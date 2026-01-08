Șefii SRI și SIE, negociați la pachet cu marile parchete. Cum arată „marea înțelegere” care se conturează la început de 2026

România intră în 2026 cu două mize instituționale care se influențează reciproc: numirea conducerii serviciilor de informații și schimbarea șefilor la marile parchete. În practică, discuțiile politice le tratează ca pe un singur dosar, pentru că fiecare numire are nevoie de sprijin parlamentar, iar coaliția trebuie să livreze voturi, nu doar intenții.

Pe acest fundal, în spațiul public au apărut numele vehiculate pentru Serviciul Român de Informații și Serviciul de Informații Externe, alături de detalii despre modul în care președintele Nicușor Dan ar vrea să închidă „pachetul” împreună cu PSD, partidul cu pondere decisivă în Parlament, și în același timp formațiunea care controlează Ministerul Justiției, instituția care declanșează procedurile pentru șefii parchetelor.

Mecanismul de numire împinge inevitabil spre negociere. În cazul serviciilor, președintele propune, dar Parlamentul trebuie să voteze. Așadar, fără o înțelegere prealabilă cu partidele din coaliție, există riscul ca o nominalizare să pice la vot, ceea ce ar însemna reluarea procesului și prelungirea interimatului, notează G4Media.ro.

În acest context, au fost invocate explicit discuțiile „la pachet”, adică legarea numirilor de la servicii de cele din Justiție. În spațiul public au circulat inclusiv formulări atribuite surselor politice despre logica politică a schimbului de sprijin, de tipul: „Trebuie să dam ceva PSD-ului ca să îi ținem în Coaliție”, dar și evaluări despre preferințele președintelui în raport cu lista scurtă de candidați.

În paralel, Ministerul Justiției a declanșat oficial procedura de selecție pentru funcțiile de conducere de la Parchetul General, DNA și DIICOT, cu un calendar public (depunerea candidaturilor și transmiterea propunerilor către CSM), ceea ce fixează și mai clar fereastra în care se pot face aranjamentele politice.

În scenariile vehiculate, PNL ar susține pentru șefia SRI două nume cu greutate politică: ministrul de interne Cătălin Predoiu și președintele Senatului Mircea Abrudean. Pentru SIE, dinspre PSD ar fi discutate cel puțin trei nume, respectiv Vasile Dâncu, Claudiu Manda și europarlamentarul Andi Cristea, iar favorit ar rămâne consilierul prezidențial Marius Lazurcă.

În același pachet de discuții apare și ideea unei împărțiri a influenței: SRI să fie susținut de PNL, iar SIE să revină unui candidat acceptabil și pentru PSD. În textul citat, această logică apare în forma unei declarații atribuite surselor: „S-a mai făcut un pas în numirea șefilor de servicii. Președintele va numi șefi conveniți cu toate partidele din coaliție. Este de așteptat ca numirea pentru șefia SRI să fie susținută de PNL, iar SIE să rămână unui candidat agreat și de PSD”.

În discuții a fost amintită și varianta susținută inițial de președintele Nicușor Dan pentru șefia SRI, avocatul Gabriel Zbârcea. Potrivit informațiilor publicate, această opțiune „a picat”, invocându-se „simpatiile sale neo-legionare”.

În același registru, este menționat și liderul PSD Sorin Grindeanu, care „a vorbit despre refuzarea unor «personaje care se identifică cu discursul partidului extremist AUR»”. Această frază, așa cum a fost consemnată, descrie criteriul politic invocat public în discuții, dincolo de numele propriu-zise.

Tot ca nume vehiculat, cu șanse mai mici, apare Florin Vlădică (din Departamentul Securității Naționale al Administrației Prezidențiale), descris ca neavând sprijinul PNL în scenariile discutate.

Presiunea pentru o numire la vârful SRI se leagă și de durata neocupării postului după plecarea lui Eduard Hellvig. Hellvig și-a anunțat demisia în 3 iulie 2023, iar de atunci funcția a rămas sub semnul interimatului și al speculațiilor politice.

În materialul în care sunt prezentate numele vehiculate la servicii se notează explicit că „Au trecut peste doi ani și cinci luni de când Eduard Hellvig și-a anunțat demisia de la șefia Serviciului Român de Informații (SRI)”.

În plus, președintele Nicușor Dan ar fi transmis la finalul lunii decembrie că va lua o hotărâre „într-un timp rezonabil”, „poate până la finalul lui 2025, ori începutul anului 2026”, fără să indice un nume.

În zona Justiției, calendarul este deja pornit. Ministerul Justiției a anunțat declanșarea procedurii de selecție pentru șefia Parchetului General, DNA și DIICOT, iar data de 2 martie apare ca reper pentru trimiterea propunerilor către CSM.

Acest calendar contează politic din două motive. Primul este că avizul CSM, chiar consultativ, cântărește în legitimitatea publică a numirilor. Al doilea este că președintele ajunge să fie ultimul verigator într-un lanț procedural, dar are nevoie de un acord politic mai larg dacă vrea să evite o confruntare deschisă cu Parlamentul pe serviciile de informații.

Dacă logica „pachetului” rămâne în picioare, următorii pași vor fi măsurați în două tipuri de semnale: pe de o parte, anunțuri instituționale (calendar, criterii, depuneri de candidaturi) în zona parchetelor, pe de altă parte, semnale politice despre cine poate strânge voturi în Parlament pentru SRI și SIE.