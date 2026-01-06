Politica

Negocieri sensibile la vârful statului. Nicușor Dan are 4–5 variante pentru SRI și SIE, dar decizia depinde de discuțiile cu PSD

Negocieri sensibile la vârful statului. Nicușor Dan are 4–5 variante pentru SRI și SIE, dar decizia depinde de discuțiile cu PSDSRI. Sursa foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Președintele României, Nicușor Dan, se află în plin proces de configurare a unor numiri-cheie în arhitectura de putere a statului, care vizează atât conducerea serviciilor de informații, cât și șefia parchetelor.

Potrivit unor surse oficiale citate de Antena 3, șeful statului are în acest moment „4–5 nume” luate în calcul pentru funcțiile de director al Serviciul Român de Informații și al Serviciul de Informații Externe.

Sursele susțin însă că niciuna dintre persoanele aflate pe listă nu îl convinge pe deplin pe președinte. Potrivit acestora, „niciunul nu-i place foarte mult” lui Nicușor Dan, ceea ce face ca decizia finală să fie amânată și condiționată de negocieri politice mai ample.

Numirile la servicii, legate de șefia parchetelor

Conform acelorași surse, desemnarea viitorilor șefi ai SRI și SIE nu va fi făcută izolat, ci „la pachet” cu numirile pentru conducerea parchetelor. Este vorba despre funcțiile de procuror-șef al Parchetul General și al Direcția Națională Anticorupție.

Această abordare arată că deciziile nu sunt exclusiv tehnice sau instituționale, ci au o puternică dimensiune politică, fiind parte dintr-un echilibru mai larg de putere în interiorul coaliției de guvernare.

„Trebuie să dăm ceva PSD-ului ca să îl ținem în Coaliție”, au declarat sursele citate, subliniind că interesul președintelui pentru menținerea Partidul Social Democrat la guvernare este „foarte mare”.

Nicusor Dan

Nicusor Dan. Sursa foto: INQUAM/George Calin

Rolul PSD în ecuația numirilor

Potrivit informațiilor vehiculate, negocierile cu PSD vor cântări decisiv în stabilirea numelor care vor ajunge atât la conducerea serviciilor secrete, cât și în fruntea parchetelor. Acest lucru sugerează că susținerea politică a social-democraților este văzută drept esențială pentru stabilitatea actualei coaliții și pentru susținerea agendei prezidențiale.

Sursele indică faptul că președintele este dispus să facă concesii în zona numirilor instituționale pentru a evita tensiuni majore în interiorul coaliției și pentru a asigura continuitatea guvernării.

Procedura pentru parchete, declanșată de Ministerul Justiției

În paralel, procesul de numire a noilor șefi ai parchetelor urmează să intre oficial în linie dreaptă. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, este așteptat să declanșeze în următoarele zile procedura de selecție pentru funcțiile de procuror-șef la Parchetul General și DNA.

Potrivit calendarului legal, candidaturile vor putea fi depuse într-un termen de 40 de zile. Mandatele actualilor procurori-șefi de la DNA și Parchetul General expiră în martie 2026, ceea ce face ca perioada următoare să fie una decisivă pentru reconfigurarea conducerii Ministerului Public.

