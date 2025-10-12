Primar PNL, mesaj pentru Bolojan: Sunt de acord că e nevoie de reorganizare, dar de ce nu începeți cu dumneavoastră

Un primar liberal din județul Bistrița-Năsăud îl atacă pe Ilie Bolojan, președintele PNL, acuzându-l că folosește instituțiile statului pentru a controla primăriile și a aplica amenzi. Edilul susține că, în condițiile în care comunele dispun de resurse financiare limitate, nu se pot obține fonduri doar printr-un simplu apel telefonic, așa cum ar face actualul premier, fost primar și președinte de CJ, potrivit TimpOnline.ro.

Sorin Hognogi s-a declarat nemulțumit după ce Comisariatul Județean al Gărzii de Mediu Bistrița-Năsăud a amendat Primăria Spermezeu cu 20.000 de lei.

Motivul sancțiunilor a fost, printre altele, neinformarea cetățenilor cu privire la obligația de a avea spații pentru compostarea deșeurilor biodegradabile, lipsa unui registru al spațiilor verzi, neamenajarea de containere pentru deșeuri textile în toate satele și neîncheierea contractelor cu firme specializate pentru ridicarea periodică a acestora.

Primarul a mai atras atenția că Garda de Mediu solicită, conform angajamentelor față de UE, să desemneze două persoane care să întocmească un registru al foselor septice din fiecare gospodărie, să verifice contractele de vidanjare și să monitorizeze utilizarea toaletelor pentru a evalua gradul de poluare.

„Am ajuns de râsul curcilor!”, a spus Hognogi în direct, explicând că a încercat să atragă fonduri europene pentru racordarea comunei Spermezeu la canalizare.

El a adăugat că demersul a fost blocat de Consiliul Județean, care inițial inclusese comuna în Masterplanul de apă și canalizare, pentru ca în 2019 să o excludă, motivând că UE nu finanțează localitățile cu mai puțin de 2.000 de locuitori.

După un an și jumătate de așteptări pentru obținerea tuturor avizelor de mediu, primarul a depus un proiect prin Programul „Anghel Saligny”, cerând cinci milioane de euro pentru un proiect de canalizare estimat la 45 de milioane. Recent, a aflat că finanțarea nu va fi acordată, deoarece Guvernul condus de Bolojan a redus bugetele pentru a face economii la nivel național.

„Nu știu de cine e trimisă Garda de Mediu să amendeze toți primarii din România în condițiile în care 60% din UAT nu se pot susține financiar. Nu știm unii dintre noi cum să ajungem la final de an și ne spuneți, domnule Ilie Bolojan, că trebuie să plătim amenzi? Eu nu plătesc amenda pentru că este nedreaptă. Ceea ce îmi cereți este o aberație”, a afirmat Sorin Hognogi.

Primarul comunei Spermezeu critică măsurile impuse de autorități, considerând că ținerea unui registru al spațiilor verzi în mediul rural reprezintă o formalitate inutilă. Edilul subliniază că aceste cerințe administrative complică activitatea primăriilor și nu reflectă realitățile din mediul rural.

„Ai dat un telefon și ți-ai făcut școli, campusuri și tot ce ai vrut, că ai fost boss-ul ăla de la PNL și banii să se ducă la dumneata!”, a adăugat el, potrivit sursei.

Sorin Hognogi l-a criticat pe premier și pentru momentul în care a declarat că „Guvernul nu mai e pompierul de serviciu al primăriilor”, amintindu-i că, în trecut, în calitate de primar al orașului Oradea și președinte al CJ Bihor, solicita anual fonduri de la Guvern pentru cofinanțarea proiectelor locale.

Primarul comunei Spermezeu, Sorin Hognogi, a afirmat că nu se opune comasării primăriilor sau reducerii unor posturi, însă a subliniat că resursele umane sunt deja limitate.

„Nu avem o problemă dacă veți spune că din Primăria Spermezeu trebuie să plece 2-3 persoane. Nu pot pleca mai multe pentru că, din 19 angajați, 3 sunt șoferi pe microbuzele școlare. Dacă vreți să plece, să ne spuneți. Poate trimiteți vreun ministru să conducă microbuzele școlare și să ducă elevii din stânga în dreapta sau le spunem să meargă pe jos 6 km”, a arătat primarul.

Hognogi a explicat că, din veniturile comunei de 1,4 milioane de lei, aproximativ 300.000 de lei se duc pe salubrizare, iar restul de 1,1 milioane de lei trebuie să acopere toate celelalte cheltuieli.

„Noi încercăm să ne facem treaba, dar domnule prim-ministru, prin ANAF, prin cine vreți, haideți și colectați de la comuna Spermezeu veniturile, undeva 1,4 milioane de lei, din care în jur de 300.000 de lei se duc pe salubrizare. Rămânem cu 1,1 milioane de lei. (…)Dacă pleacă doi funcționari din primărie, câștigați 6.000 de lei economie în Primăria Spermezeu”, a mai spus Hognogi.