Sport

Gigi Becali l-a pus la zid pe finul Mirel Rădoi: „Păi, mă, nebunule, tu ai cinci galbene și un roșu!”

Comentează știrea
Gigi Becali l-a pus la zid pe finul Mirel Rădoi: „Păi, mă, nebunule, tu ai cinci galbene și un roșu!”sursa: Facebook
Din cuprinsul articolului

Gigi Becali a răspuns acid lui Mirel Rădoi, după ce tehnicianul Universității Craiova a acuzat FCSB de trageri de timp în derby-ul câștigat de roș-albaștri. Patronul FCSB a spus că mândria îi întunecă mintea finului său.

Derby cu scântei: FCSB – Universitatea Craiova 1-0

FCSB a obținut o victorie importantă, scor 1-0, în derby-ul cu Universitatea Craiova, disputat pe Arena Națională. Meciul, considerat unul dintre cele mai tensionate ale sezonului, a fost decis de penalty-ul transformat de Florin Tănase, iar la final spiritele s-au încins între cele două tabere.

Victoria a reaprins speranțele roș-albaștrilor în lupta pentru titlu și a relansat campionatul, în timp ce Craiova lui Mirel Rădoi a pierdut primul loc în clasament.

După fluierul final, Rădoi a declarat că echipa sa a dominat meciul și a acuzat FCSB că ar fi recurs la trageri de timp, în special în repriza secundă.

Voronin îl lasă baltă pe Dodon. PCRM vrea fracțiune separată în Parlament
Voronin îl lasă baltă pe Dodon. PCRM vrea fracțiune separată în Parlament
NATO iau în calcul un răspuns mai dur la provocările Rusiei
NATO iau în calcul un răspuns mai dur la provocările Rusiei

„Un joc controlat în totalitate de Craiova, și în prima repriză, și în a doua. Am avut acele ocazii pe care le-am ratat la început. Eu sunt mulțumit de băieți, au dominat meciul și tehnic, și tactic. Chiar nu am ce să le reproșez jucătorilor”, a spus Rădoi, după partidă.

Antrenorul oltenilor a mai transmis un avertisment echipei rivale:

„Spectacolul ăsta fotbalistic nu va mai aduce suporteri la stadion, din păcate, cu trageri de timp…”

Gigi Becali

Gigi Becali. Sursa foto: Captură video

Replica lui Gigi Becali: „Rădoi e mândru, dar i se întunecă mintea câteodată”

Patronul FCSB, Gigi Becali, nu a lăsat afirmațiile fără răspuns. În cadrul emisiunii „Exclusiv FCSB”, finanțatorul roș-albaștrilor a avut o reacție acidă la adresa finului său.

Becali a spus că FCSB a fost echipa mai bună, cu mai multe ocazii și două penalty-uri, și i-a reproșat lui Rădoi că „vorbește din orgoliu”.

„Ne luptăm la titlu anul ăsta cu Craiova, așa cred. Dar prima oară să intrăm în play-off. Craiova are un lot cu jucători valoroși. Dar cât de curând îi vom spulbera pe toți și cu asta, basta! Rapid o fi pe locul 1, dar Rapid e ca Simion, cade în cap imediat!”, a declarat Gigi Becali pentru ProSport.

Patronul FCSB a adăugat, cu ironie:

„Rădoi de ce să se supere? Eu l-am lăudat. Trebuie să fie lăudat, a stat 11 etape pe locul 1, a dus Craiova după 25-30 de ani în cupele europene. A spus o prostie din orgoliu, din mândrie, că nu mai vin oamenii la stadion că, vezi Doamne, am fi tras noi de timp.”

Apoi, Becali a continuat cu un atac direct:

„Păi mă, nebunule, tu ai cinci galbene și un roșu. Noi am avut trei-patru ocazii, două de 11 metri. Cine a jucat fotbalul, noi sau el? Dar i se întunecă mintea câteodată, din mândrie. Are și de ce să fie mândru, dar, când e vorba de nașul, mai gândește-te ce spui!”

Declarațiile lui Rădoi după meci: „Noi am jucat fotbal, nu ei”

Tehnicianul Craiovei a insistat că echipa sa a controlat meciul, chiar dacă scorul final nu a reflectat realitatea din teren.

„Am dominat jocul de la început până la final. Am avut ocazii mari, dar nu am reușit să marcăm. FCSB a făcut tot ce a putut pentru a fragmenta ritmul. Eu sunt mulțumit de atitudinea băieților, dar nu și de rezultat”, a spus Rădoi.

Antrenorul a adăugat că stilul de joc al adversarilor ar putea alunga spectatorii de pe stadioane:

„Dacă vrem să aducem fanii la meciuri, trebuie să oferim fotbal, nu trageri de timp. Publicul nu vine să vadă meciuri întrerupte la fiecare minut.”

Becali: „Craiova va fi principalul nostru rival. Rapid cade în cap!”

În ciuda schimbului dur de replici, patronul FCSB a recunoscut valoarea lotului Universității Craiova și a spus că echipa lui Rădoi va fi principala adversară în lupta pentru titlu.

„Craiova e o echipă bună, cu jucători de valoare. Dar cât de curând îi vom spulbera. Adevărata luptă la titlu va fi între noi și ei. Rapid o fi acum pe primul loc, dar cade în cap imediat. Așa e Simion, o să vedeți!”, a mai spus Becali la „Exclusiv FCSB”.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:30 - Voronin îl lasă baltă pe Dodon. PCRM vrea fracțiune separată în Parlament
16:17 - NATO iau în calcul un răspuns mai dur la provocările Rusiei
16:09 - Băuturile românești vor avea indicații geografice pe ele ca să fie mai ușor de exportat
16:02 - Bitdefender atrage atenția asupra unei noi escrocherii pe WhatsApp
15:50 - Fosta iubită a lui Philipp Plein, dezbrăcată la piele de asistenții sociali. Ce au vrut să vadă
15:43 - Congresul UDMR. Declarațiile politicienilor prezenți la eveniment

HAI România!

Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Noi și când mințim, nu mințim
Noi și când mințim, nu mințim
De la Big Four la antreprenoriat. Andreea Cosmănescu, expertul care îți aduce liniștea fiscală
De la Big Four la antreprenoriat. Andreea Cosmănescu, expertul care îți aduce liniștea fiscală

Proiecte speciale