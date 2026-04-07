Academicianul Marius Andruh a fost ales noul președinte al Academiei Române

Academicianul Marius Andruh a fost ales, marți, noul președinte al Academiei Române, în urma celui de-al doilea tur de scrutin.

Marius Andruh, președinte al Secției de științe chimice și vicepreședinte al Academiei, a câștigat în fața profesorului universitar Mircea Dumitru, fost rector al Universității București și, de asemenea, vicepreședinte al Academiei.

Funcția a devenit vacantă după ce al doilea mandat al lui Aurel Ioan Pop la conducerea Academiei s-a încheiat pe 5 aprilie.

Marius Andruh s-a născut pe data de 15 iulie 1954, în comuna Smeeni, județul Buzău, într-o familie de profesori. Acesta a urmat școala generală în localitatea natală, iar în anul 1973 a absolvit Liceul „B. P. Hasdeu” din Buzău, ca șef de promoție, potrivit site-ului Academiei Române.

În perioada liceului, a participat la olimpiadele de chimie, unde a obținut premiul I la etapa națională în clasele a XI-a și a XII-a, precum și premiul III la cea de-a 5-a Olimpiadă Internațională de Chimie. În anul 1979 a absolvit, ca șef de promoție, Facultatea de Chimie a Universității din București, la secția Chimie anorganică.

În anul 1988 a obținut titlul de doctor în chimie, cu o teză realizată sub coordonarea academicianei Maria Brezeanu. Ulterior, a urmat specializări postdoctorale la Paris, în 1991, și la Göttingen, în perioada 1992-1993, ca bursier al Fundației „Alexander von Humboldt”.

După un stagiu de trei ani la IPRS-Băneasa, între 1979 și 1982, s-a transferat la Institutul de Chimie Fizică din București, iar din 1984 predă la Catedra de chimie anorganică a Facultății de Chimie din Universitatea din București, unde a devenit profesor titular în 1996 și profesor emerit în 2019. De asemenea, între 2003 și 2019 a condus catedra.

Din anul 2021 conduce Institutul de Chimie Organică și Supramoleculară „C.D. Nenițescu” al Academiei Române.

Între anii 1994 și 1996 a fost profesor asociat la Université du Québec à Montréal. Ulterior, a fost visiting professor la mai multe universități din Europa și America de Sud, printre care Universitatea din Bordeaux și Institut Universitaire de France în 1998, Universitatea din Göttingen și Universitatea din Brno în 2001, Universitatea din Angers în 2003, 2004 și 2009 și Universitatea „Pierre et Marie Curie” din Paris în 2005.

De asemenea, a fost visiting professor la Universitatea din Jena și Universitatea din Manchester în 2006, Universitatea „Paul Sabatier” din Toulouse în 2007, Universitatea „Louis Pasteur” din Strasbourg în 2007 și 2009, Universitatea din Valencia în 2010, Universidade Federal Fluminense din Niteroi/Rio de Janeiro în 2012, 2013 și 2014, precum și la Universitatea din Bordeaux, la Centre de Recherche „Paul Pascal”, în 2014. În prezent conduce Comisia Centrală a Olimpiadei Naționale de Chimie și coordonează lotul olimpic.