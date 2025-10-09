Gigi Becali, reacție după ce Parlamentul i-a respins proiectul de lege: „Vagabondul comandă!”

Tensiuni majore între Gigi Becali și Parlament, după ce propunerea sa de eliminare a regulii U21 a fost respinsă în mai multe comisii. „E împotriva legii firii să mă obligi tu cu ce jucători să joc. Eu sunt societate comercială!”, a reacționat Becali la DigiSport, acuzându-l pe liderul AUR, George Simion, că „dirijează” voturile din comisia de sport.

Proiectul, care viza modificarea Legii Educației Fizice și Sportului, a primit avize negative din partea tuturor forurilor consultate, iar premierul Ilie Bolojan a transmis că Guvernul nu susține inițiativa.

Încercarea deputatului neafiliat Gigi Becali de a modifica Legea Educației Fizice și Sportului pentru a elimina obligativitatea folosirii jucătorilor pe criterii de vârstă (regula U21) a primit avize negative succesive în Camera Deputaților, iar Guvernul, prin premierul Ilie Bolojan, s-a poziționat la rândul său împotrivă. Becali – ales inițial pe listele AUR, apoi rămas independent în Parlament – este unicul inițiator al proiectului.

Propunerea, depusă la începutul lui septembrie, urmărește trei direcții:

1) interzicerea posibilității ca federațiile să impună criterii de vârstă în competițiile oficiale (practic, abrogarea regulii U21 din Superligă);

2) permisiunea pentru federații de a acorda bonusuri/facilități cluburilor care promovează tinerii;

3) scutirea cluburilor organizate ca societăți comerciale private de la indemnizația de 10% din sumele de transfer.

Inițiativa a fost avizată negativ, cu majoritate, de Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale și de Comisia juridică, de disciplină și imunități, iar Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați a respins-o în unanimitate. Mai recent, și Comisia pentru tineret și sport, prezidată de deputatul AUR Ciprian Paraschiv (ex-președinte Poli Iași), a emis aviz negativ.

Chiar și așa, patronul FCSB susține că verdictul final se dă în plen, avizele fiind consultative.

„Cum poate pica o lege care nu a fost supusă votului? Haideți să vă spun cum se face. Se duce la comisii. A picat la comisia de sport, care este a lui AUR, a lui George Simion. Mai merge acum la o comisie, cea de învățământ, care face și un raport. Apoi se face un raport comun de adoptare a legii, apoi în plenul Camerei Deputaților, la vot.

Mai durează 1-2 luni, dar asta nu înseamnă că Parlamentul va ține cont de comisia lui George Simion. Este vorba despre Comisia [de sport] de la Camera Deputaților, la care președintele este de la AUR (n.r. - Ciprian Paraschiv).

Legea încă nu a fost supusă votului. E adevărat, a fost discutată la comisii, acum urmează la comisia de învățământ. Ele fac un raport, nu spun nu. Dar pot veni și eu cu amendamente la raportul pe care-l fac ele. Eu cred că va trece, nu știu, o să vedem”, a declarat acesta la „Fotbal Club”.

Becali i-a răspuns lui Gică Popescu, care se pronunțase ferm pro-regula U21, afirmând că problema reală ține de curajul antrenorilor de a miza pe tineri. „Acum am văzut că a vorbit și Gică Popescu. El să știe că ei, la Farul, folosesc un under pe care l-am dat eu, pe Radaslavescu. Așa bine stau ei la U21. Așa de bună este regula, încât joci cu unul pe care am dat 700.000 și l-am dat gratis. Dacă jucăm doar cu jucători români, atunci nu mai jucăm în nicio cupă europeană niciodată în viața noastră. Păi vreau fundaș central. Spuneți-mi unul!”, a spus finanțatorul FCSB.

„Bineînțeles că e un lucru rău. Nu înțeleg de ce Steaua, FCSB se sperie de acest lucru. Este un club cu o Academie printre cele mai bune din România, care a produs jucători pentru echipa mare.

Marea, marea problemă a fotbalului românesc sunt antrenorii, care nu au curaj să bage jucători tineri, care cred că dacă bagă jucători cu experiență, aceștia fac diferența. Când am câștigat campionatul cu Farul, am făcut-o cu 5 juniori titulari, doi dintre ei de 17 ani, Borza și Mazilu. Louis Munteanu, Grameni și Sîrbu aveau 20 de ani și am ieșit campioni!

Problema sunt antrenorii, credeți-mă ce vă spun, care nu au curaj să bage jucători tineri. Au jucător tineri de calitate, dar nu-i bagă pentru că nu au experiență.

Noi, dacă am fi avut antrenori care gândesc așa în perioada în care eram copii, nu am fi ajuns niciodată la nivelul la care am ajuns. La 18 ani eram titulari la echipele de club. Am început și noi greu, dar nu ne-au scos din echipă. Au tras de noi, ne-au băgat, ne-au dat încredere”.

Un element-cheie din proiect vizează eliminarea indemnizației de 10% din transferuri, sumă destinată – teoretic – finanțării copiilor și juniorilor. Becali a admis deschis că nu a plătit niciodată acești bani, considerând obligația „aberantă”: „Eu n-am plătit niciodată banii ăia. Aia e o lege aberantă. Atunci am propus așa. Cum să dau 10% când vând un jucător? Dacă dau [un jucător] cu 2 milioane, dau 10% la Federație? Noi nu plătim niciun ban. Este lege de 25 de ani, dar n-am dat niciodată! Și nu e regulă, e lege! Niciodată n-am plătit. Nu s-a întâmplat nimic. Ei știu. Dacă cer banii vreodată. De exemplu, trebuia să ceară Federația 1 milion când l-am dat pe Man cu 11 milioane. Hai s-o scoatem, să anulăm aberația asta. Dinamo e pe pierdere, CFR e pe pierdere. Ei vând jucătorii, dau 10% la Federație, dar sunt în faliment?! Nu se poate cu dubla impozitare. Eu sunt societate comercială, nu contează că fac fotbal. Eu vă spun că ea [legea] există, dar nu plătim niciodată banii. Ei nu cer banii niciodată. Au fost băieți buni. Ei plătesc bani de la FIFA și UEFA, să ne dea nouă să creștem jucători, iar noi trebuie să dăm bani la Federație? Cum să dăm noi înapoi?”

Finalul intervenției lui Becali a conținut o jignire la adresa liderului AUR, cu care este în conflict de luni bune: „E împotriva legii firii să mă obligi tu cu ce jucători să joc. Eu sunt societate comercială! (...) Nu sunt sigur dacă trec sau nu, doar am încercat să fac ceva. Dar nu, că este vagabondul acolo (n.r. - despre Simion), el comandă la comisia de sport. Ce, am dat vreun nume? Bine, atunci nu este nimeni vagabond, sunt toți cuminți”.

A urmat și o declarație de orgoliu: „Dacă mă pun să o votez, dacă vreau cu tot dinadinsul să mă ocup, n-are nicio șansă Burleanu în fața mea, ca influență la Parlament. N-are nicio șansă în viața lui!”.

Proiectul de lege propus de Gigi Becali aduce modificări clare la Legea Educației Fizice și Sportului, vizând eliminarea obligativității folosirii jucătorilor tineri pe criterii de vârstă. Astfel, el propune introducerea a două noi alineate la articolul 37, care stabilesc că „se interzice federațiilor sportive naționale să impună, prin regulamente sau alte dispoziții interne, obligativitatea utilizării în competițiile oficiale a sportivilor pe criterii de vârstă”, iar selecția sportivilor ar trebui să se bazeze „exclusiv pe valoarea sportivă”. În același timp, federațiile ar putea încuraja promovarea tinerilor prin măsuri stimulative, dar doar cu titlu opțional – de exemplu, prin bonusuri sau alte forme de sprijin.

O altă modificare importantă vizează articolul 71 din lege, care se referă la sursele de finanțare. Becali propune ca „10% din indemnizațiile de transferuri interne și internaționale ale sportivilor” să continue să meargă către activitățile sportive pentru copii și juniori, dar cu o excepție notabilă: „cluburile sportive organizate ca societăți comerciale private sunt scutite de la plata acestei indemnizații”. Prin această prevedere, inițiatorul dorește să reducă presiunea financiară asupra cluburilor care funcționează în sistem privat, mai ales asupra celor aflate în dificultăți economice.

În expunerea de motive, Gigi Becali își argumentează propunerea prin nevoia de a încuraja performanța și meritocrația în sport. El consideră că selecția ar trebui să se facă doar pe baza competențelor și a pregătirii, fără constrângeri legate de vârstă, pentru a „maximiza competitivitatea cluburilor și a stimula progresul sportivilor”. În opinia sa, taxele impuse cluburilor private – cum este contribuția de 10% – limitează resursele necesare dezvoltării acestora, mai ales în cazul celor aflate în insolvență, care au nevoie de fiecare leu pentru a-și redresa activitatea.

Guvernul a transmis un punct de vedere tranșant în privința propunerii legislative inițiate de Gigi Becali, privind eliminarea obligativității regulii U21. În documentul oficial, Executivul precizează clar: „Nu susținem adoptarea acestei inițiative legislative”, argumentând că măsura nu are o justificare solidă și că textul actual al legii nu impune, de fapt, criterii de selecție bazate pe vârstă sau naționalitate.

În analiza sa, Guvernul subliniază că „nu am identificat în textul Legii nr. 69/2000 dispoziții care să impună alegerea sportivilor în echipele de performanță în funcţie de criterii precum vârsta sau naționalitatea”, atrăgând atenția că motivarea proiectului este incompletă și că nu explică suficient contextul în care s-ar justifica o astfel de modificare. De asemenea, se menționează că introducerea unor excepții pentru cluburile organizate ca societăți comerciale pe acțiuni ar crea un dezechilibru în competiții, fiind „discriminatorie” față de alte structuri sportive.

Concluzia Guvernului este una fermă: „Având în vedere considerentele prezentate, Guvernul nu susține adoptarea acestei inițiative legislative.”

Cu toate acestea, Becali nu pare dispus să renunțe, anunțând că va depune amendamente și că se bazează pe votul final din plen. Deputatul continuă să critice în termeni duri atât liderii politici, cât și reprezentanții fotbalului care apără regula U21, promițând să ducă până la capăt lupta sa împotriva „discriminării pozitive”.