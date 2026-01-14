MAE ridică la nivel maxim avertismentul de călătorie pentru Iran. Românii, sfătuiți să părăsească imediat țara

Update ora 22.25. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat miercuri seara creșterea avertismentului de călătorie pentru Republica Islamică Iran la nivelul maxim, 9 din 9, fiind emisă recomandarea „Părăsiți Imediat Țara”, în contextul deteriorării situației de securitate și al riscului ridicat de escaladare.

Potrivit informării transmise de MAE, cetățenii români care se află în prezent pe teritoriul Republicii Islamice Iran sunt sfătuiți să părăsească țara de urgență, utilizând orice rută sigură disponibilă. Conform datelor existente la acest moment, sunt încă disponibile zboruri comerciale pentru ieșirea din Iran. Totodată, Ministerul Afacerilor Externe subliniază că toți cetățenii români care au planificate deplasări către Iran în perioada următoare sunt sfătuiți cu fermitate să își anuleze călătoriile, având în vedere nivelul maxim al avertismentului și riscurile de securitate existente.

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că este pregătit să ofere asistență consulară rapidă, indiferent de evoluția situației de securitate din Iran, precizând că, până în acest moment, nu au fost primite solicitări de repatriere din partea celor aproximativ 400 de cetățeni români aflați în această țară.

Potrivit unui comunicat de presă, Ministerul Afacerilor Externe continuă demersurile de pregătire, monitorizare și coordonare în contextul evoluțiilor de securitate din Republica Islamică Iran.

Ministrul Oana Țoiu a convocat miercuri o ședință de coordonare cu echipa MAE, la care au participat ambasadoarea României în Iran, Mirela Grecu, precum și șefii misiunilor diplomatice române din Orientul Mijlociu.

Discuțiile au avut ca obiect analiza detaliată a evoluțiilor recente din regiune, evaluarea posibilelor scenarii și calibrarea opțiunilor de acțiune diplomatică, precum și a mecanismelor de coordonare interinstituțională, arată MAE. În cadrul consultărilor cu diplomații români din regiune, o prioritate a fost asigurarea faptului că misiunile diplomatice sunt pregătite să răspundă adecvat oricărui scenariu, pe fondul tensiunilor actuale.

De asemenea, au fost discutate aspecte legate de viitoarea reuniune a Consiliului Afacerilor Externe al Uniunii Europene, programată la finalul acestei luni, pe agenda căreia situația din Iran și regimul de sancțiuni vor avea un rol important, potrivit comunicatului.

„În aceste zile, oameni curajoşi îşi riscă viaţa şi libertatea pentru un viitor mai bun în ţara lor. Ne alăturăm condamnărilor ferme ale actelor de violenţă şi de represiune împotriva lor. Libertatea de a protesta paşnic, libertatea de asociere şi libertatea de a putea comunica sunt încălcate. Ştim din proprie experienţă ce înseamnă aceste drepturi în istoria unei ţări”, a subliniat ministrul Oana Ţoiu.

La București, MAE a transmis aceste îngrijorări însărcinatului cu afaceri al Republicii Islamice Iran. Totodată, la Teheran, misiunea României se află într-o coordonare strânsă cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce privește respectarea Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice.

„Protecţia cetăţenilor români rămâne o prioritate centrală pentru MAE. Ministerul este pregătit să acorde asistenţă consulară rapidă, indiferent de evoluţia situaţiei de securitate. În prezent, nu există solicitări de repatriere din partea celor aproximativ 400 de cetăţeni români aflaţi în Iran. MAE menţine un contact constant cu aceştia, inclusiv prin facilitarea mijloacelor de comunicare cu România, utilizând resursele misiunii diplomatice”, mai precizează sursa citată.