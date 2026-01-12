Culisele atacului lansat la adresa ministrului Justiției. Se confirmă scenariul conturat recent

La doar patru zile de la demararea procedurii de numire a procurorilor șefi ai marilor parchete, inițiată de ministrul Justiției, Radu Marinescu, acesta se confruntă cu un val de acuzații și presiuni politice. Gândul prezentase trei scenarii posibile pentru perioada următoare, având în vedere că mandatele șefilor Parchetului General și DNA expiră pe 30 martie 2026, iar selecția procurorilor se va desfășura între 8 ianuarie și 2 martie 2026. Unul dintre acestea se conturează în aceste zile pe scena politică.

În același context, se poartă negocieri pentru șefia SRI și SIE, însă fără sprijinul PSD nu există o majoritate parlamentară care să aprobe numirile dorite de președintele Nicușor Dan și de premierul Ilie Bolojan.

În primul scenariu prezentat, Ilie Bolojan urma să-l demită pe Radu Marinescu de la șefia Ministerului Justiției. Ulterior, premierul ar fi prelua interimatul și ar fi făcut propunerile convenite cu Nicușor Dan. Pentru ca această demitere să fie justificată, era nevoie de un „motiv” serios, potrivit sursei.

Prima mișcare în acest sens a venit prin articolul Emiliei Șercan, care îl acuză pe Radu Marinescu că și-ar fi plagiat teza de doctorat. Potrivit jurnalistei, mai mult de jumătate din teza de doctorat a ministrului Justiției, cu tema „SISTEMUL MIJLOACELOR DE PROBĂ ÎN PROCESUL CIVIL”, ar fi plagiată.

Cu doar câteva ore înainte de apariția articolului, jurnalistul Patrick André de Hillerin a avertizat că ziua de 12 ianuarie 2025 va fi „plină” și că vor apărea „cereri de demisie sau demitere la adresa ministrului Justiției”.

„Cererile vor veni din partea societății civile, a presei, a USR și a altor entități interesate și vor fi motivate de faptul că Radu Marinescu și-a plagiat teza de doctorat cu tema «SISTEMUL MIJLOACELOR DE PROBă ÎN PROCESUL CIVIL». De unde știm că Marinescu și-a plagiat teza de doctorat? Acum nu știm, dar vom fi informați mâine, după ce va apărea articolul Emiliei Șercan pe această temă”, a arătat jurnalistul.

Cu un ton ironic, el i-a îndemnat pe români să nu se gândească la „conspirații”.

„Nu vă gândiți la conspirații, nu legați acest lucru de faptul că Ministerul Justiției a început, joi, procedura de desemnare a procurorului general și a procurorilor-șefi de la DNA și DICOT. Este pur și simplu o coincidență”, a adăugat el.

În trecut, acuzațiile de plagiat au fost adesea trecute cu vederea, așa cum s-a întâmplat în cazul lui Nicolae Ciucă. Situația lui Radu Marinescu pare însă diferită, iar presiunile publice și politice ar putea fi mai puternice. În acest context, se estimează că PNL va juca un rol activ în aceste atacuri și în cererile de demisie, iar printre cei care ar putea conduce ofensiva sunt Alexandru Muraru, Adrian Cozma și Robert Sighiartău, potrivit jurnalistului Patrick André de Hillerin. Ministrul Radu Marinescu a respins acuzațiile.

„Eu nu consider că am plagiat. Asta pot să vă spun. Am terminat ca șef de promoție, am intrat în avocatură printre primii, iar doctoratul l-am elaborat la aceeași universitate la care am terminat studiile, în conformitate cu normele timpului și sub coordonarea unui profesor academician reputat, Dumnezeu să-l odihnească, domnul Ion Dogaru”, a declarat el pentru PressOne. De altfel, acesta a subliniat că a elaborat teza de doctorat „în conformitate cu rigorile momentului și sub îndrumarea profesorului coordonator”.

„Nu a existat niciun fel de semn de întrebare, nu mi-a fost semnalat niciun fel de dubiu. N-aș fi avut niciun fel de motiv să nu citez pe cineva. Eu nu am avut o carieră universitară, o catedră universitară, nu am căutat niciodată acest lucru… (…)Dacă aveți suspiciuni, se poate verifica de către autorități și stabili dacă a fost sau nu a fost ceva în neregulă”, a încheiat el.