Numirile din Justiție și servicii intră într-o fază decisivă. De ce se suprapun parchetele, SRI și SIE într-o negociere politică majoră

Procedura de numire a viitorilor șefi ai marilor parchete a fost declanșată oficial, dar miza reală depășește cu mult calendarul tehnic prevăzut de lege.

Odată cu apropierea expirării mandatelor la Parchetul General, DNA și DIICOT, președintele României încearcă să construiască un pachet de negociere mai larg, care să includă și conducerea serviciilor de informații, într-un moment de echilibru fragil al coaliției de guvernare.

Inițiativa aparține ministrului Justiției, Radu Marinescu, care a declanșat procedura în avans, invocând durata legală a procesului și obligația respectării calendarului prevăzut de lege. În paralel însă, la nivel politic, discuțiile se mută într-o zonă mult mai sensibilă, în care justiția și serviciile de informații ajung să fie tratate ca piese ale aceluiași joc de stabilitate.

Selecția procurorilor care vor conduce Parchetul General, DNA și DIICOT se va desfășura în perioada 8 ianuarie – 2 martie 2026. Procesul are ca scop formularea propunerilor de numire de către ministrul Justiției către Nicușor Dan, în condițiile în care mandatele actualilor șefi expiră în primăvara anului viitor.

Funcția de Procuror General al României, ocupată în prezent de Alex Florența, va deveni vacantă la 31 martie 2026. În aceeași zi expiră și mandatul procurorului-șef DNA, Marius Voineag.

La DIICOT, mandatul Alina Albu se încheie la 14 aprilie 2026. În plus, vor fi vacante mai multe funcții de adjuncți la DNA, DIICOT și Parchetul General, începând cu luna iunie.

Legea 303/2002 stabilește o procedură clară și etapizată. Ministrul Justiției declanșează procedura și publică calendarul, procurorii interesați au la dispoziție 40 de zile pentru a se înscrie, iar cei care îndeplinesc condițiile susțin un interviu în fața unei comisii constituite prin ordin al ministrului. În urma interviurilor, ministrul face selecția și trimite propunerile motivate către Secția de Procurori a CSM, pentru aviz.

În cazul unui aviz pozitiv, propunerile ajung la Președintele României. În cazul unui aviz negativ, ministrul poate organiza un nou interviu exclusiv cu candidatul respins, poate menține sau retrage propunerea, urmând să declanșeze o nouă procedură în maximum 60 de zile. Președintele poate refuza o numire o singură dată, motivat, iar decretul de numire sau refuz trebuie emis în cel mult 60 de zile de la primirea propunerii.

Șefii marilor parchete au mandate de doar trei ani, cu posibilitatea unei singure reînnoiri. Această durată redusă face ca procesul de numire să fie, inevitabil, influențat de contextul politic al momentului. În 2026, contextul este unul complicat: coaliția de guvernare depinde de un echilibru delicat, iar deciziile-cheie sunt negociate la pachet.

Surse politice indică faptul că Nicușor Dan dorește să coreleze numirile din justiție cu cele din fruntea serviciilor de informații, în special SRI și SIE. Negocierile ar urma să se poarte cu toate formațiunile din coaliție, însă rolul decizional revine PSD, potrivit acelorași surse de la Cotroceni.

„Negocierea cu PSD va fi pentru 6–7 funcții. Prioritățile vor fi șefii SRI și DNA. Trebuie să dăm ceva PSD-ului ca să îl ținem în Coaliție”, au declarat sursele citate.

Președintele ar avea pe masă „4–5 nume” pentru șefiile serviciilor de informații, însă, potrivit acelorași surse, „niciunul nu i-a plăcut foarte mult”. Mai mult, Nicușor Dan nu ar exclude nici varianta numirii unui om politic în fruntea unui serviciu de informații, o opțiune care ar marca o schimbare de abordare față de anii anteriori.

În acest context apare și presiunea politică exercitată de Ilie Bolojan, care ar insista pentru numirea apropiatului său, Mircea Abrudean, în funcția de director al SRI. Sursele susțin însă că rămâne de văzut dacă președintele va accepta un nume atât de strâns asociat cu un lider politic important din coaliție.

Întrebat la Paris despre negocierile privind șefiile marilor parchete și ale serviciilor de informații, Nicușor Dan a explicat public modul în care vede procesul.

„În ceea ce privește șefii de servicii, pentru că Președintele propune și Parlamentul trebuie să voteze, tocmai din perspectiva acestei stabilități, nu cred că se va întâmpla ca să nu discutăm înainte. Dimpotrivă, vom discuta astfel încât numirile să fie validate de Parlament.”

Referindu-se la parchete, șeful statului a adăugat:

„În ceea ce privește șefii de Parchete, aici, din nou, este o procedură, care va fi lansată în zilele următoare, în care procurori care doresc să exercite aceste funcții de conducere își vor depune CV-urile, ministrul Justiției va înainta, și Președintele, la rândul său, va numi sau va trimite înapoi.”

El a subliniat și rolul consultării politice:

„Dată fiind această procedură, cred că și aici este firesc să existe o consultare între Președinte și Prim-ministru.”