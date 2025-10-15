Trendul de pe Tiktok care îi sperie pe părinți. Mihai Stoica, păcălit de fiica sa

O farsa cu AI apărută pe TikTok a atras atenția autorităților din mai multe țări, după ce a provocat panică și apeluri false la 112. Printre victimele farsei se numără și Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, care a povestit pentru Fanatik cum fiica sa, Teodora Stoica, i-a trimis imagini generate de inteligența artificială ce păreau să arate un om al străzii în casa sa.

Farsa AI s-a transformat într-un fenomen global pe TikTok, unde utilizatorii creează fotografii false cu persoane fără adăpost inserate realist în propriile locuințe, pentru a-și speria prietenii sau membrii familiei. În România, una dintre cele mai cunoscute victime ale acestei farse a fost Mihai Stoica.

„AI-ul a creat o porcărie… un tip care arată a homeless, poţi să-l pui în poze în casa ta. Fiica mea mi-a spus că e Gelu din Galați, că m-a căutat. Am crezut că e real, m-am urcat în mașină și am vrut să merg acolo”, a povestit Mihai Stoica pentru Fanatik.

Managerul a realizat abia ulterior că totul fusese o glumă. Managerul FCSB a dezvăluit că fiica sa, Teodora Stoica, l-a păcălit trimițându-i imagini generate cu un presupus „prieten din copilărie” care ar fi venit să-l viziteze.

Fenomenul nu s-a limitat doar în România. Utilizatorii TikTok au creat un trend periculos, folosind inteligența artificială pentru a genera imagini false cu persoane fără adăpost surprinse în propriile locuințe. Scopul aparent inofensiv, de a-și speria prietenii și familia, s-a transformat rapid într-un fenomen viral care a alarmat autoritățile din mai multe țări.

În SUA, numeroase departamente de poliție au fost nevoite să intervină după ce apeluri false la 911 au semnalat „intruși” inexistenți, punând în pericol atât cetățenii, cât și forțele de ordine.

Departamentul de poliție din Salem, Massachusetts, a emis un avertisment ferm privind consecințele grave ale farsei AI devenite virale pe TikTok. Potrivit autorităților, acest tip de conținut nu doar că dezumanizează persoanele fără adăpost, dar provoacă panică și duce la risipirea resurselor poliției.

În multe cazuri, agenții chemați la intervenție nu știu că este vorba despre o farsă și tratează situația ca pe o amenințare reală, ceea ce poate genera incidente periculoase atât pentru civili, cât și pentru forțele de ordine.