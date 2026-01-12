Operațiunea de compromitere a lui Radu Marinescu a început. Analiza unei „coincidențe” politice de proporții

Compromitere a lui Radu Marinescu, noua țintă a Sistemului. Lumea politică și sistemul judiciar din România se află în pragul unui cutremur mediatic, după ce au apărut informații privind o posibilă operațiune de compromitere a ministrului Justiției, Radu Marinescu.

Jurnalistul Patrick André de Hillerin atrage atenția asupra unei succesiuni suspecte de evenimente care par să indice o strategie bine pusă la punct pentru eliminarea oficialului din funcție, exact în momentul în care se decid funcțiile cheie din marile parchete. În acest demers este folosită eterna acuzație de plagiat, aruncată pe piață de eterna Emilia Șercan, cea care a fost acuzată că a fost exploatată în orb de serviciile secrete. Un demers politic, de capturare a justiției de către aripa neo-marxistă din societatea românească.

Miza principală a acestui atac este controlul asupra numirilor la vârful Ministerului Public. Ministerul Justiției a demarat recent procedurile de desemnare pentru funcțiile de Procuror General și procurori-șefi ai DNA și DIICOT.

În mod bizar, acest demers administrativ vital pentru statul de drept se suprapune perfect cu apariția unor acuzații grave la adresa ministrului Radu Marinescu. Deși oficial totul este prezentat sub umbrela coincidenței, sincronizarea perfectă între agenda judiciară și cea a scandalului public ridică semne de întrebare legitime asupra obiectivității demersului.

Nucleul operațiunii de imagine este reprezentat de acuzația că Radu Marinescu și-ar fi plagiat teza de doctorat cu titlul „SISTEMUL MIJLOACELOR DE PROBĂ ÎN PROCESUL CIVIL”. Conform scenariului descris de de Hillerin, dezvăluirea ar urma să fie girată de eterna jurnalista Emilia Șercan, cunoscută pentru investigațiile sale în domeniul integrității academice.

Un astfel de material ar servi drept combustibil pentru o reacție în lanț, în care societatea civilă, mass-media și opoziția politică, reprezentată în special de USR, vor solicita demisia imediată a ministrului, invocând standarde morale și etice.

Demn de remarcat este faptul că Emilia Șercan a fost în mijlocul unui scandal cu proprii suporteri, întrucât a refuzat să analizeze teza de doctorat a lui Nicușor Dan.

Spre deosebire de alte cazuri de plagiat celebre, precum cel al lui Nicolae Ciucă, unde întreg aparatul de partid s-a mobilizat pentru a bloca orice consecință politică, situația lui Radu Marinescu va fi gestionată diferit.

Patrick Andre de Hillerin preconizează că însuși Partidul Național Liberal, alături de USR, va deveni vârf de lance în cererile de demisie. Figuri proeminente din PNL, precum Alexandru Muraru, Adrian Cozma sau Robert Sighiartău, ar putea apărea în prima linie a atacurilor, transformând „coincidența” academică într-o execuție politică rapidă.

Această dinamică sugerează o aliniere a intereselor între diverse forțe politice și „sistem”, dorindu-se ca Marinescu să rămână fără sprijinul necesar într-un moment critic. Dacă acest scenariu se va concretiza, vom asista la o reconfigurare a puterii în justiție sub pretextul integrității, demonstrând încă o dată cât de eficient pot fi folosite „coincidențele” în jocurile de putere de la București.

Metoda veche a Binomului Coldea-Kovesi și a rețelei lor din mass-media revine ca instrument politic, după o “pauză forțată” de 10 ani...