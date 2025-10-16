Politica

Alexandru Muraru cere AEP să suspende rambursarea cheltuielilor electorale ale AUR

Alexandru Muraru cere AEP să suspende rambursarea cheltuielilor electorale ale AURGeorge Simion. Sursa foto: Captură video Facebook
Deputatul Alexandru Muraru, președintele PNL Iași, a sesizat Autoritatea Electorală Permanentă privind posibile încălcări ale legii finanțării campaniilor de către AUR și a solicitat suspendarea rambursării cheltuielilor electorale ale acestui partid. „România nu se clădește pe impostură”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Președintele PNL Iași cere deschiderea unei anchete

Sesizarea trimisă joi instituției cere suspendarea rambursării cheltuielilor electorale ale AUR și deschiderea unei anchete complete, în baza Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.

„Investigațiile publice, completate de informațiile prezentate în sesizare, conturează un tablou alarmant al unei campanii bazate pe muncă neplătită, propagandă mascată și dezinformare finanțată din surse neclare”, a mai scris acesta.

Alexandru Muraru: Campania online a AUR a implicat cheltuieli de propagandă electorală

Deputatul a afirmat că programul de „internship” promovat de AUR ar reprezenta, în realitate, o formă de exploatare politică a tinerilor și ar fi fost folosit pentru activități electorale ilegale, precum operarea unui call center și producerea de conținut politic, acțiuni interzise și nedeclarate conform legii.

„Mai mult, campania online a AUR, desfăşurată pe platforme precum TikTok şi Facebook, a implicat cheltuieli de propagandă electorală neraportate, printr-o reţea informală de conturi false, pagini anonime şi „site-uri fantomă”, a mai adăugat Muraru.

Alexandru Muraru

Alexandru Muraru. Sursa foto: Facebook/Alexandru Muraru

Deputatul PNL a declarat că aceste mecanisme ar fi fost folosite pentru manipularea opiniei publice și inducerea în eroare a alegătorilor în timpul campaniei electorale, inclusiv prin campanii de dezinformare la adresa altor candidați.

Alexandru Muraru: AUR, un pericol pentru democrație

Potrivit șefului PNL Iași, România nu mai poate accepta un partid care își bazează capitalul electoral pe „minciună, fanatism și nerespectarea legii”.

„AUR nu este un partid antisistem, este un partid antistat. Când transformi tinerii în instrumente de propagandă, când folosești resurse publice în scop electoral și când manipulezi opinia publică prin campanii de dezinformare finanțate netransparent, nu ești un actor democratic – ești un pericol pentru democrație”, a mai spus acesta.

Alexandru Muraru a cerut Autorității Electorale Permanente să acționeze ferm și să oprească rambursarea oricărei sume provenite din cheltuieli ilegale. „Legea trebuie să fie aceeaşi pentru toţi – şi pentru cei care ţipă cel mai tare despre patriotism”, a mai scris deputatul.

Proiecte speciale