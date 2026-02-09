Academicianul Răzvan Theodorescu, comemorat de Biserica Sf. Gheorghe Nou pentru că a ajutat la recuperarea patrimoniului

Academicianul Răzvan Theodorescu, vicepreşedinte al Academiei Române, a murit în februarie 2023, la vârsta de 83 de ani. Parohul unei importante biserici din București, situate la kilometrul 0, monument istoric, l-a comemorat pe fostul ministru al Culturii printr-o slujbă religioasă, la 3 ani de la deces.

Răzvan Theodorescu a fost un istoric de artă și politician român, membru titular al Academiei Române din anul 2000. Academicianul a fost vicepreședinte al Academiei Române din 20 aprilie 2018, reales la 4 mai 2022.

În perioada 1990-1992, Răzvan Theodorescu a fost director general al Televiziunii Române, iar din 2000 până în anul 2004 a deținut funcția de ministru al Culturii. El a mai fost preşedintele Secţiei de Arte, Arhitectură şi Audiovizual a Academiei Române din anul 2013.

Răzvan Theodorescu s-a implicat în multe acțiuni de salvare a patrimoniului. Preotul paroh al Bisericii Sfântul Gheorghe Nou ne-a oferit o scurtă declarație cu privire la evenimentul creștinesc de pomenire.

Răzvan Theodorescu a fost alături de Biserică mereu

„Astăzi s-au împlinit trei ani de când Omul, Profesorul, Vicepreședintele Academiei Române, marele nostru istoric și erudit, Răzvan Theodorescu a plecat la cele veșnice… Un colos al culturii române și un mare prieten, care cu timp și fără timp mi-a fost alături în momentele cele mai importante ale bisericii noastre,de la restaurarea sfântului locaș, până la deschiderea mormântului Sfinților Martiri Brâncoveni și la recuperarea patrimoniului bisericesc al ultimei ctitorii a Sfântului Domnitor și Martir Constantin Brâncoveanu, biserica Sfântul Gheorghe-Nou, din inima Bucureștenilor! Veșnica pomenire din neam în neam, suflet nobil!”, a spus cunoscutul preot Emil Nedelea Cărămizaru.

De altfel, Răzvan Theodorescu a fost de partea Bisericii Ortodoxe și în vremea lui Nicolae Ceaușescu, când a luat atitudine față de dărâmarea unor biserici din București.

Academia Română l-a comemorat în 2024

Un eveniment comemorativ pentru Răzvan Theodorescu a fost organizat de Academia Română la un an de la plecarea sa la cele veșnice. Atunci președintele Academiei, Ioan Aurel Pop a vorbit despre personalitatea răposatului academician.

„M-am considerat un fel de învăţăcel, mai la bătrâneţe aşa, al domnului academician şi îmi vine greu să vorbesc la trecut despre un om care era prezent zi de zi în viaţa noastră, care ne ordona şi ne orienta lucrurile şi care avea o înţelepciune în sine rar întâlnită. Fireşte că, om fiind, a fost cu lumini şi umbre, ca toţi dintre noi. Nu puţini l-au criticat de a lungul vieţii, dar faptele bune au copleşit întotdeauna motivele de critică”.

Academicianul Ioan-Aurel Pop a evocat personalitatea omului de cultură care a fost Răzvan Theodorescu enumerând mai multe lucruri care l-au impresionat la acesta.

„Eu nu l-am cunoscut ca om politic – sunt aici oameni care l-au cunoscut ca ministru, alţii care l-au cunoscut ca director al Televiziunii Române, alţii ca vicepreşedinte, de pildă, al Fundaţiei Titulescu. Eu l-am cunoscut ca om (…) și mi-a transmis această căldură umană deosebită pe care eu am socotit-o ca o comoară de preţ şi care mi-a dat putere şi în momente mai grele ale vieţii mele să merg mai departe. Pentru aceasta îi mulţumesc aici şi îl consider trecut în Panteonul nostru naţional”.