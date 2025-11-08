Întâlnire de taină între un influencer și un lider politic. Cu cine s-a văzut la cafea Alexandru Muraru

Alexandru Muraru este un om politic din rândul liberalilor, acolo unde are și un rol important. Acesta s-a văzut la o cafea cu un influencer extrem de apreciat și urmărit în zona politică.

Deputatul PNL a fost surprins zilele trecute la un restaurant alături de Vlad Mercori. Acesta din urmă este un cunoscut influencer din zona de analiză publică și politică. Cei doi par să fie foarte relaxați unul în prezența celuilalt, semn că pun ceva la cale. Întâlnirea pare să fie una planificată, dar pentru ce anume va fi de văzut zilele următoare.

Nu de alta, dar Vlad Mercori are o oarecare putere în spațiul public, fiind perceput ca un vector de influență. Milioanele de vizualizări ale materialelor lui îl ajută în acest sens. Practic Mercori poate fi o portavoce în caz de nevoie, în timp ce Muraru are un loc foarte bine definit în structurile PNL.

Desigur întâlnirea vine și într-un context interesant, mai exact alegerile pentru capitală. Din imaginile surprinse se poate vedea cât sunt de concentrați pe discuție și axați pe ea. Telefoanele sunt întoarse, semn că nu e loc de întreruperi. Cert este că această întâlnire are loc și în contextul în care PNL nu e tocmai pe val din punct de vedere al susținătorilor.

O campanie de promovare online nu ar strica partidului, mai ales în contextul actual economic. Cu toate acestea nici un anunț nu a fost făcut public în acest sens sau vreo colaborare cu Mercori.

Posibilitățile și motivele de colaborare ar fi multe, acum rămâne de văzut dacă întâlnirea celor doi viza ceva legat de PNL. Sau poate Muraru și-a dorit puțină consultanță pentru cariera lui. Sigur este faptul că cei doi au făcut schimb de impresii și informații fiecare din spațiul de unde provine.

Dacă au ajuns la vreun consens sau dacă și-au atins scopul cu această întâlnire o să vedem probabil în săptămânile care urmează. Mai ales dacă Mercori va avea ceva intervenții legate de PNL sau Muraru.