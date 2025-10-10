Politica

Cum explică Bolojan faptul că a numit-o pe Ana Birchall consilier prezidențial

Cum explică Bolojan faptul că a numit-o pe Ana Birchall consilier prezidențialSursă foto: Captură de ecran Facebook
Premierul Ilie Bolojan a explicat într-o intervenție la B1 TV că a numit-o consilier prezidențial pe Ana Birchall datorită experienței sale în politica externă, în special cu SUA unde Birchall a locuit. Decizia a fost luată în perioada în care Bolojan a fost președinte interimar, pentru a acoperi zone de expertiză în echipa de la Cotroceni.

Ilie Bolojan a explicat motivele numirii Anei Birchall în funcția de consilier prezidențial

În intervenția sa la B1 TV, Ilie Bolojan a precizat că decizia de a o numi pe Ana Birchall consilier prezidențial s-a bazat pe experiența profesională și disponibilitatea acesteia de a se implica în politica externă a României.

„Pe toți colegii din echipa de la Cotroceni i-am ales fie pentru că îi găsisem acolo, fie pentru că anumite zone de politică externă, în special relația cu Statele Unite, erau descoperite. Analizând cine are expertiză și disponibilitate(..), am format echipa, inclusiv cu doamna Birchall”, a explicat premierul.

Bolojan a subliniat că Birchall a absolvit o universitate în SUA, a trăit acolo și a lucrat la proiecte româno-americane, acumulând experiența necesară pentru rolul de consilier pe relația cu Washingtonul.

Ana Birchall ar fi încercat să devina agent CIA în schimbul unei funcții de ministru în România

Un document depus pe 11 septembrie la Departamentul american al Justiției de Roniel Aledo, prezentat drept fost contractor CIA și consultant pentru fostul președinte Barack Obama, a generat tensiuni. Documentul sugerează că Ana Birchall l-ar fi contactat pe Aledo, oferindu-se să devină sursă CIA în schimbul unei poziții de ministru în România.

Ana Birchall

Ana Birchall. Sursa foto: Arhiva EVZ

Birchall a respins acuzațiile, afirmând că sunt „o minciună” bazată pe un formular depus de o persoană privată în SUA. Fostul consilier a precizat că nu a cerut, negociat sau autorizat pe nimeni să o „recruteze” sau să o „promoveze” în vreo instituție americană și a sesizat autoritățile competente din SUA pentru rectificarea informațiilor false.

 Bolojan reafirmă transparența deciziei privind funcția lui Birchall

Ilie Bolojan a reafirmat că toate numirile din echipa de consilieri pentru  Cotroceni, inclusiv cea a Anei Birchall, au fost făcute pe criterii de competență și disponibilitate, fără motive politice sau externe.

Premierul  a precizat că aceeași logică a fost aplicată și în numirea celorlalți consilieri prezidențiali.

