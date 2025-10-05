Ședință de maximă importanță la PSD, la început de săptămână. Se discută teme vitale

Eveniment important la PSD, programat mâine, 6 octombrie, de la ora 13.00. Membrii Biroului Permanent Național al Partidului Social de Democrat (PSD) se vor reuni la sediul central, pentru a dezbate mai multe probleme.

Social-democrații care nu vor putea fi prezenți fizic, vor participa on-line la ședința respectivă. Se va dezbate și problema viitoarelor direcții legate de politica din interiorul Coaliției de guvernare, dar și viitorul pe termen mediu al partidului.

Pe ordinea de zi se află și stabilirea unei date la care să fie organizat viitorul Congres al PSD. Eveniment la care se va stabili și noul președinte al formațiunii politice, conform stiripesuurse.ro.

„Cât mai curând posibil va fi congresul PSD și sunt convins că în următoarele zile domnul președinte Sorin Grindeanu, președinte interimar, va anunța momentul în care este congresul, după ce, în prealabil, ne vom consulta împreună în CPN (n.r. - Consiliul Politic Național), luni, marți, miercuri, în următoarea perioadă”, a anunțat, ieri, Daniel Băluță, primarul de la Sectorul 4.

De asemenea, edilul a mai precizat că formațiunea social-democrată va respecta termenul prevăzut în statut pentru organizarea congresului, adăugând că procedurile interne sunt deja în curs.

O altă temă importantă va fi și cea a alegerilor pentru primăria generală a Capitalei. Un alt subiect este legat de reformarea administrației publice, dezbătută aprig în Coaliția de guvernare.

„Pe administrație lucrurile sunt, practic, rezolvate. Eu sper că, în afară de discuția legată de cuantumul de reducere - pe care toți colegii îl recunosc că este o necesitate, doar forma în care se face acest lucru e de discutat -, săptămâna viitoare vom avea o decizie finală”, spunea, vineri, legat de această temă, premierul Ilie Bolojan.