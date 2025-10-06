Politica

Traian Băsescu critică haosul din Guvern: Coaliția nu există în Constituție

Traian Băsescu critică haosul din Guvern: Coaliția nu există în ConstituțieTraian Băsescu. Sursă foto: Facebook
Traian Băsescu a lansat critici dure la adresa partidelor aflate la guvernare, acuzându-le că subminează rolul executivului. „Ce se întâmplă cu partidele este comic – au inventat o nouă instituție, care se numește Coaliția, fiecare partid având la vârf câte un «vicepremier» politic, nelăsând guvernul să guverneze”, a declarat fostul președinte al României la Digi24.

Fostul șef al statului a mai afirmat că această practică „este împotriva Constituției”, explicând că nu este normal ca deciziile guvernamentale să fie controlate din afara Executivului: „Nu există să domini deciziile luate în Guvern.”

Traian Băsescu: „Ce se întâmplă cu partidele astea este comic”

Traian Băsescu a lansat un atac dur la adresa partidelor din actuala coaliție de guvernare, acuzându-le că blochează activitatea executivului și pun interesele proprii mai presus de cele ale țării.

„Ce se întâmplă cu partidele astea este comic. Am inventat o nouă instituție, care se numește Coaliția, care coaliție a pus un guvern, cu un program discutat două luni la Cotroceni. (...) După ce l-au votat, s-a constatat că fiecare partid are câte un vicepremier politic și s-au gândit: Ia să fim noi Coaliție în fiecare zi. Și în loc să lase Guvernul să guverneze...”, a spus fostul șef al statului.

El a subliniat că rolul coaliției nu este de a conduce în locul guvernului: „Dacă nu sunt de acord, dacă nu s-a făcut programul, foarte bine, Coaliția se întrunește și depune moțiune de cenzură - schimbă Guvernul... Dar ce fac ei este împotriva Constituției - nu există în Constituție această instituție atotputernică, ce domină deciziile guvernamentale.”

Traian Băsescu a mai adăugat că partidele ar trebui să permită guvernului să își exercite mandatul: „Mai degrabă ar lăsa Guvernul să guverneze, pentru că această instituție - Coaliția - nu există în Constituție. Partidele astea pun interesele lor deasupra interesului național. România are ca interes acum o guvernare cu o cadență ridicată, cu măsuri pe care cu cât le ia mai repede, cu atât mai bine. Coaliția nu face altceva decât să își facă propriile socoteli.”

Dominic Fritz, Hunor Kelemen, Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu

Liderii coaliției - Dominic Fritz, Hunor Kelemen, Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu. Sursa foto: dreamstime.com

Măsurile fiscal-bugetare, analizate de Traian Băsescu

Referindu-se la discuțiile prelungite privind pachetul de măsuri fiscal-bugetare, Traian Băsescu a criticat lipsa de decizie a coaliției de guvernare.

„Aceste amânări, care nu mai sunt justificate deloc - pentru că, reamintesc, au avut o lună și jumătate în care au pregătit programul - după ce au pregătit programul, l-au negociat înainte de formarea guvernului, înainte de validarea guvernului în Parlament. Acum, la ce mai vii? Să iei fiecare intenție a premierului, s-o amâni, să o discreditezi și, mai ales, să dai impresia că este un guvern care nu poate împinge lucrurile înainte?”, a declarat fostul președinte.

El a subliniat că astfel de blocaje interne afectează capacitatea guvernului de a acționa eficient și de a transmite un semnal de stabilitate, atât pe plan intern, cât și extern.

Ce ar fi făcut în locul lui Ilie Bolojan

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat cum ar fi reacționat el dacă s-ar fi aflat în poziția premierului Ilie Bolojan, în mijlocul disputelor dintre partidele din coaliția de guvernare.

„Eu, în locul lui Bolojan, le-aș spune: «Domnilor din Coaliție, am făcut, am stabilit una, două, 345 de măsuri... Vă informez doar să știți de ce vă informez. Pentru că o să vin să-mi asum răspunderea în Parlament sau o să le pun ordonanță de urgență. Vă place? Bine! (...) Nu, nu eu depun la Parlament... nu vă convine? Moțiune de cenzură și lăsați-mă în pace!»”, a afirmat Băsescu.

El a adăugat că actualul mecanism de lucru al coaliției afectează grav guvernarea: „Pentru că așa îl compromit și pe el și se compromite și actul de guvernare. Și mai inventăm un mod de a distruge țara, punând o instituție care nu e în Constituție – Coaliția – să fie decisivă în deciziile guvernului în locul Guvernului!”, a concluzionat fostul șef al statului.

 

