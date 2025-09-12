O percheziție ICE a provocat blocaje la sediul central al CIA

Un incident neobișnuit de securitate a avut loc miercuri în apropierea sediului central al CIA din Langley, Virginia.

Mai mulți muncitori, surprinși într-o razie a Agenției de Imigrație și Vamă (ICE), au fugit și au ajuns accidental aproape de complexul agenției.

Niciun angajat nu a fost rănit, însă accesul la campus a fost blocat temporar, provocând confuzie și îngrijorare.

În timpul incidentului, unii muncitori au sărit gardul exterior al CIA și au încercat să escaladeze gardul principal al complexului.

Potrivit unui purtător de cuvânt al agenției, nicio persoană nu a pătruns în zona protejată și nu a reprezentat o amenințare directă.

Reacția rapidă a CIA a inclus restricționarea accesului la campus pentru mai bine de o oră, blocând intrările și ieșirile angajaților.

Evenimentul a atras atenția presei și a autorităților locale, ridicând întrebări despre coordonarea între agențiile federale. CIA a precizat că va analiza incidentul pentru a preveni situații similare în viitor.

Razia ICE nu fusese anunțată anterior CIA, ceea ce a amplificat confuzia de la fața locului.

Mai mulți muncitori au fost reținuți după ce au încercat să escaladeze gardurile, fără a exista pericole directe pentru personalul agenției. Autoritățile verifică în continuare circumstanțele care au dus la fuga muncitorilor.

Sediul CIA s-a mai confruntat cu incidente de securitate în trecut.

În martie, un bărbat a scos un pistol la una dintre intrările principale, iar în 1993 doi angajați au fost uciși într-un atac armat desfășurat în fața complexului. Astfel de evenimente subliniază importanța menținerii unor protocoale stricte de securitate.

Specialiștii în securitate spun că incidentul scoate în evidență vulnerabilitățile coordonării între agențiile federale.

CIA ar putea introduce noi măsuri, inclusiv comunicarea preventivă cu alte agenții în caz de raiduri sau controale pe teren.

Pe termen lung, situația ar putea influența modul în care agențiile federale își desfășoară activitățile în apropierea obiectivelor critice.

Analistii avertizează că, deși minor, incidentul pune în lumină riscurile asociate colaborării inter-agency și necesitatea unor proceduri mai stricte de securitate pentru a preveni confuzia și blocajele neașteptate.