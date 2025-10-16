Blocaj în coaliția de guvernare pe tema modificării OUG privitoare la administrațiile locale

Coaliția de guvernare nu a reușit să ajungă la un acord privind modificarea OUG 52/2025, act normativ care a blocat activitatea administrațiilor locale.

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, avertizează că ordonanțele recente au fost adoptate fără consultare publică și afectează grav funcționarea primăriilor.

Coaliția formată din PNL, PSD, UDMR și USR se confruntă cu un nou impas legislativ. Modificarea Ordonanței de Urgență 52/2025, care reglementează activitatea administrațiilor publice locale, s-a blocat din lipsa unui acord politic între partide.

Actul normativ, adoptat fără o consultare prealabilă amplă, a fost intens criticat de reprezentanții autorităților locale pentru că ar fi introdus restricții excesive asupra cheltuielilor primăriilor și consiliilor județene.

Primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, a declarat la Antena 3 CNN că Guvernul ar fi adoptat mai multe ordonanțe de urgență fără consultarea administrațiilor locale, ceea ce a generat confuzie și blocaje.

„În ședința coaliției s-a discutat despre niște ordonanțe de urgență care au blocat activitatea în administrația locală. Și mă refer aici nu numai la ordonanța 52, mă refer și la 41, mă refer și la 38, pentru că sunt chestiuni care, din păcate, nu s-au pus în dezbatere publică, nu am putut să le vedem înainte de a fi adoptate”, a spus edilul Craiovei.

Vasilescu a explicat că unele articole au fost adăugate în ultimul moment, chiar în timpul ședințelor de guvern, fără avizul tuturor ministerelor:

„Una dintre ele, ordonanța 52, celebra, nu a fost nici măcar în avizarea ministerelor, pur și simplu s-au citit pe bandă... În cadrul ședinței de guvern, unul dintre miniștri poate să decidă să suplimenteze textul care a trecut deja prin avizare cu unul, două, trei sau mai multe articole, iar dacă premierul este de acord, acesta se adoptă imediat.”

OUG 52/2025 a fost criticată dur de Asociația Municipiilor din România (AMR), dar și de numeroși primari din marile orașe, care susțin că actul normativ limitează cheltuielile locale și îngreunează semnarea contractelor pentru servicii publice.

Conform edililor, ordonanța ar fi fost redactată fără a ține cont de particularitățile administrației locale și ar fi tratat instituțiile din teritoriu la fel ca ministerele, deși funcționează după logici bugetare diferite.

„Am avut o întreagă nebunie după apariția ordonanței 52 pentru că, din păcate, în ministere nu se înțelege ce înseamnă reparațiile sau ce înseamnă serviciile în administrația publică locală”, a explicat Lia Olguța Vasilescu.

Edilul Craiovei a oferit și exemple concrete:

„Ei își imaginează că reparațiile pentru noi sunt același lucru care se întâmplă într-un minister. Dacă ți s-a rupt piciorul la scaun, faci o reparație. Nu! La o primărie sau la un consiliu județean, reparațiile înseamnă drumuri, înseamnă școli, înseamnă spitale. Iar serviciile înseamnă iluminat public, salubrizare, ecarisaj, tăieri de arbori, transport public și așa mai departe.”

Potrivit surselor politice, propunerile de modificare a OUG 52/2025 vizează:

clarificarea definiției termenilor „reparații” și „servicii” în contextul administrației locale;

eliminarea restricțiilor pentru contractele sub pragul european;

introducerea unui mecanism de verificare prealabilă simplificat pentru achizițiile urgente;

revenirea la autonomia bugetară pentru investițiile locale.

Olguța Vasilescu a confirmat că OUG 52 va fi modificată, dar nu a putut avansa un termen concret.