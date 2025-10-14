Ministerul Finanțelor anunță înființarea unei noi structuri de control la ANAF

ANAF a început verificări ample asupra marilor contribuabili și a persoanelor sau companiilor care au acumulat datorii vechi, amânate de-a lungul anilor. Ministrul Finanțelor a anunțat crearea unei structuri dedicate menită să investigheze zonele cu risc crescut de evaziune fiscală și fraudă.

„Am dispus înfiinţarea unei divizii de Operaţiuni Speciale care a început să investigheze zonele cu potenţial ridicat de fraudă şi evaziune fiscală. Îi vizează pe marii datornici, pe cei cu datorii eşalonate ani de zile şi vizează şi aceste mari dosare care au trenat foarte mult timp”, a anunţat ministrul Finanţelor.

Marți, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat printr-un clip publicat pe pagina sa de Facebook crearea unei noi structuri în cadrul ANAF — Divizia de Operațiuni Speciale — care are misiunea de a verifica domeniile cu risc crescut de evaziune și fraudă fiscală.

Oficialul a explicat că această inițiativă reprezintă „direcția principală” de acțiune a instituției în prezent, subliniind că „efortul este concentrat pe sectoarele vulnerabile, susceptibile de fraudă sau evaziune”.

Nazare a precizat, de asemenea, că în cadrul ANAF există „numeroși profesioniști competenți, motivați și dedicați reconstrucției încrederii publice în instituție”, iar o parte dintre aceștia fac parte din noul grup de lucru pentru Operațiuni Speciale, format împreună cu președintele ANAF, Adrian Nica. Noua structură are ca obiectiv principal investigarea marilor dosare tergiversate de-a lungul anilor și monitorizarea sectoarelor economice cu risc fiscal ridicat.

Oficialul susține că modernizarea sistemului fiscal va aduce rezultate vizibile, datorită procesului de digitalizare, îmbunătățirii operaționale și schimbării de mentalitate din interiorul instituției, în ciuda criticilor apărute în spațiul public.

„Toate aceste atacuri nu fac decât să dovedească faptul că suntem pe drumul corect și facem ceea ce trebuia făcut de mult timp. România are nevoie de o administrație fiscală modernă, corectă și eficientă, iar acest proces este deja în desfășurare”, a subliniat ministrul Nazare.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că ANAF a colectat 130 de miliarde de lei în perioada iulie–septembrie 2025, ceea ce reprezintă o creștere de 11% față de aceeași perioadă a anului trecut. Oficialul a subliniat că, deși este un progres semnificativ, transformarea instituției va necesita timp și efort susținut.

„Este, desigur, doar un început - o instituţie atât de mare şi complexă nu se poate transforma peste noapte. Dar direcţia este clară: profesionalizare, digitalizare şi responsabilitate”, a declarat Nazare, precizând că obiectivul principal este recâștigarea încrederii contribuabililor.

El a adăugat că „recuperarea decalajelor privind digitalizarea, performanţa şi încrederea contribuabililor (...) presupune muncă intensă şi consecvenţă”, exprimându-și încrederea că „noul preşedinte, Adrian Nica, este persoana potrivită să conducă acest proces de schimbare”.