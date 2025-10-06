Mirel Rădoi, după FCSB – Craiova 1-0: „A fost un meci controlat în totalitate de Craiova”

Mirel Rădoi, antrenorul Universității Craiova, a declarat după înfrângerea cu FCSB, scor 0-1, că echipa sa a dominat jocul și a avut numeroase ocazii, chiar și în inferioritate numerică. În ciuda înfrângerii, tehnicianul s-a arătat mulțumit de atitudinea jucătorilor. „A fost un meci controlat în totalitate de Craiova. Am început bine meciul, cu acele două ocazii. Sunt mulțumit de băieți, cum au interpretat această partidă. Chiar n-am ce să le reproșez jucătorilor”, a spus Rădoi în conferința de presă de la finalul meciului.

Antrenorul oltenilor a vorbit și despre situațiile în care echipa sa a rămas cu un om mai puțin pe teren, spunând că fotbaliștii s-au adaptat la astfel de momente.

„Ne-am obișnuit deja, facem și la antrenamente exerciții în inferioritate. Prea mult fotbal, pentru că ne pregătim pentru fotbal internațional. Sunt foarte mulțumit de atitudinea băieților și de joc. N-am de ce să fiu nemulțumit”, a mai spus antrenorul.

Rădoi a recunoscut că înfrângerea îl deranjează, însă consideră că echipa sa a demonstrat progres și că sezonul este abia la început.

„Am avut posesie și în 10 contra 11, am avut ocazii, chiar nu am de ce să fiu supărat. Rezultatul, da, mă supără, dar nu contează. Noi n-am mai fost pe primul loc timp de 11 etape din 1991. Nu e nicio tragedie, chiar sunt foarte mulțumit de ce s-a întâmplat”, a adăugat antrenorul Universității Craiova.

Mirel Rădoi a criticat maniera de arbitraj și a anunțat că nu va participa la întâlnirea organizată de Kyros Vassaras, în semn de protest.

„În afară de cele două echipe, mai sunt alții pe teren și își permit să se facă de râs. Spectacolul ăsta nu va mai aduce oamenii la stadion. Ei sunt împărați. Eu am văzut fault clar. Eu nu am nicio formă de protest. Singura formă de protest e că nu mă duc la întâlnirea de miercuri”, a spus tehnicianul.

„Avem faza de la meciul cu Universitatea Cluj, unde au dictat penalty și din camera VAR au zis că e ofsaid, dar Dan Nistor era la un metru în spatele liniei. La ce s-a întâmplat în seara asta, n-am de ce să mă duc”, a conchis Rădoi.