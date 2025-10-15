Olguța Vasilescu, nemulțumită de ordinul Ministerului Finanțelor privind referatele bugetare

Primarul Craiovei, Olguța Vasilescu, a afirmat că toate ordonanțele și ordinele de ministru ar trebui adoptate de Guvern numai după o dezbatere publică. „Ne-am trezit în situaţia în care avem ordin de ministru al Finanţelor care ne obligă ca pentru fiecare filă bugetară să mai facem încă un referat”, a spus aceasta, la un post TV.

Olguța Vasilescu a declarat că autoritățile locale se confruntă cu un ordin emis de Ministerul Finanțelor care impune întocmirea unui referat pentru fiecare filă bugetară. Potrivit acesteia, într-o primărie de dimensiunea Craiovei, unde se realizează mii de achiziții, această procedură reprezintă o sarcină administrativă excesivă.

„Pentru fiecare trebuie făcut un referat. Nu le citeşte nimeni, pentru că ele rămân la noi. Ar trebui să le citească ANAF, dar nu se depozitează la ANAF, se depozitează tot în primărie, poate o veni ANAF cândva”, a spus aceasta.

Ea a adăugat: „Deci în epoca digitalizării, în epoca în care trimitem sateliţi pe lună, noi în continuare ar trebui să mai angajăm nişte oameni care să facă aceste lucruri”.

Olguța Vasilescu a afirmat că ordinul a fost semnat de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, fără să fie organizată o dezbatere publică, deși aceasta era obligatorie.

„Am cerut astăzi ca să fie și domnul ministru de Finanțe la ședințele coaliției pentru că trebuie date mai multe explicații de ce s-a întâmplat la Finanțe, de ce s-au luat bani în ultima săptămână”, a spus aceasta.

Primarul Craiovei a declarat că a solicitat, în ședința coaliției de astăzi, ca ministrul Finanțelor să participe la toate aceste întâlniri, motivând că au nevoie de mai multe explicații.

„De pildă, să ne spună de ce ni s-au luat bani în ultima săptămână. Pentru că, vedeţi, e ca la Radio Erevan. Ne transmit că nu mai putem noi, guvernul, să dăm bani. Păi nu mai daţi, dar luaţi. Pentru că, din păcate, săptămâna trecută la Primăria Craiova s-au luat nouă milioane de lei. În baza a ce, n-aş şti să vă explic, n-аş şti care este formula”, a mai spus aceasta, la Antena 3 CNN.