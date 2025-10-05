Politica

Ședință de maximă importanță la PSD, la început de săptămână. Se discută teme vitale

Comentează știrea
Ședință de maximă importanță la PSD, la început de săptămână. Se discută teme vitaleSursă foto: Captură de ecran Facebook.
Din cuprinsul articolului

Eveniment important la PSD, programat mâine, 6 octombrie, de la ora 13.00. Membrii Biroului Permanent Național al Partidului Social de Democrat (PSD) se vor reuni la sediul central, pentru a dezbate mai multe probleme.

Ședință importantă la PSD, stabilită pentru ziua de luni, 6 octombrie

Social-democrații care nu vor putea fi prezenți fizic, vor participa on-line la ședința respectivă. Se va dezbate și problema viitoarelor direcții legate de politica din interiorul Coaliției de guvernare, dar și viitorul pe termen mediu al partidului.

Pe ordinea de zi se află și stabilirea unei date la care să fie organizat viitorul Congres al PSD. Eveniment la care se va stabili și noul președinte al formațiunii politice, conform stiripesuurse.ro.

Anunțul pe care l-a făcut în weekend Daniel Băluță

„Cât mai curând posibil va fi congresul PSD și sunt convins că în următoarele zile domnul președinte Sorin Grindeanu, președinte interimar, va anunța momentul în care este congresul, după ce, în prealabil, ne vom consulta împreună în CPN (n.r. - Consiliul Politic Național), luni, marți, miercuri, în următoarea perioadă”, a anunțat, ieri, Daniel Băluță, primarul de la Sectorul 4.

Cum a apărut Ceahlăul. Povestea impresionantă a poruncii date de Traian
Cum a apărut Ceahlăul. Povestea impresionantă a poruncii date de Traian
Diversiunea din decembrie 1989. „Ținte pe ecran, panică în eter”. Războiul radio-electronic, mărturia generalului Nicolae Gligor
Diversiunea din decembrie 1989. „Ținte pe ecran, panică în eter”. Războiul radio-electronic, mărturia generalului Nicolae Gligor
Daniel Băluță

Daniel Băluță. Sursa foto: Facebook/Daniel Băluță

De asemenea, edilul a mai precizat că formațiunea social-democrată va respecta termenul prevăzut în statut pentru organizarea congresului, adăugând că procedurile interne sunt deja în curs.

O altă temă importantă va fi și cea a alegerilor pentru primăria generală a Capitalei. Un alt subiect este legat de reformarea administrației publice, dezbătută aprig în Coaliția de guvernare.

Ce declarase, vineri, Ilie Bolojan, despre subiectul reformei din administrația publică

„Pe administrație lucrurile sunt, practic, rezolvate. Eu sper că, în afară de discuția legată de cuantumul de reducere - pe care toți colegii îl recunosc că este o necesitate, doar forma în care se face acest lucru e de discutat -, săptămâna viitoare vom avea o decizie finală”, spunea, vineri, legat de această temă, premierul Ilie Bolojan.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:25 - Destinațiile tradiționale ale românilor, în topul preferințelor în 2025
22:12 - Cum a apărut Ceahlăul. Povestea impresionantă a poruncii date de Traian
22:00 - Dispariție în lumea bună a filmului. A murit o actriță ce a dat viață multor personaje cunoscute
21:47 - Diversiunea din decembrie 1989. „Ținte pe ecran, panică în eter”. Războiul radio-electronic, mărturia generalului Nic...
21:35 - Ședință de maximă importanță la PSD, la început de săptămână. Se discută teme vitale
21:25 - Horoscopul lui Dom’ Profesor, 6 octombrie 2025. Bazele secrete subterane. Săptămâna, pentru trei semne zodiacale

HAI România!

GOLUL DESPĂRȚIRII și harta emoțională scrisă de FURIE, VINOVĂȚIE și DOR | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #19
GOLUL DESPĂRȚIRII și harta emoțională scrisă de FURIE, VINOVĂȚIE și DOR | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #19
Cum îl gestionează Europa pe Trump? (trucuri și sfaturi direct de la hipopotam)
Cum îl gestionează Europa pe Trump? (trucuri și sfaturi direct de la hipopotam)
Dezvăluiri despre Decembrie 89. Spionii sovietici, bruiajul radio-electronic și „țintele” imaginare
Dezvăluiri despre Decembrie 89. Spionii sovietici, bruiajul radio-electronic și „țintele” imaginare

Proiecte speciale