Turcia.

Turcia a desemnat grupările militante kurde din nordul Irakului drept organizații teroriste și a desfășurat operațiuni militare transfrontaliere împotriva acestora. Armata turcă a vizat, de asemenea, bazele PKK din Irak. În 2025, Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) a declarat că se va dezarma și va pune capăt luptei sale de decenii împotriva Turciei.

Reuters a anunțat că MIT și biroul președintelui Recep Tayyip Erdoğan nu au comentat cu privire la trecerea frontierei către Iran a kurzilor, deși au avertizat că orice interferență în Iran ar inflama crizele regionale.

Autoritățile iraniene au susținut că luptătorii au fost trimiși din Irak și Turcia și au declarat că regimul iranian a cerut ambelor guverne să oprească orice transfer de luptători sau arme în Iran.

Numărul deceselor în timpul represiunii împotriva protestatarilor a crescut la cel puțin 2.571 miercuri, potrivit Agenției de știri Human Rights Activists.

Președintele Donald Trump a declarat miercuri că i s-a spus că uciderile au încetat și consideră că nu există niciun plan pentru execuții la scară largă. Întrebat cine i-a spus, Trump a spus că acestea sunt „surse foarte importante de cealaltă parte”.

Iranul și-a închis spațiul aerian pentru majoritatea zborurilor miercuri, potrivit site-ului de urmărire a zborurilor Flightradar24, închiderea durând puțin peste două ore, de teama unui atac al SUA.