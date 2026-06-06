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Hubul European de Securitate Maritimă, considerat o necesitate imediată pentru regiunea Mării Negre. Apelul lui Victor Negrescu

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Hubul European de Securitate Maritimă, considerat o necesitate imediată pentru regiunea Mării Negre. Apelul lui Victor NegrescuVictor Negrescu. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Incidentele recente provocate de drone în zona Mării Negre readuc în prim-plan nevoia consolidării mecanismelor de securitate din regiune. În acest context, europarlamentarul Victor Negrescu susține că autoritățile române trebuie să intensifice demersurile pentru implementarea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră.

România, chemată să grăbească proiectul Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră

Mesajul vine după ce o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc din Galați, incident în urma căruia două persoane au fost rănite, iar o dronă navală ucraineană a ajuns în Portul Constanța, unde s-a autodetonat.

„Fac un nou apel către autoritățile române să accelereze la nivel european demersurile pentru implementarea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră. Securitatea regiunii Mării Negre nu mai este o temă de viitor, ci o necesitate imediată”, arată eurodeputatul.

CE, sprijin pentru acest proiect strategic

Potrivit acestuia, proiectul a beneficiat de susținere constantă la nivel european, fiind inclus în mai multe documente și rezoluții ale Parlamentului European. Acesta a mai spus că inițiativa dispune de sprijin bugetar și a fost analizată inclusiv în timpul discuțiilor purtate cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

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„Comisia Europeană a confirmat deja fezabilitatea acestui proiect, iar Parlamentul European a susținut includerea sa în prioritățile europene. Acum este momentul să trecem de la discuții la implementare”, mai arată social-democratul.

Apel pentru accelerarea Hubului European de Securitate Maritimă la Marea Neagră, după incidentele cu drone de la Galați și Constanța

În opinia sa, viitorul hub ar contribui la întărirea capacităților de supraveghere și reacție în bazinul Mării Negre, într-un context regional marcat de provocări de securitate tot mai complexe.

„Hubul European de Securitate Maritimă ar consolida capacitatea de monitorizare și reacție în regiunea Mării Negre. România are oportunitatea de a deveni principalul pilon european de securitate la Marea Neagră”, mai spune europarlamentarul.

Potrivit eurodeputatului, proiectul ar putea transforma România într-un actor central al securității europene la Marea Neagră.

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