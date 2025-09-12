Femeie prinsă cu cuțite la Parlament. Reacția AUR, partidul care o invitase. Update

O femeie din Republica Moldova a fost prinsă joi dimineață cu șase cuțite asupra sa la filtrul de securitate de la Palatul Parlamentului. Persoana intenționa să participe la evenimentul „Forumul Economic”. „Facem precizarea că persoana în cauză este colaboratoare a Grupului parlamentar AUR din Camera Deputaților. Conform procedurilor legale, persoana a fost condusă la Secția 17 de Poliție”, a transmisBiroul de comunicare al Camerei Deputaților.

„Aceasta a fost înscrisă pe o listă suplimentară de participanți la evenimentul Forumul Breslei Constructorilor. Tuturor celor înscriși la eveniment li s-au transmis în prealabil instrucțiuni clare privind accesul în clădire, inclusiv mențiunea expresă că obiectele contondente sunt strict interzise. Acest incident arată, încă o dată, importanța controalelor efectuate la intrarea în Parlament, tocmai pentru a împiedica accesul unor persoane care poartă obiecte periculoase asupra lor. Mai departe, este responsabilitatea instituțiilor abilitate să investigheze situația și să ia măsurile care se impun”, se arată în comunicatul AUR.

În prezent femeia se află la audieri.

Femeia identificată drept Lavric Diana, născută la 25 iunie 1990, a fost depistată în momentul controlului de rutină efectuat la intrarea în clădire. Surse oficiale au precizat că asupra acesteia au fost găsite șase arme albe.

Reprezentanții Camerei Deputaților au confirmat că aceasta figura pe lista suplimentară transmisă de grupul AUR, în baza căreia urma să participe la activitatea organizată în Parlament.

Nu este prima situație de acest fel. În anul 2023, Elena Ariadna Cîrligeanu, atunci șefa organizației de tineret a AUR, a fost prinsă la același punct de control având asupra sa patru gloanțe.La acea dată, instituția a transmis că „persoana a fost prinsă cu obiecte interzise la controlul obligatoriu” și a fost direcționată către Poliție.

La scurt timp după, aceasta declara în fața organelor de anchetă, ea a declarat că muniția ar fi provenit de la un poligon de tragere și că o păstra doar ca amintire. După acest episod considerat ieșit din comun, mai mulți parlamentari au propus ca și demnitarii să fie supuși verificărilor de securitate la intrarea în instituție. Elena Ariadna Cîrligeanu avea atunci de ani și deținea funcția de președinte al Organizației de Tineret din cadrul Alianței pentru Unirea Românilor.

Cazul recent readuce în atenție criticile aduse partidului AUR, catalogat de numeroși analiști ca promotor al violenței verbale și fizice în spațiul public. Reprezentanții Parlamentului au subliniat că măsurile de securitate rămân stricte și că orice obiect interzis descoperit la punctele de acces conduce automat la sesizarea autorităților competente.