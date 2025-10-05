Dispoziția pentru proteste post-electorale în Republica Moldova: paralele cu Georgia

Înainte de alegerile din 28 septembrie, reprezentanții Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), aflat la guvernare, au făcut referire la scenarii care implică proteste violente post-electorale împotriva victoriei PAS. Aceste ipoteze au fost alimentate de informații furnizate de Serviciul de Informații și Securitate.

Principala referire a fost făcută la aproximativ 170 de cetățeni moldoveni, printre care au fost menționați și cetățeni români, care au călătorit în Serbia pentru a fi instruiți să organizeze acțiuni destabilizatoare. Autoritățile moldovene cred că Rusia, prin intermediul rețelei lui Ilan Șor, plănuise proteste orchestrate.

Oferta lui Șor de 100 de dolari pe zi sau 3.000 de dolari pe lună pentru cei dispuși să participe la proteste anti-guvernamentale a servit drept argument suplimentar pentru Chișinău. Ministerul Afacerilor Interne din Serbia a reținut doi cetățeni ruși (unul reprezentând Ministerul Apărării și celălalt serviciile secrete), dar soarta anchetelor va depinde de probele furnizate de partea moldovenească. După ce suspecții de antrenament al potențialilor „protestanți violenți” au fost reținuți în Serbia, președintele sârb Aleksandar Vucic a minimalizat gravitatea cazului, menționând că faptul că atât serviciile secrete occidentale, cât și cele orientale operează pe teritoriul sârb poate fi o problemă, doar dacă implică antrenament militar.

Deși Serbia se confruntă încă cu proteste antiguvernamentale (august 2025), „destabilizarea” prin proteste nu pare să se alinieze cu ceea ce Vucic consideră inacceptabil, și anume instruirile militare.

După alegerile anticipate din 2021, majoritatea protestelor au fost organizate de forțe politice asociate cu Șor, iar alții care au încercat să protesteze (fermieri, transportatori etc.) au fost imediat etichetați ca făcând jocul Rusiei și al lui Șor. Prin definiție, protestele antiguvernamentale din Moldova au căzut sub suspiciunea de interferență externă a Rusiei. Argumentul principal s-a bazat pe presupunerea că protestele împotriva unui guvern cu o agendă pro-UE nu pot avea loc, iar dacă au loc, pot fi plătite doar de Șor. Astfel, s-a creat un cerc vicios în jurul protestelor, al căror rol de instrument politic al opoziției și al societății civile împotriva guvernului a fost discreditat. Dilema creată este categorică și simplistă.

Pe de o parte, organizarea protestelor este nedorită, deoarece vizează PAS sau Maia Sandu, care susțin UE și, respectiv, primesc sprijin de la Bruxelles. Pe de altă parte, dacă au loc proteste, atunci acestea pot fi susținute doar de rețeaua lui Șor și de Moscova. Ca reacție la această logică aplicată de guvern în ultimii ani, opoziția pro-UE a evitat să se implice în proteste din cauza costurilor de reputație impuse de susținătorii guvernului (din mass-media, societatea civilă etc.).

Intoleranța față de protestele din interiorul Republicii Moldova nu coincide cu o atitudine similară față de protestele din Georgia, care sunt indirect aprobate de autoritățile moldovenești, așa cum se poate deduce din declarațiile publice ale Maiei Sandu în favoarea populației georgiene (care protestează împotriva guvernului).

Din aceasta, s-ar putea deduce că protestele georgiene sunt legitime. Explicația unei solidarități cu protestatarii georgieni este faptul că aceștia afișează simboluri UE și vizează regimul oligarhic al lui Bidzina Ivanișvili, care a suspendat negocierile de aderare la UE. Poziționarea Maiei Sandu de partea poporului georgian protestatar pare a fi o strategie de imagine, implementată după reținerea oligarhului moldovean - Vlad Plahotniuc - de către autoritățile grecești și extrădarea sa cu câteva zile înainte de alegerile parlamentare. În același context, într-una dintre ultimele sale declarații publice, Sandu a comparat Georgia cu o „colonie rusească”.

Cu alte cuvinte, în timp ce protestele moldovenești sunt văzute doar ca urmare a organizării lor de către Șor (Moscova), protestele georgiene sunt susținute indirect, la nivelul declarațiilor unor actori politici moldoveni, deoarece sunt îndreptate împotriva unui regim oligarhic, clasificat drept prietenos Rusiei (pro-rus).

Existența unei antipatii și fobii față de proteste a fost observată după anunțarea rezultatelor alegerilor, când protestul organizat de Blocul „Patriotic” a avut un caracter temporar, neextinzându-se la alte partide de opoziție. Chiar dacă principalele partide de opoziție au criticat modul în care s-au desfășurat alegerile, acestea sunt nemotivate să se alăture protestelor, cu riscul de a fi acuzate de implicare în destabilizare.

Prin urmare, apetitul pentru proteste printre moldoveni este relativ nesemnificativ din cauza costurilor de imagine, fapt indus de elementele de corupție utilizate de Șor în procesul de orchestrare a protestelor. În același timp, protestele ca instrument de presiune politică asupra guvernului nu sunt considerate eficiente, deoarece guvernul are influență politică asupra instituțiilor politice, reînnoită cu votul a aproximativ 51% dintre alegători la alegerile din 28 septembrie. Dacă protestele de masă pot avea loc sau nu depinde în mare măsură de soarta validării rezultatelor alegerilor pe termen scurt și de formarea și funcționarea viitorului guvern în următoarele 3-6 luni.

Scenariul 1. Rezultatele alegerilor sunt validate de Curtea Constituțională. În cazul procesului de validare, atunci opoziția s-ar putea resemna cu situația post-electorală fără a recurge la proteste, înțelegând că nu există un sprijin major pentru acestea în societate. Ulterior, protestele ar putea avea loc în cazul unor situații de criză (agricultură, sector public, reglementarea transnistreană etc.) sau dacă sunt alimentate de Șor.

Scenariul 2. Anularea rezultatelor Partidului „Democrație Acasă” și redistribuirea voturilor către celelalte partide care au intrat în parlament. O astfel de decizie ar putea cauza dezacord în rândul alegătorilor lui Vasile Costiuc, inclusiv reprezentanți ai sectorului agricol. Numai la Chișinău, puțin peste 9.000 de persoane au votat pentru „Democrație Acasă”. Dacă astfel de proteste vor avea loc, acestea vor fi mici și nu vor dura mult, din cauza infrastructurii limitate de care dispune Costiuc. Implicarea lui Șor va discredita „Democrație Acasă”, care va evita orice asociere negativă, pregătindu-se pentru următorul ciclu electoral, în loc să riște să fie inactivată, așa cum s-a întâmplat în cazul partidelor lui Șor și al Partidului „Inima Moldovei”.

Scenariul 3. Proteste organizate de Șor (“business as usual”). După alegeri pot avea loc demonstrații de amploare nesemnificativă, dar organizarea lor va fi imediat obstrucționată de poliție. Având în vedere aparatul de stat și resursele pe care guvernul le-a direcționat împotriva lui Shor și a altora, posibilitatea unor proteste pro-ruse împotriva guvernului pro-UE, care ar reprezenta un risc pentru securitatea națională, este scăzută.