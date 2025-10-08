Guvernul pregătește un memorandum pentru susținerea activităților culturale, în ciuda restricțiilor bugetare

Ministerul Culturii a explicat măsurile din Ordonanţa de Urgenţă nr. 52/2025, după ce acestea au stârnit numeroase reacţii în rândul instituţiilor şi profesioniştilor din domeniul cultural-artistic, îngrijoraţi de posibilitatea reducerii activităţilor în ultimele luni ale anului. „Ministerul Culturii iniţiază, împreună cu Ministerul Dezvoltării, un memorandum comun care să permită continuarea activităţilor, în special în ceea ce priveşte producerea şi exploatarea bunurilor culturale”, a anunțat instituția, într-un comunicat de presă.

Ministerul Culturii a transmis că, de obicei, în ultimul trimestru al anului, guvernul adopta acte normative restrictive, dar cu multe excepții, însă 2025 este un an diferit, afectat de dificultăți economice și de necesitatea unei „discipline bugetare stricte” la toate instituțiile publice.

„De aceea, Guvernul nu a mai prevăzut exceptări numeroase și aplicabile generalizat, transmițând astfel un semnal clar de responsabilitate bugetară către toți ordonatorii de credite, susținând, în același timp, rolul esențial al instituțiilor publice de cultură și importanța lor în viața comunității”, a mai anunțat sursa menționată anterior.

Potrivit comunicatului, „cheltuielile restricționate se vor putea efectua doar prin memorandumuri adresate Guvernului, inițiate de Ministerul Culturii pentru instituțiile din subordinea sa și de Ministerul Dezvoltării pentru cele care țin de autoritățile publice locale”.

Instituția a transmis că, împreună cu Ministerul Dezvoltării, inițiază un memorandum comun care va permite continuarea activităților, în special a celor legate de producerea și valorificarea bunurilor culturale.

„Acest memorandum va permite efectuarea cheltuielilor fără de care activitatea instituţiilor de cultură ar fi grav afectată: pentru plata onorariilor pentru spectacolele aflate în program, pentru realizarea premierelor, organizarea expoziţiilor, concertelor şi a întâlnirilor profesionale ale breslelor cu publicul”, se mai arată în comunicat.

Instituția a precizat că, în limitele bugetelor aprobate, spectacolele, expozițiile și concertele vor putea continua, subliniind că oprirea activităților ar afecta misiunea publică a instituțiilor de cultură și le-ar reduce semnificativ veniturile proprii.

„Memorandumul care vizează aprobarea încheierii angajamentelor legale pentru categoriile de cheltuieli necesare derulării proiectelor aflate în pregătire/desfăşurare, va fi supus aprobării Guvernului cu celeritate. Reforma nu trebuie privită doar ca o reducere de bugete sau o serie de interdicţii, ci ca o reevaluare profundă a organizării, finanţării, producerii şi funcţionării culturii publice”, a mai transmis Ministerul.