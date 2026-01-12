Radu Marinescu: De ce acum? De ce eu? Competența mea profesională poate fi judecată prin cariera mea juridică de trei decenii

După ce a fost acuzat că a plagiat în teza de doctorat, ministrul Radu Marinescu a oferit detalii legate de parcursul său profesional și a dat asigurări că nu există nicio neconformitate în lucrarea sa. Pe Facebook, oficialul a scris că unele texte sunt reformulate juridic, nu preluate cu copy-paste, așa cum susțin criticii.

Potrivit ministrului, articolul legat de teza sa de doctorat este unul defăimător și plin de contradicții.

„De ce acum? De ce eu?

Într-un articol defăimător și plin de contradicții, care reia obsesiv calomniile ce mi-au fost anterior aruncate în spate (avocatul interlopilor, impus ministru de clanuri cu interese obscure etc) , articol care insistă repetat pe procedura privind selecția procurorilor, declanșată de MJ cu doar câteva zile în urmă (a propos de de ce eu și de ce acum), fără măcar să fi utilizat o analiză pe bază de soft, dna jurnalist Sercan Emilia mă acuza de plagiat în lucrarea de doctorat, lucru pe care eu nu l-am făcut!”, a scris el pe Facebook.

Ministrul Justiției a prezentat detalii despre parcursul său profesional, subliniind că a absolvit Facultatea de Drept a Universității de Stat din Craiova ca șef de promoție, cu studii la zi și fără întreruperi.

„Ar fi de spus următoarele:

Am absolvit, ca șef de promoție, cu studii la zi și fără vreo întrerupere, Facultatea de drept a Universității de stat din Craiova. Am intrat, imediat după absolvirea facultății, în avocatură și am profesat neîntrerupt timp de treizeci de ani ca avocat în cadrul Baroului Dolj, competența mea profesională fiind recunoscută și prin alegerea în organele de conducere ale profesiei, pentru mai multe mandate succesive. Am reprezentat Baroul Dolj inclusiv pe plan internațional în cadrul Federației Barourilor Europene”, a explicat el.

Ministrul Radu Marinescu mai spune că, în urmă cu aproximativ 17 ani, a elaborat teza de doctorat sub coordonarea profesorului universitar Ion Dogaru, respectând toate „standardele de etică și calitate științifică în vigoare la acel moment”.

„În urmă cu aproximativ 17 ani, am elaborat, în cadrul aceleiași prestigioase facultăți de drept de stat, teza de doctorat, sub coordonarea regretatului academician profesor universitar doctor Ion Dogaru. Am respectat îndrumările și standardele de etică și calitate științifică , în conformitate cu legislația din acel moment, teza fiind evaluată de profesorul îndrumător, de comisia de doctorat și de CNATDCU, conform tuturor rigorilor, fără a mi se semnala vreo neconformitate.​

Precizez și că nu dețin o catedră universitară, sunt doar colaborator extern (cadrul didactic asociat) al Universității din Craiova”, a adăugat oficialul.

El mai spune că lucrarea a fost evaluată de profesorul îndrumător, comisia de doctorat și CNATDCU, fără a i se semnala vreo neconformitate.

„Cu privire la susținerile doamnei jurnaliste Șercan, despre dubii vizând standardele de etică, de calitate științifică ale lucrării, precum și de legalitate, este necesar să precizez ca respectivele standarde s-au stabilit și validat de către Comisia de doctorat si CNATDCU, conform legii atunci în vigoare”, afirmă acesta.

Ministrul Radu Marinescu a explicat că oricine contestă standardele aplicate tezei sale de doctorat, chiar și după aproape 20 de ani, poate să se adreseze legal organismelor competente. El a adăugat că textele din lucrare sunt reformulate juridic și nu preluate copy-paste, iar citatele autorilor folosiți sunt clar indicate.

„În măsura în care cineva le contestă, chiar și după aproape 20 de ani , are posibilitatea deplina să se adreseze organismelor în drept, conform legii, adevărul neputând fi sinonim cu simple alegații mediatice, chiar bizare (aș fi plagiat dar în subsol apare că sunt citate opere ale autorilor din care s-ar fi inspirat și pe care i-au citat și autorii despre care se susține ca ar fi fost preluați, unele texte sunt de fapt reformulate juridic așadar nu preluate copy paste cum sună acuzația dar ar putea exista chipurile o conspirație cu complici, intermediari sau chiar o lucrare neidentificată plagiată, că aș fi plagiat istoria probelor, care e de fapt una singură sau alte chestiuni de acest fel, de unanimitate conceptuală juridică, ca am fi prezentat spețe mai vechi în condițiile în care tratăm despre codurile vechi etc)”, a arătat el.

Marinescu a respins acuzațiile de plagiat sau orice scenarii de conspirație și a explicat că, potrivit deciziei Curții Constituționale din 8 iunie 2022, standardele de evaluare a tezelor nu pot fi contestate cu relevanță juridică, iar valoarea științifică a lucrării nu poate fi pusă la îndoială fără temei legal.

„Amintesc în acest cadru și ca, potrivit deciziei nr. 364, din 8 iunie 2022 , a Curții Constituționale (obligatorie), aceste standarde nu pot fi reexaminate cu relevanță juridică, în contextul succesiunii în timp a legilor, sub aspectul valorii științifice a lucrării, neexistând niciun temei constituțional sau legal în acest sens”, a continuat ministrul.

La final, ministrul Radu Marinescu a subliniat că experiența sa profesională poate fi apreciată prin prosma carierei juridice de trei decenii.

„Competența mea profesională poate fi judecată prin cariera mea juridică de trei decenii, fără abateri și cu succese profesionale recunoscute, iar în mandatul ministerial prin evaluarea pe care o face Parlamentul, care a învestit acest guvern. Vă mulțumesc!”, a încheiat Radu Marinescu, ministrul Justiției.