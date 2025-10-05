Monden

Cum să te îmbraci ca o vedetă fără să cheltui o avere

Comentează știrea
Cum să te îmbraci ca o vedetă fără să cheltui o avere Sursa foto Dreamstime
Din cuprinsul articolului

Cum să te îmbraci ca vedetă. Pentru mulți, garderoba vedetelor rămâne un simbol al luxului inaccesibil, dar realitatea este alta, potrivit designerilor. Rochii elegante, costume de designer și accesorii scumpe creează impresia că stilul desăvârșit este rezervat doar celor cu portofele generoase.

Totuși, stilul vedetelor poate fi recreat și fără a cheltui o avere, dacă știi cum să combini piesele potrivite și să profiți de oportunitățile de pe piața modei.

Cum să te îmbraci ca o vedetă

Primul pas este să ai în garderobă piese de bază, versatile și de calitate. Consultanții în modă recomandă cămașa albă, un blazer clasic, pantaloni negri, fuste midi și rochii simple, neutre. Aceste elemente sunt atemporale și pot fi combinate în moduri diferite pentru a crea look-uri sofisticate.

Ținută

Ținută. Sursa foto iStock

De exemplu, o cămașă albă purtată cu o fustă plisată și o geantă statement poate semăna cu o ținută de covor roșu, fără a fi costisitoare.

Traian Băsescu: Elena Udrea putea fi un mare politician. Nu știam nimic despre dosarul Gala Bute
Traian Băsescu: Elena Udrea putea fi un mare politician. Nu știam nimic despre dosarul Gala Bute
Început de săptămână cu ploi și temperaturi sub media acestei perioade a lunii
Început de săptămână cu ploi și temperaturi sub media acestei perioade a lunii

Achizițiile inteligente fac diferența. Outlet-urile și magazinele second-hand de lux sunt surse excelente pentru piese de marcă la preț redus. Reducerile sezoniere, care pot ajunge la 70–80% din prețul inițial, permit achiziții spectaculoase fără a afecta bugetul.

„Mulți oameni nu realizează că hainele purtate de vedete pot fi adaptate de la colecțiile mai vechi sau de la magazinele de outlet. Este suficient să știi să cauți și să alegi piesele potrivite care se potrivesc stilului tău”, explică un consultant de imagine.

Accesorii care fac diferența

Geanta statement, bijuteriile minimaliste sau ochelarii de soare potriviți pot transforma instant o ținută simplă într-un look inspirat de vedete. Influenceri și stiliști recomandă să investești în câteva accesorii cheie și să le combini cu haine accesibile.

De exemplu, o rochie simplă de la un brand mediu poate părea mult mai scumpă dacă este completată de o geantă de calitate și sandale elegante.

Genți

Genți/ Sursa foto Pinterest

În era digitală, sursele pentru haine accesibile au explodat. Site-uri de tip marketplace, aplicații de vânzare second-hand și comunități online permit achiziționarea de haine aproape noi la prețuri mult mai mici decât în magazinele tradiționale. În plus, aceste platforme oferă inspirație pentru combinarea pieselor, ajutând la recrearea look-urilor vedetelor.

Ajustarea hainelor

Chiar și cele mai simple haine pot arăta ca de designer dacă sunt ajustate corect pe corp. O mică modificare la un croitor poate schimba complet felul în care o piesă se așază, făcând-o să pară mult mai scumpă. Acest truc este folosit și de vedete, care preferă să personalizeze hainele pentru un efect vizual impecabil.

Haine

Haine. Sursa foto iStock

Vedetele folosesc deseori combinații simple, dar inteligente. De exemplu, un blazer clasic purtat peste un tricou și pantaloni skinny poate arăta sofisticat dacă este completat de accesorii potrivite. Stratificarea hainelor (layering) adaugă textură și profunzime ținutei, oferind impresia unui outfit elaborat.

Specialiștii recomandă tonuri neutre – alb, negru, gri, bej – combinate cu accente de culoare sau imprimeuri grafice. Vedetele nu poartă întotdeauna haine extravagante; ele aleg combinații simple și curate, iar detaliile fac diferența. O eșarfă colorată, o curea cu imprimeu sau o pereche de pantofi statement pot transforma complet ținuta.

Îngrijirea personală și atitudinea

Aspectul general, coafura, machiajul și postura sunt elemente la fel de importante ca hainele. Chiar și cele mai ieftine haine pot părea luxoase dacă sunt purtate cu încredere. Vedetele investesc timp și resurse în look-ul lor, iar rezultatul este un outfit care pare scump și sofisticat.

Urmărirea influencerilor și vedetelor pe Instagram, TikTok sau Pinterest oferă idei de outfit-uri accesibile. Multe vedete combină haine de designer cu piese medii sau accesibile, ceea ce arată că stilul nu depinde exclusiv de preț.

Prin combinarea acestor strategii – piese de bază versatile, accesorii cheie, cumpărături inteligente, ajustări, layering și atenție la detalii – oricine poate adopta un stil apropiat de cel al vedetelor, fără a cheltui sume exorbitante. În plus, creativitatea personală și încrederea în propria apariție rămân esențiale pentru a avea un look de red carpet, indiferent de buget.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:56 - Te-ai săturat de aceleași mese banale? Poți transforma mâncare într-un adevărat festin
17:34 - Somnul, influențat de bacterii care se găsesc în creierul uman
17:24 - Dispoziția pentru proteste post-electorale în Republica Moldova: paralele cu Georgia
17:14 - Traian Băsescu: Elena Udrea putea fi un mare politician. Nu știam nimic despre dosarul Gala Bute
17:03 - O planificare mai bună schimbă radical modul de lucru al angajaților în schimburi
16:54 - Reportul la Loto 6/49 depășește pragul de șapte milioane de euro

HAI România!

GOLUL DESPĂRȚIRII și harta emoțională scrisă de FURIE, VINOVĂȚIE și DOR | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #19
GOLUL DESPĂRȚIRII și harta emoțională scrisă de FURIE, VINOVĂȚIE și DOR | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #19
Cum îl gestionează Europa pe Trump? (trucuri și sfaturi direct de la hipopotam)
Cum îl gestionează Europa pe Trump? (trucuri și sfaturi direct de la hipopotam)
Dezvăluiri despre Decembrie 89. Spionii sovietici, bruiajul radio-electronic și „țintele” imaginare
Dezvăluiri despre Decembrie 89. Spionii sovietici, bruiajul radio-electronic și „țintele” imaginare

Proiecte speciale