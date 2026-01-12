Kelemen Hunor, despre acordul UE-Mercosur: Nu a fost niciodată discutat în coaliție

Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat, luni, că acordul UE-Mercosur nu a fost niciodată discutat la nivelul coaliției de guvernare și a catalogat această situație drept „inacceptabilă”. „În coaliție noi nu am discutat. Inacceptabil. Inacceptabil să nu discuți așa ceva politic”, a spus acesta, pentru G4Media.

Întrebat care este poziția UDMR în privința acordului, Kelemen Hunor a afirmat că „o chestiune extrem de nuanțată”. Liderul UDMR a declarat că acordul nu trebuia aprobat în acest moment, ci amânat cel puțin până în februarie–martie, indiferent de presiuni, deoarece, cel puțin în România, nu au fost discutate toate aspectele posibile.

„Sunt pentru un astfel de acord, dar în acest moment – sigur, agricultura e doar o bucățică, dar am văzut Polonia, Franța, Ungaria – România ar fi trebuit să fie împotrivă, cel puțin pe analiza celor de la Ministerul Agriculturii, până când nu ne lămurim. Sigur, nemții vor câștiga, cel puțin aparent. Dar dacă pierde agricultura europeană din țările mari… nu poți spune dacă agricultorii din Franța sau Polonia au fost împotrivă și sunt putiniști. Nu, ei știu exact care vor fi consecințele”, a explicat acesta.

El a adăugat: „Pe de altă parte, la noi nu a existat o dezbatere publică. Iarăși lipsă de transparență totală. Ministerul Agriculturii spune un lucru, Ministerul de Externe nu ține cont de ce spune Ministerul Agriculturii. Inacceptabil. Măcar să stai 2-3 săptămâni, să spui în COREPER (Consiliul UE – n.red.) că avem nevoie de 2 săptămâni. Nu era o chestie de viață și de moarte, fiindcă atunci se pune problema de ce mai ai ministere de linie, de ce mai ceri punctul de vedere dacă tu de la Externe știi mai bine”.

Kelemen Hunor a afirmat că acordul nu a fost discutat în coaliție: „În coaliție noi nu am discutat. Inacceptabil. Inacceptabil să nu discuți așa ceva politic, în coaliție niciodată nu am discutat. Deci, din acest punct de vedere, eu cred că e nevoie de un astfel de acord, dar nu poți să faci ”hai repede”, după 10 ani sau de când se negociază Mercosur”.

Liderul UDMR a delcarat că, potrivit informațiilor primite de la Iulie Winkler, europarlamentar UDMR, „în Comisia din Parlamentul European au mai introdus niște pârghii prin care se poate ajusta din mers”.

„Dar nu e ok, cel puțin în ceea ce ne privește și de aceea spun că trebuia să mai stăm un pic, măcar să discutăm, măcar să existe o consultare. Și totuși trebuie să ții cont de părerea ministerului de linie. Că-ți place de Barbu sau nu-ți place, nu contează aici, nu e o chestie personală. Cei de la Ministerul de Externe se comportă în continuare, că e un domeniu unde nimeni nu are dreptate, în afară de ei”, a mai spus acesta.

Kelemen Hunor a declarat că ministrul de Externe nu a fost prezent în coaliție în ultimele șase luni pentru a discuta acest dosar și că, în acest interval, nu a existat nicio dezbatere pe subiect.

„Sigur, publica externă o face președintele. OK, dar până la urmă ai și un guvern în care ai și un ministru. Deci, din acest punct de vedere există o frustrare și o nemulțumire în coaliție. Din păcate, în coaliție noi nici astăzi, nici în celelalte coaliții, nu discutăm dosare mari politice. Noi de obicei de obicei stingem focul, dacă reușim”, a explicat acesta.

Despre atacurile PSD asupra ministrului de Externe, liderul UDMR a spus că „aceste atacuri nu sunt în regulă și mai ales acuzațiile”. „Dar pe fond au dreptate, că nu s-a discutat acest lucru și nu s-a ținut cont de punctul de vedere al ministrului Agriculturii. Dar nu e vorba de trădare, e mult prea dură această afirmație”, a spus acesta.

El a adăugat: „Deci cei de la Ministerul de Externe trebuie să înțeleagă că ei au expertiză în diplomație, dar politica totuși nu o fac ei, politica o fac cei care au fost aleși. Poate să vină să ne convingă, că suntem deschiși. Fiecare dintre noi putem să fim convinși, dar n-au venit. Coaliția va merge înainte și sunt convins că alte alternative în acest moment nici nu există”.