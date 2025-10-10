Gigi Becali l-a pus la zid pe finul Mirel Rădoi: „Păi, mă, nebunule, tu ai cinci galbene și un roșu!”

Gigi Becali a răspuns acid lui Mirel Rădoi, după ce tehnicianul Universității Craiova a acuzat FCSB de trageri de timp în derby-ul câștigat de roș-albaștri. Patronul FCSB a spus că mândria îi întunecă mintea finului său.

FCSB a obținut o victorie importantă, scor 1-0, în derby-ul cu Universitatea Craiova, disputat pe Arena Națională. Meciul, considerat unul dintre cele mai tensionate ale sezonului, a fost decis de penalty-ul transformat de Florin Tănase, iar la final spiritele s-au încins între cele două tabere.

Victoria a reaprins speranțele roș-albaștrilor în lupta pentru titlu și a relansat campionatul, în timp ce Craiova lui Mirel Rădoi a pierdut primul loc în clasament.

După fluierul final, Rădoi a declarat că echipa sa a dominat meciul și a acuzat FCSB că ar fi recurs la trageri de timp, în special în repriza secundă.

„Un joc controlat în totalitate de Craiova, și în prima repriză, și în a doua. Am avut acele ocazii pe care le-am ratat la început. Eu sunt mulțumit de băieți, au dominat meciul și tehnic, și tactic. Chiar nu am ce să le reproșez jucătorilor”, a spus Rădoi, după partidă.

Antrenorul oltenilor a mai transmis un avertisment echipei rivale:

„Spectacolul ăsta fotbalistic nu va mai aduce suporteri la stadion, din păcate, cu trageri de timp…”

Patronul FCSB, Gigi Becali, nu a lăsat afirmațiile fără răspuns. În cadrul emisiunii „Exclusiv FCSB”, finanțatorul roș-albaștrilor a avut o reacție acidă la adresa finului său.

Becali a spus că FCSB a fost echipa mai bună, cu mai multe ocazii și două penalty-uri, și i-a reproșat lui Rădoi că „vorbește din orgoliu”.

„Ne luptăm la titlu anul ăsta cu Craiova, așa cred. Dar prima oară să intrăm în play-off. Craiova are un lot cu jucători valoroși. Dar cât de curând îi vom spulbera pe toți și cu asta, basta! Rapid o fi pe locul 1, dar Rapid e ca Simion, cade în cap imediat!”, a declarat Gigi Becali pentru ProSport.

Patronul FCSB a adăugat, cu ironie:

„Rădoi de ce să se supere? Eu l-am lăudat. Trebuie să fie lăudat, a stat 11 etape pe locul 1, a dus Craiova după 25-30 de ani în cupele europene. A spus o prostie din orgoliu, din mândrie, că nu mai vin oamenii la stadion că, vezi Doamne, am fi tras noi de timp.”

Apoi, Becali a continuat cu un atac direct:

„Păi mă, nebunule, tu ai cinci galbene și un roșu. Noi am avut trei-patru ocazii, două de 11 metri. Cine a jucat fotbalul, noi sau el? Dar i se întunecă mintea câteodată, din mândrie. Are și de ce să fie mândru, dar, când e vorba de nașul, mai gândește-te ce spui!”

Tehnicianul Craiovei a insistat că echipa sa a controlat meciul, chiar dacă scorul final nu a reflectat realitatea din teren. „Am dominat jocul de la început până la final. Am avut ocazii mari, dar nu am reușit să marcăm. FCSB a făcut tot ce a putut pentru a fragmenta ritmul. Eu sunt mulțumit de atitudinea băieților, dar nu și de rezultat”, a spus Rădoi. Antrenorul a adăugat că stilul de joc al adversarilor ar putea alunga spectatorii de pe stadioane: „Dacă vrem să aducem fanii la meciuri, trebuie să oferim fotbal, nu trageri de timp. Publicul nu vine să vadă meciuri întrerupte la fiecare minut.”