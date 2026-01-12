Justitie

PSD condamnă „manevra josnică prin care ministrul Justiției a fost acuzat de plagiat”

PSD condamnă „manevra josnică prin care ministrul Justiției a fost acuzat de plagiat”Radu Marinescu. Sursa foto: Facebook
Partidul Social Democrat (PSD)  își reafirmă sprijinul total pentru ministrul Justiției, Radu Marinescu, după ce acesta a fost acuzat că a plagiat în teza de doctorat. Partidul condamnă ferm orice încercare de a submina procedurile legale pentru numirea șefilor parchetelor și consideră atacurile drept manevre politice.

Sprijin necondiționat pentru ministrul Radu Marinescu

Conducerea PSD anunță că Radu Marinescu beneficiază de sprijin deplin. Atacurile care au apărut imediat după anunțul privind procedurile de numire a procurorilor șefi sunt considerate „o acțiune de discreditare politică menită să afecteze funcționarea independentă a Justiției”, se arată în comunicatul partidului.

Reprezentanții social-democraților menționează că, dacă intențiile criticilor ar fi fost reale, acestea ar fi fost exprimate la momentul numirii ministrului, și nu abia acum, când sunt declanșate procedurile legale pentru parchete.

Clarificări privind acuzațiile de plagiat

PSD susține că Radu Marinescu nu poate fi comparat cu alți oficiali care au fost anterior vizați de astfel de acuzații. Teza sa a fost verificată și validată atât de Comisia de doctorat, cât și de CNATDCU, care au constatat respectarea normelor academice și a legislației în vigoare la data susținerii.

„PSD îl susține fără rezerve pe ministrul Justiției Radu Marinescu și condamnă manevra josnică prin care acesta a fost acuzat de plagiat, imediat după ce a anunțat că numirile șefilor la parchetele de rang înalt nu vor fi de natură politică. Este în mod evident un atac politic menit să determine înlăturarea ministrului”, se arată într-un comunicat PSD.

Angajament pentru independența Justiției

PSD reafirmă că va continua să apere independența Justiției și va respinge ferm orice încercare de subordonare politică a instituțiilor judiciare.

Susținerea pentru ministrul Marinescu rămâne „totală și necondiționată”, conform comunicatului oficial al partidului.

„O persoană nu se poate substitui instituțiilor în drept ale statului și nu poate da verdicte care contrazic în mod vădit hotărârile oficiale ale acestor instanțe, cu atât mai puțin atunci când persoana în cauză este ea însăși o impostoare și și-a plagiat propria lucrare de licență”, mai arată PSD.

Radu Marinescu, explicații legate de parcursul profesional

Radu Marinescu a oferit detalii despre parcursul său profesional și a precizat că teza sa de doctorat nu conține nereguli. El a explicat că anumite pasaje au fost reformulate din punct de vedere juridic și nu preluate direct, contrazicând astfel afirmațiile critice aduse recent.

2
