Măsurile luate de actuala guvernare, criticate de un artist îndrăgit: Vin niște nimeni să distrugă tot
- Mădălina Sfrijan
- 12 octombrie 2025, 16:23
Muzicianul și poetul Nicu Alifantis și-a exprimat nemulțumirea față de măsurile adoptate de Guvernul Bolojan, arătând că acestea au efecte directe asupra vieții culturale. Într-o postare detaliată pe Facebook, el a anunțat că viitoarea ediție a Festivalului Internațional de Jazz „Johnny Răducanu” nu va mai avea loc, invocând ca motiv intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență 52/2025.
Nicu Alifantis, despre măsurile lui Bolojan
În urmă cu 12 ani, artistul a insistat ca festivalul Johnny Răducanu să aibă loc în România. După ce a aflat că organizarea evenimentului a fost pusă sub semnul întrebării, Nicu Alifantis a criticat măsurile guvernamentale.
„O veste pe cât de tristă, pe-atât de revoltătoare. În urmă cu 12 ani am insistat ca un nebun ca acest festival să ia ființă … și s-a întâmplat. … Vin niște nimeni să distrugă tot. Bă, se-alege praful de tot, fi-v-ar ordonanța de râs să vă fie!”, a scris artistul.
Festivalul „Johnny Răducanu” a fost creat pentru a omagia memoria artistului brăilean și pentru a-i promova pe tineri interpreți de jazz.
Postarea lui Alifantis a primit susținerea unor artiști de renume. Printre aceștia s-au numărat și cei de la Direcția 5.
Controverse legate de OUG 52/2025
Ordonanța de Urgență 52/2025 a stârnit critici și în rândul politicienilor. Lia Olguța Vasilescu, vicepreședinte al PSD și primar al Craiovei, a declarat că actul normativ interzice efectuarea de reparații și realizarea studiilor de fezabilitate, afectând pregătirea infrastructurii pentru iarnă.
„Nu putem pregăti drumurile de iarnă”, a spus aceasta, adăugând că unele articole din OUG au fost adoptate fără dezbatere și că interdicțiile aplicate administrațiilor locale împiedică desfășurarea ședințelor de Consiliu Local.
Premierul Ilie Bolojan a răspuns că Guvernul intenționează să modifice anumite prevederi ale OUG pentru a elimina „micile constrângeri” privind reparațiile și funcționarea autorităților locale. El a adăugat că măsurile au fost extinse pentru administrațiile locale și că ajustările vor fi adoptate în săptămâna următoare.
Președintele CJ Brăila, despre anularea festivalului
Nicu Alifantis nu este singurul care și-a arătat revolta în acest sens. Iulian Chiriac, președintele Consiliului Județean Brăila, a declarat că va căuta toate căile legale pentru a proteja și revitaliza viața culturală a județului, afectată de noile măsuri guvernamentale.
„Această decizie lovește în viața culturală a Brăilei și în eforturile noastre de a menține județul în top din punct de vedere artistic. Îmi pare sincer rău pentru artiștii și spectatorii care așteptau cu bucurie aceste momente”, a scris președintele CJ, Iulian Chiriac, pe Facebook.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.