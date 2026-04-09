Noul președinte al Academiei Române vrea sancționarea profesorilor coordonatori în cazurile de plagiat

Marius Andruh, noul președinte al Academiei Române, a afirmat că doctorandul și conducătorul de doctorat sunt răspunzători în egală măsură pentru fraude și a anunțat că instituția va cere oficial Ministerului Educației modificarea legislației astfel încât profesorii coordonatori să fie sancționați pentru plagiat, alături de studenții lor. „Este necesar să intervenim din nou, pentru ca sistemul să funcționeze bine”, a spus acesta, într-un interviu.

La o zi după ce a fost ales președinte al Academiei Române, Marius Andruh, a indicat o problemă „care, deocamdată, se strecoară fără consecințe pentru cei care sunt răspunzători”, referindu-se la conducătorul de doctorat.

„N-o să vedeți măsuri luate împotriva conducătorilor de doctorat care au teze cu plagiate sau cu inconsistențe grave științifice. În opinia noastră, formulată de multe ori la Ministerul Educației și Cercetării, am zis că doctorandul și conducătorul sunt răspunzători în egală măsură pentru fraude, dacă aceste fraude există bineînțeles”, a declarat acesta, pentru Edupedu.ro.

Academicianul a afirmat că Mircea Dumitru, președintele CNATDCU, are, la rândul său, „o acțiune intransigentă față de astfel de situații”. „Deci împreună se poate relua această ofensivă împotriva imposturii în cercetare și în doctorat”, a explicat acesta.

Întrebat dacă ministrul Justiției, Radu Marinescu, acuzat de plagiat, trebuia să fie prezent luni la aniversarea a 160 de ani a Academiei Române, noul președinte Marius Andruh a răspuns: „Cred că un pic de decență ar fi fost mai potrivită”.

Academicianul a constatat și a anunțat verdictul de plagiat în cazul lui Victor Ponta, premier la acel moment, spunând că acesta a plagiat, în aceeași zi în care ministrul său a desființat, prin reorganizare, CNATDCU, instituția pe care o conducea.

Întrebat care este atitudinea sa, ca președinte al celui mai înalt for științific și cultural al României, cu privire la confuzia legislativă care stopează în prezent verdictele de plagiat, acesta a afirmat că nu este o situație bună deoarece politicienii ar trebui să respecte ceea ce spun comisiile specializate și membrii Academiei Române care sunt implicați.

„Există întotdeauna tertipuri care se strecoară în legi, din păcate. Momentul acela pe care l-ați invocat a avut un rol extrem de important în asanarea sistemului de doctorat. Bineînțeles că au ieșit în presă în primul rând numele sonore, dar au existat și alte cazuri care nu au fost popularizate. Acel moment a avut și are și acum un efect, pentru tezele actuale: faptul că ele sunt verificate cu softul de antiplagiat după orice modificare pe care o realizează doctorantul face ca de aici încolo să fie greu pentru cineva să fraudeze o teză de doctorat”, a explicat acesta.

Totuși, noul președinte al Academiei Române a adăugat că încă există probleme, arătând că plagiatul subtil poate fi greu de identificat, de exemplu atunci când este preluată ideea unei persoane și reformulată.

„Și atunci îți trebuie specialiști cu adevărat devotați susținerii doctoratului în România, pentru ca să vegheze cum trebuie și pentru ca sistemul să funcționeze pentru știința românească și pentru cultura românească. Prin urmare, este rău că este așa. Comisiile CNATDCU în care au fost profesori de bună-credință, au fost membri ai Academiei Române, au ridicat de nenumărate ori această problemă”, a explicat Marius Andruh.

Întrebat dacă are în vedere, în mandatul său, să solicite oficial Ministerului Educației și Guvernului modificarea legislației astfel încât profesorii coordonatori de doctorate să fie sancționați în cazurile de plagiat, alături de studenții lor, și legea să fie mai clară, acesta a afirmat că conducătorul de doctorat, pentru cazurile semnalate, este la fel de vinovat ca doctorandul.