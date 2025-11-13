Șeful Comisiei SIE despre presupusa legătură Georgescu-SIE: Să așteptăm raportul promis de Nicușor Dan

Suspiciunile privind o posibilă legătură a lui Călin Georgescu cu Serviciul de Informații Externe (SIE) sau cu fosta CIE, structură de spionaj din perioada comunistă, nu au fost confirmate oficial. Deputatul PNL Alexandru Muraru, șeful Comisiei parlamentare de control al SIE, a declarat pentru Știripesurse.ro că nu poate confirma sau infirma aceste informații din cauza caracterului clasificat al datelor.

Totodată, el i-a îndemnat pe români să urmărească raportul pe care președintele Nicușor Dan îl va publica în legătură cu alegerile prezidențiale din 2024.

„Am urmărit conferința de presă și întrebarea dvs, și așa cum și președintele v-a confirmat, va exista un raport pe care îl pregătește administrația prezidențială, care va include detalii cu privire la alegerile de anul trecut”, a arătat el, conform sursei.

El a explicat că activitatea comisiei este strict reglementată de Legea nr. 1/1998 privind organizarea și funcționarea SIE, precum și de legislația privind protecția informațiilor clasificate, inclusiv Legea nr. 182/2002 și Hotărârea CSAT nr. 7/2002. Potrivit acestor norme, orice informație transmisă comisiei de SIE are statutul stabilit de serviciu, iar membrii comisiei sunt obligați să respecte regimul de clasificare.

„În consecință, nu pot confirma, infirma sau detalia eventuale informări primite pe subiecte care intră în sfera informațiilor clasificate. Pot însă să vă asigur că orice solicitare sau sesizare relevantă este analizată strict în limitele legii și ale competențelor comisiei, iar controlul parlamentar asupra SIE se exercită cu respectarea tuturor procedurilor legale privind protecția informațiilor cu caracter sensibil. Vă mulțumesc”, a spus Alexandru Muraru.

Alexandru Muraru face referire la conferința de presă desfășurată miercuri de la Palatul Cotroceni, unde președintele Nicușor Dan a fost întrebat dacă deține informații despre o posibilă colaborare a lui Călin Georgescu cu SIE sau cu fosta CIE, din perioada comunistă.

Întrebat dacă a primit informații despre o posibilă colaborare a lui Călin Georgescu cu SIE sau cu fosta CIE, președintele Nicușor Dan, a dat asigurări că răspunsul va fi inclus în raportul privind alegerile prezidențiale din 2024. Potrivit acestuia, documentul va cuprinde mai multe informații, inclusiv date despre biografia lui Georgescu.

„Am spus că o să ieșim cu un raport despre alegerile din 2024. Pentru acest raport, există mai multe informări pe mai multe tipuri de informații, inclusiv biografia domnului Georgescu. Și, în momentul în care o să ieșim cu raportul, o să aveți și răspunsul”, a afirmat șeful statului.

La începutul acestei săptămâni, Călin Georgescu a fost din nou prezent în fața magistraților Judecătoriei Sectorului 1. Fostul candidat la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024 este judecat pentru promovarea legionarismului și pentru glorificarea criminalilor de război.