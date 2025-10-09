Proiectul de lege propus de Gigi Becali, respins în unanimitate în Parlament

Una dintre inițiativele legislative ale lui Gigi Becali a fost respinsă în unanimitate de senatorii și membrii unei comisii a Camerei Deputaților, care au votat împotriva amendamentelor propuse la Legea Sportului.

Este vorba despre două modificări pe care acesta le vrea eliminate:

Eliminarea regulii U21 din Liga 1;

Eliminarea obligației ca echipele să plătească 10% din transferul unui jucător cluburilor care l-au format la nivel de copii și juniori.

Schimbările propuse de Gigi Becali au fost analizate mai întâi în Senat, prima cameră sesizată. Deși nu are rol decizional în acest caz, Senatul a respins proiectul în unanimitate, în ședința din 3 septembrie. Cei 108 senatori prezenți au votat împotriva propunerilor lui Becali. Distribuția voturilor, pe partide, a fost următoarea:

PSD - 31 senatori

AUR - 25 senatori

PNL - 15 senatori

USR - 15 senatori

PIR - 9 senatori

UDMR - 8 senatori

Neafiliați - 5 senatori

Conform procedurii legislative, un proiect respins în Senat este transmis în continuare Camerei Deputaților, care are rolul decizional.

Înainte de votul final, proiectul urmează aceiași pași procedurali și ajunge mai întâi la comisii. Deoarece propunerea vizează modificarea Legii Sportului, cel mai relevant vot a fost cel din Comisia pentru Tineret și Sport, unde patronul FCSB a pierdut din nou. Membrii comisiei au respins proiectul în unanimitate.

Articolul propus de Gigi Becali pentru modificarea Legii Sportului privind regula U21: „Se interzice federațiilor sportive naționale să impună obligativitatea utilizării în competițiile oficiale a sportivilor pe criterii de vârstă. Selecția sportivilor se va realiza exclusiv pe baza valorii sportive”.

Articolul propus pentru modificarea Legii Sportului privind cota de 10% din transferuri: „Prin excepție, cluburile sportive organizate ca societăți comerciale private sunt scutite de la plata indemnizației de 10% din transferurile interne și internaționale ale sportivilor, care se constituie în sursă de finanțare a activității sportive pentru copii și juniori, inclusiv a celor din cluburile școlare”.