Sub comanda lui Nicușor Dan, ofițerii SRI vor centra, pentru ca tot ei să dea cu capul

Și astăzi, tot despre producția „Recorder”. În privința principalului scop pentru care a fost scos pe piață o caricatură propagandistică, nu am nicio îndoială: resuscitarea Binomului SRI-DNA exact de către cei care l-au compus și sprijinit.

Primul pas l-a făcut Nicușor Dan. Ca și înaintașul său, Traian Băsescu, a inclus combaterea corupției în Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025 - 2030. Potrivit intențiilor sale declarate public, o unitate special dedicată va avea drept unică sarcină culegerea de informații despre fenomenul corupției și al evaziunii fiscale, aflată deja în Strategie.

Așadar, o unitate din compunerea SRI va funcționa doar pe liniile „corupție” și „evaziune fiscală”. Ofițerii acestor linii de activitate vor avea drept principală sarcină culegerea de informații și documentarea celor două tipuri de activități infracționale. Fapt important, ambele țin strict de activități din sfera economică.

Drept urmare, activitatea ofițerilor SRI încadrați în noua structură se va axa în principal pe culegerea de date din mediul de afaceri și cele conexe. Vor face asta, prin toate mijloacele numite securistic „specifice”. Președintele Nicușor Dan a anunțat clar că „Ei(n.m. ofițerii SRI) trebuie să fie preocupați și să găsească informațiile despre această problemă.”

În același timp însă, o altă unitate din structura SRI se ocupă de activitatea firmelor SRI care desfășoară activități economice în baza Legii 14/1992, privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații, care prevede că „în cadrul Serviciului Român de Informații pot funcționa societăți comerciale”. Asta, în timp ce Constituția prevede că „Economia României este economie de piață, bazată pe libera inițiativă și concurență” și că „Statul trebuie să asigure libertatea comerțului, protecția concurenței loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producție”.

Astfel, pe piața „liberă” vor acționa două categorii de ofițeri SRI, unii care desfășoară activități economice în firme acoperite ale SRI și unii care se vor ocupa cu culegerea de informații despre fenomenul corupției și al evaziunii fiscale. Cum se vor ocupa ofițerii din a doua categorie de strângerea de date despre activitățile ofițerilor din prima categorie? Dacă din greșeală, cei din a doua categorie vor da peste informații privind fapte de corupție comise de cei din prima, ce vor face, pe cine vor sesiza, cui vor raporta?

Pentru cine încă nu s-a prins, avem de a face cu un conflict de interese instituțional ca la carte. Iar unul dintre scopurile pentru care a fost regizat și pus pe piață vodevilul celor de la Recorder, despre cât de jos a ajuns Justiția de după Coldea și Kovesi, este exact consolidarea prezenței SRI pe piață. Atât pe aceea economico-financiară, cât și pe aceea a deținerii puterii absolute în stat, asigurată de stăpânirea cheilor de la cătușe.