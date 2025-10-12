Măsurile luate de actuala guvernare, criticate de un artist îndrăgit: Vin niște nimeni să distrugă tot

Muzicianul și poetul Nicu Alifantis și-a exprimat nemulțumirea față de măsurile adoptate de Guvernul Bolojan, arătând că acestea au efecte directe asupra vieții culturale. Într-o postare detaliată pe Facebook, el a anunțat că viitoarea ediție a Festivalului Internațional de Jazz „Johnny Răducanu” nu va mai avea loc, invocând ca motiv intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență 52/2025.

În urmă cu 12 ani, artistul a insistat ca festivalul Johnny Răducanu să aibă loc în România. După ce a aflat că organizarea evenimentului a fost pusă sub semnul întrebării, Nicu Alifantis a criticat măsurile guvernamentale.

„O veste pe cât de tristă, pe-atât de revoltătoare. În urmă cu 12 ani am insistat ca un nebun ca acest festival să ia ființă … și s-a întâmplat. … Vin niște nimeni să distrugă tot. Bă, se-alege praful de tot, fi-v-ar ordonanța de râs să vă fie!”, a scris artistul.

Festivalul „Johnny Răducanu” a fost creat pentru a omagia memoria artistului brăilean și pentru a-i promova pe tineri interpreți de jazz.

Postarea lui Alifantis a primit susținerea unor artiști de renume. Printre aceștia s-au numărat și cei de la Direcția 5.

Ordonanța de Urgență 52/2025 a stârnit critici și în rândul politicienilor. Lia Olguța Vasilescu, vicepreședinte al PSD și primar al Craiovei, a declarat că actul normativ interzice efectuarea de reparații și realizarea studiilor de fezabilitate, afectând pregătirea infrastructurii pentru iarnă.

„Nu putem pregăti drumurile de iarnă”, a spus aceasta, adăugând că unele articole din OUG au fost adoptate fără dezbatere și că interdicțiile aplicate administrațiilor locale împiedică desfășurarea ședințelor de Consiliu Local.

Premierul Ilie Bolojan a răspuns că Guvernul intenționează să modifice anumite prevederi ale OUG pentru a elimina „micile constrângeri” privind reparațiile și funcționarea autorităților locale. El a adăugat că măsurile au fost extinse pentru administrațiile locale și că ajustările vor fi adoptate în săptămâna următoare.

Nicu Alifantis nu este singurul care și-a arătat revolta în acest sens. Iulian Chiriac, președintele Consiliului Județean Brăila, a declarat că va căuta toate căile legale pentru a proteja și revitaliza viața culturală a județului, afectată de noile măsuri guvernamentale.

„Această decizie lovește în viața culturală a Brăilei și în eforturile noastre de a menține județul în top din punct de vedere artistic. Îmi pare sincer rău pentru artiștii și spectatorii care așteptau cu bucurie aceste momente”, a scris președintele CJ, Iulian Chiriac, pe Facebook.