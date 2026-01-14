Statele Unite își reduc prezența militară în Orientul Mijlociu. Ar putea ataca Iranul în următoarele ore. Update

Statele Unite au început retragerea unei părți din personalul staționat la baze militare-cheie din Orientul Mijlociu, ca măsură de precauție, în contextul escaladării tensiunilor din regiune, a declarat miercuri pentru agenția Reuters un oficial american, sub protecția anonimatului.

Update ora 20.10. „Toate semnalele indică faptul că un atac al SUA este iminent, dar aceasta este și maniera în care această administrație acționează pentru a-i ține pe toți în alertă. Impredictibilitatea face parte din strategie”, a declarat un oficial militar occidental pentru Reuters.

Potrivit unor surse europene, există posibilitatea ca Statele Unite să lanseze o acțiune militară în următoarele 24 de ore. Totodată, un reprezentant israelian a indicat că președintele Trump ar fi luat deja hotărârea de a interveni, însă detaliile legate de dimensiunea operațiunii și de momentul desfășurării acesteia nu sunt cunoscute.

Informația apare după ce un oficial iranian de rang înalt a afirmat, tot miercuri, pentru Reuters, că Teheranul a transmis avertismente statelor vecine care găzduiesc trupe americane, potrivit cărora bazele Statelor Unite ar putea fi lovite dacă americanii ar lansa atacuri asupra teritoriului iranian.

Autoritățile din Qatar au confirmat plecarea unei părți din personalul bazei americane Al-Udeid, potrivit AFP. Oficialii de la Doha au precizat că sunt aplicate în continuare „toate măsurile necesare pentru asigurarea securității cetățenilor și rezidenților, inclusiv măsuri legate de protecția infrastructurilor esențiale și a instalațiilor militare”, „ca reacție la tensiunile regionale actuale”, se arată într-un comunicat al Oficiului Internațional Media.

La rândul său, CNN relatează, citând un oficial american, că unii membri ai personalului celei mai mari baze militare americane din Orientul Mijlociu au fost sfătuiți să părăsească zona, în condițiile în care administrația Trump analizează posibilitatea unei acțiuni militare împotriva Iran. Oficialul a descris această directivă ca fiind o „măsură de precauție”, având în vedere climatul tensionat din regiune. Baza Al-Udeid a fost vizată de Iran în luna iunie, după ce SUA au atacat instalații nucleare iraniene. În prezent, în contextul în care președintele american Donald Trump ia în calcul noi atacuri asupra Iranului, baza – care găzduiește aproximativ 10.000 de militari americani – ar putea redeveni o țintă.

Potrivit CNN, Turcia se află în contact cu oficiali iranieni și americani pentru reluarea negocierilor, a declarat o sursă diplomatică regională, care a avertizat însă că s-ar putea să fie „prea târziu”.

„În prezent, se discută despre negocieri. Ritmul discuțiilor este lent, (și) la această viteză s-ar putea să fie prea târziu”, a spus sursa.

Între timp, miercuri, la Teheran are loc o adunare de amploare pentru înmormântarea a peste 100 de membri ai forțelor de securitate și a altor „martiri” uciși în timpul manifestațiilor împotriva puterii din Iran, potrivit televiziunii de stat. Imaginile difuzate arată mii de persoane fluturând steagurile Republicii Islamice, ceremonia începând cu rugăciuni rostite în fața universității din capitală.

Principalele baze militare ale Statelor Unite din Orientul Mijlociu sunt distribuite strategic în state-cheie ale regiunii, pentru a asigura capacitate de reacție rapidă și coordonare a operațiunilor militare. Potrivit unei sinteze realizate de Reuters, aceste facilități acoperă zone esențiale precum Golful Persic, Levantul și rutele maritime strategice, fiind esențiale pentru proiecția de forță a Washingtonului.

În Bahrain, SUA operează sediul Flotei a V-a a Marinei americane, structură responsabilă de securitatea în Golful Persic, Marea Roșie, Marea Arabiei și părți din Oceanul Indian. Totodată, Qatar găzduiește baza aeriană Al-Udeid, aflată în apropiere de Doha, cea mai mare bază americană din regiune, unde se află cartierul general al Comandamentului Central al SUA și aproximativ 10.000 de militari.

Un alt pilon important este Kuweit, unde se află Camp Arifjan – sediul Armatei Centrale a SUA – alături de baza aeriană Ali Al-Salem și Camp Buehring, utilizat ca punct de tranzit pentru desfășurări în Irak și Siria. În Emiratele Arabe Unite, americanii folosesc baza aeriană Al-Dhafra, de lângă Abu Dhabi, un nod major pentru operațiuni aeriene, iar portul Jebel Ali din Dubai este principalul punct de escală al Marinei SUA în regiune.

Prezența americană se extinde și în zonele de conflict sau de frontieră strategică. În Irak, SUA mențin forțe la baza Ain Al-Asad din provincia Anbar și la baza aeriană Erbil, în Kurdistanul irakian. În Arabia Saudită, militarii americani operează în coordonare cu autoritățile locale, inclusiv de la baza aeriană Prince Sultan, unde sunt amplasate sisteme de apărare Patriot și THAAD. De asemenea, în Iordania, baza Muwaffaq al-Salti din Azraq găzduiește forțe aeriene americane implicate în misiuni regionale, iar în Turcia, baza aeriană Incirlik, administrată împreună cu Ankara, rămâne una dintre cele mai sensibile facilități, inclusiv prin prezența focoaselor nucleare americane.