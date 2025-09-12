International

O percheziție ICE a provocat blocaje la sediul central al CIA

Comentează știrea
O percheziție ICE a provocat blocaje la sediul central al CIAsediu CIA / sursa foto: dremstime.com
Din cuprinsul articolului

Un incident neobișnuit de securitate a avut loc miercuri în apropierea sediului central al CIA din Langley, Virginia.

Mai mulți muncitori, surprinși într-o razie a Agenției de Imigrație și Vamă (ICE), au fugit și au ajuns accidental aproape de complexul agenției.

Niciun angajat nu a fost rănit, însă accesul la campus a fost blocat temporar, provocând confuzie și îngrijorare.

CIA intervine după o razie neașteptată a ICE

În timpul incidentului, unii muncitori au sărit gardul exterior al CIA și au încercat să escaladeze gardul principal al complexului.

„Rusia ar putea doboarî un avion în spațiul NATO”. Jocul periculos al lui Putin
„Rusia ar putea doboarî un avion în spațiul NATO”. Jocul periculos al lui Putin
Acuzat de trădare, Djokovic și-a luat băiatul și a părăsit Serbia
Acuzat de trădare, Djokovic și-a luat băiatul și a părăsit Serbia

Potrivit unui purtător de cuvânt al agenției, nicio persoană nu a pătruns în zona protejată și nu a reprezentat o amenințare directă.

Reacția rapidă a CIA a inclus restricționarea accesului la campus pentru mai bine de o oră, blocând intrările și ieșirile angajaților.

Evenimentul a atras atenția presei și a autorităților locale, ridicând întrebări despre coordonarea între agențiile federale. CIA a precizat că va analiza incidentul pentru a preveni situații similare în viitor.

Detalii despre raid și reacții

Razia ICE nu fusese anunțată anterior CIA, ceea ce a amplificat confuzia de la fața locului.

Mai mulți muncitori au fost reținuți după ce au încercat să escaladeze gardurile, fără a exista pericole directe pentru personalul agenției. Autoritățile verifică în continuare circumstanțele care au dus la fuga muncitorilor.

ICE

ICE / sursa foto: dreamstime.com

Sediul CIA s-a mai confruntat cu incidente de securitate în trecut.

În martie, un bărbat a scos un pistol la una dintre intrările principale, iar în 1993 doi angajați au fost uciși într-un atac armat desfășurat în fața complexului. Astfel de evenimente subliniază importanța menținerii unor protocoale stricte de securitate.

CIA revizuiește procedurile de securitate

Specialiștii în securitate spun că incidentul scoate în evidență vulnerabilitățile coordonării între agențiile federale.

CIA ar putea introduce noi măsuri, inclusiv comunicarea preventivă cu alte agenții în caz de raiduri sau controale pe teren.

Pe termen lung, situația ar putea influența modul în care agențiile federale își desfășoară activitățile în apropierea obiectivelor critice.

Analistii avertizează că, deși minor, incidentul pune în lumină riscurile asociate colaborării inter-agency și necesitatea unor proceduri mai stricte de securitate pentru a preveni confuzia și blocajele neașteptate.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:59 - Adunarea Generală a ONU a adoptat soluția celor două state: palestinian și israelian
18:49 - O percheziție ICE a provocat blocaje la sediul central al CIA
18:37 - FMI, vești bune pentru România. Se anticipează o creștere economică și în 2025, și în 2026. Există și un mare risc
18:28 - Alexandru Muraru acuză PSD că produce „cacofonie politică” în România
18:20 - Va deveni Europa o federație?
18:15 - „Rusia ar putea doboarî un avion în spațiul NATO”. Jocul periculos al lui Putin

HAI România!

Va deveni Europa o federație?
Va deveni Europa o federație?
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale
România între spioni, profeți și analfabeți
România între spioni, profeți și analfabeți

Proiecte speciale