Traian Băsescu critică haosul din Guvern: Coaliția nu există în Constituție

Traian Băsescu a lansat critici dure la adresa partidelor aflate la guvernare, acuzându-le că subminează rolul executivului. „Ce se întâmplă cu partidele este comic – au inventat o nouă instituție, care se numește Coaliția, fiecare partid având la vârf câte un «vicepremier» politic, nelăsând guvernul să guverneze”, a declarat fostul președinte al României la Digi24.

Fostul șef al statului a mai afirmat că această practică „este împotriva Constituției”, explicând că nu este normal ca deciziile guvernamentale să fie controlate din afara Executivului: „Nu există să domini deciziile luate în Guvern.”

Traian Băsescu a lansat un atac dur la adresa partidelor din actuala coaliție de guvernare, acuzându-le că blochează activitatea executivului și pun interesele proprii mai presus de cele ale țării.

El a subliniat că rolul coaliției nu este de a conduce în locul guvernului: „Dacă nu sunt de acord, dacă nu s-a făcut programul, foarte bine, Coaliția se întrunește și depune moțiune de cenzură - schimbă Guvernul... Dar ce fac ei este împotriva Constituției - nu există în Constituție această instituție atotputernică, ce domină deciziile guvernamentale.”

Traian Băsescu a mai adăugat că partidele ar trebui să permită guvernului să își exercite mandatul: „Mai degrabă ar lăsa Guvernul să guverneze, pentru că această instituție - Coaliția - nu există în Constituție. Partidele astea pun interesele lor deasupra interesului național. România are ca interes acum o guvernare cu o cadență ridicată, cu măsuri pe care cu cât le ia mai repede, cu atât mai bine. Coaliția nu face altceva decât să își facă propriile socoteli.”

Referindu-se la discuțiile prelungite privind pachetul de măsuri fiscal-bugetare, Traian Băsescu a criticat lipsa de decizie a coaliției de guvernare.

„Aceste amânări, care nu mai sunt justificate deloc - pentru că, reamintesc, au avut o lună și jumătate în care au pregătit programul - după ce au pregătit programul, l-au negociat înainte de formarea guvernului, înainte de validarea guvernului în Parlament. Acum, la ce mai vii? Să iei fiecare intenție a premierului, s-o amâni, să o discreditezi și, mai ales, să dai impresia că este un guvern care nu poate împinge lucrurile înainte?”, a declarat fostul președinte.

El a subliniat că astfel de blocaje interne afectează capacitatea guvernului de a acționa eficient și de a transmite un semnal de stabilitate, atât pe plan intern, cât și extern.

Fostul președinte Traian Băsescu a declarat cum ar fi reacționat el dacă s-ar fi aflat în poziția premierului Ilie Bolojan, în mijlocul disputelor dintre partidele din coaliția de guvernare.

„Eu, în locul lui Bolojan, le-aș spune: «Domnilor din Coaliție, am făcut, am stabilit una, două, 345 de măsuri... Vă informez doar să știți de ce vă informez. Pentru că o să vin să-mi asum răspunderea în Parlament sau o să le pun ordonanță de urgență. Vă place? Bine! (...) Nu, nu eu depun la Parlament... nu vă convine? Moțiune de cenzură și lăsați-mă în pace!»”, a afirmat Băsescu.

El a adăugat că actualul mecanism de lucru al coaliției afectează grav guvernarea: „Pentru că așa îl compromit și pe el și se compromite și actul de guvernare. Și mai inventăm un mod de a distruge țara, punând o instituție care nu e în Constituție – Coaliția – să fie decisivă în deciziile guvernului în locul Guvernului!”, a concluzionat fostul șef al statului.