Mircea Lucescu a pus mâna pe telefon și l-a surprins pe Gigi Becali cu mesajul său

Gigi Becali a povestit că selecționerul Mircea Lucescu l-a sunat înainte de meciul FCSB – Craiova pentru a-i ura succes în . Patronul campioanei a promis că va susține echipa națională, dar a recunoscut și interesul financiar din spatele deciziei sale.

Patronul FCSB, Gigi Becali, a oferit noi declarații după victoria dramatică a României în fața Austriei, scor 1-0. Finanțatorul campioanei a dezvăluit că selecționerul Mircea Lucescu l-a sunat cu doar câteva ore înainte de meciul FCSB – Universitatea Craiova, pentru a-i ura succes.

Becali spune că gestul antrenorului i-a schimbat complet atitudinea față de echipa națională și că, din acel moment, a decis să o sprijine public.

Finanțatorul FCSB a explicat că a fost impresionat de eleganța și respectul cu care Mircea Lucescu i s-a adresat, mai ales în contextul în care, anterior, nu s-au aflat mereu pe aceeași lungime de undă în declarații publice.

Chiar dacă a recunoscut că gestul selecționerului i-a plăcut, Gigi Becali nu s-a ferit să spună direct care este adevăratul motiv pentru care va susține naționala la meciurile viitoare: miza financiară.

„Acum să spun încă ceva care mă mână să țin cu naționala mai mult: interesul de bani. Dacă ne calificăm la Campionatul Mondial, eu iau vreo 3-4 milioane de euro. 600.000 de jucător convocat. Iau și de la Ngezana (Africa de Sud), dacă nu, iau de la Kiki (Benin). Nu-l dau afară, nu pot, că are contract. Nu-l bag pe listă. Nu-l mai dau, că iau bani.”

Becali a explicat că regulamentele FIFA prevăd ca echipele de club să primească sume consistente pentru jucătorii convocați la turneele finale internaționale. În cazul unei calificări la Campionatul Mondial, FCSB ar putea încasa milioane de euro.

„Dacă se califică, îl mai dau? Rămâne, că iau banii. Dacă ne calificăm, noi avem 6-7 jucători convocați, iau 4 milioane de euro.”

Becali a urmărit meciul România – Austria și a declarat că succesul aparține în primul rând selecționerului. El a comentat prestațiile individuale și deciziile tactice ale lui Mircea Lucescu, pe care le consideră inspirate.

„Dacă Virgil Ghiță nu dădea golul ăla, toată lumea îl «spărgea» pe Lucescu. Hai să spunem adevărul. E meciul lui, câștigat de el. Am fost peste austrieci două clase. N-au jucat nimic, n-au avut nicio ocazie. A fost inspirat Lucescu. Una i-a făcut-o Dumnezeu, că l-a accidentat pe Popescu și l-a băgat pe Ghiță! A doua, schimbarea cu Louis Munteanu. A scos faultul din care s-a dat lovitura în ultimele secunde. Și Ianis a alergat mult. Și Man, Mihăilă.”

Omul de afaceri a lăudat modul în care echipa națională a controlat jocul și a remarcat că inspirația selecționerului a fost decisivă.

„Mijlocul terenului a fost stăpânit de noi. Dragomir e fotbalist, nu credeam niciodată. Ianis Hagi a câștigat meciul, va crește și mai mult. Acum e la vârsta de fotbal. Are o lejeritate de a pendula acolo, în teren. Ba scoate un penalty, ba dă un gol și ne calificăm, ba dă o centrare și câștigăm meciul. Asta spune totul despre un fotbalist. Eu asta am văzut: centrare și gol.”

Becali a precizat că informațiile financiare privind compensațiile FIFA i-au fost confirmate chiar de Mihai Stoica, managerul general al clubului.

„MM mi-a zis acum o săptămână că luăm banii. Ne vom califica și la baraj. Norocul și al meu, să iau și eu milioanele. Man mi-a plăcut foarte mult aseară, e fotbalist. Bîrligea s-a bătut, s-a luptat cu ei acolo.”

Finanțatorul a continuat în stilul său caracteristic, glumind pe seama „norocului” care pare să-l urmărească.

Becali a recunoscut că nu este un specialist în fotbalul internațional, dar spune că s-a bazat pe evaluările făcute de colaboratorii săi din club.

„Nu mă pricep la echipele străine, dar MM mi-a zis așa: «Băi, Gigi, ăia au numai jucători de clasă, dar nu sunt în formă, nu joacă nimic la echipele lor de club.» Pe asta am mizat și eu. Echipa noastră a avut atitudine.”

Un alt subiect abordat de patronul FCSB a fost situația fundașului David Kiki, internațional din Benin. Deși anterior anunțase că ar putea renunța la el, Becali a declarat că îl va păstra tocmai datorită potențialelor câștiguri financiare în cazul unei calificări la Campionatul Mondial.