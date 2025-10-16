Fostul deputat și președinte al CJ Cluj Horea Uioreanu a murit într-un azil de bătrâni

Horea Uioreanu, fost deputat PNL și președinte al Consiliului Județean Cluj, a murit la 16 octombrie 2025, într-un cămin din Gilău. Fostul politician fusese condamnat definitiv pentru corupție, dar în ultimii ani se retrăsese complet din viața publică.

Fostul președinte al Consiliului Județean Cluj, Horea Uioreanu, a murit joi, 16 octombrie 2025, la vârsta de 60 de ani, în cadrul Centrului Caro din Gilău, acolo unde era rezident din luna august.

Potrivit Mediafax, fostul politician a fost îngrijit până în ultimele clipe de personalul instituției și de mama sa, care i-a fost aproape în perioada petrecută în centru.

„Pe parcursul acestei perioade, personalul centrului i-a oferit întreaga asistență și îngrijire necesară, cu profesionalism și respect, contribuind la ameliorarea suferințelor generate de afecțiunile de care suferea”, se arată în comunicatul transmis presei.

Familia lui Horea Uioreanu a confirmat că mama acestuia, aflată și ea la o vârstă înaintată, a ales să devină rezidentă a aceluiași cămin pentru a-l putea sprijini pe fiul său. „A fost lângă el până la capăt”, au declarat surse apropiate familiei pentru Mediafax.

Centrul Caro din Gilău este o instituție privată destinată îngrijirii persoanelor vârstnice, situată în apropiere de Cluj-Napoca, unde fostul lider liberal și-a petrecut ultimele luni din viață, într-un anonimat aproape total.

Horea Uioreanu a fost o figură influentă a politicii clujene și naționale în anii 2000 și începutul anilor 2010. Deputat PNL timp de mai multe mandate, el a fost ales în 2012 președinte al Consiliului Județean Cluj, o poziție considerată strategică în administrația regională.

Mandatul său a fost însă întrerupt brusc în 2014, când procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) l-au reținut într-un dosar de corupție. Uioreanu a fost acuzat că ar fi primit mită de la mai mulți oameni de afaceri, în schimbul acordării preferențiale a unor contracte publice de lucrări.

Potrivit anchetatorilor, mita se ridica la sute de mii de lei, bani care ar fi fost folosiți inclusiv pentru activități de partid și campanii electorale.

În 2017, Horea Uioreanu a fost condamnat definitiv la șase ani și patru luni de închisoare pentru luare de mită, în urma unei anchete care a zguduit scena politică locală. A executat o parte din pedeapsă, iar după eliberarea condiționată s-a retras complet din viața publică.

Surse apropiate familiei afirmă că, după ieșirea din penitenciar, fostul politician a ales să ducă o viață discretă, evitând aparițiile publice și contactul cu presa. În ultimii ani, s-a confruntat cu probleme de sănătate, dar a refuzat să revină în spațiul politic, preferând liniștea familiei.