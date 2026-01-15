International

Iranul a restricționat temprar traficul aerian. Doar zborurile internaționale autorizate pot opera

Iranul a restricționat temprar traficul aerian. Doar zborurile internaționale autorizate pot operaIran, ian 2026 / sursa foto: captură video
Iranul a emis o nouă notificare NOTAM prin care anunță că spațiul său aerian va fi închis pentru toate zborurile, cu excepția celor internaționale care au permisiune, potrivit platformei FlightRadar24 și Reuters. Notificarea va fi valabilă pentru puțin peste două ore.

NOTAM (Notice to Air Missions - Notificare către misiunile aeriene) reprezintă un mesaj de alertă urgent transmis piloților, care oferă informații critice despre pericole, condiții sau restricții temporare în spațiul aerian. Aceste notificări pot include închiderea pistelor, obstacole temporare, restricții de trafic sau defecțiuni de navigație și sunt esențiale pentru siguranța și planificarea zborurilor.

Mai multe companii aeriene importante, inclusiv Lufthansa, au decis deja să evite spațiul aerian iranian.

Românii, sfătuiți să părăsească Iranul

Proteste Iran

Proteste Iran / sursa foto: https://x.com/NUFDIran/highlights

Ministerul Afacerilor Externe a ridicat nivelul avertismentului de călătorie pentru Iran la cel maxim, 9/9, și recomandă cetățenilor români aflați în această țară să o părăsească imediat. În prezent, nu există solicitări de repatriere din partea celor aproximativ 400 de români aflați în Iran.

„Având în vedere contextul de securitate din Republica Islamică Iran și riscul crescut de escaladare, MAE informează cetățenii români că nivelul avertismentului de călătorie a fost ridicat la maxim – PĂRĂSIȚI IMEDIAT ȚARA! Cetățenii români aflați în Iran trebuie să părăsească țara pe orice rută sigură existentă. Din informațiile actuale, există încă zboruri disponibile pentru ieșirea din Iran”, se arată în comunicatul MAE, emis miercuri seară.

Românii care aveau planificate călătorii în Iran în perioada următoare sunt sfătuiți să le anuleze.

