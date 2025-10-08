Mamele ar putea scăpa de plata CASS. Poiectul a primit vot favorabil în Senat

Inițiativele legislative propuse de PSD, care prevăd readucerea scutirii de la plata contribuției CASS pentru mame, veterani și foști deținuți politici, au fost adoptate cu vot favorabil în Senat: „Dezamăgire mare în sânul familiei PNLUSR. Cele două proiecte legislative inițiate de PSD vin să corecteze măsurile fiscale din primul pachet, trimis în Parlament fără să fie consens în Coaliție pe aceste două puncte: eliminarea scutirilor CASS la mame și veterani”, a transmis senatorul social-democrat Sebastian Răducanu.

Sebastian Răducanu a criticat dur atitudinea partenerilor de guvernare, acuzându-i că ignoră argumentele PSD și nevoile reale ale oamenilor.

„Colegii din coaliție nu au înțeles nici de această dată obiecțiile noastre și au rămas fermi pe poziții. România se confruntă cu un declin demografic fără precedent, dar acest lucru nu pare să vă preocupe — dimpotrivă, vă încurcă puțin calculele. Nici măcar când vorbim despre veteranii de război sau foștii deținuți politici nu manifestați recunoștință pentru cei care și-au pus în joc viața și libertatea pentru țară. Păcat că această atitudine de zmei o arătați doar în fața celor mai vulnerabili”, a declarat senatorul PSD.

Senatorii PNL și USR au ales să se abțină de la vot. Liderul grupului liberal din Senat, Daniel Fenechiu, a argumentat că PNL pledează pentru principiul solidarității, potrivit căruia „toți cei care beneficiază de servicii medicale trebuie să contribuie la sistemul public de sănătate”.

El a adăugat că eliminarea contribuției CASS pentru anumite categorii de persoane ar putea dezechilibra bugetul și că, fără surse de finanțare clare, măsurile nu sunt sustenabile pe termen lung.

De partea sa, senatoarea AUR Dorina Barcari a precizat că proiectele sunt „un pas bun”, dar insuficient. Ea a insistat că este nevoie și de modificări în legea salarizării pentru a asigura un sprijin real celor aflați în situații vulnerabile.

După ce au primit aviz pozitiv în comisiile de specialitate, proiectele urmează să fie dezbătute în Comisia pentru buget, înainte de a ajunge în plenul Senatului, care este prima Cameră sesizată. Decizia finală va aparține însă Camerei Deputaților.

Inițiativele legislative au fost depuse în luna septembrie, ca reacție la modificările fiscale introduse de Guvern, prin care mamele, veteranii și foștii deținuți politici au fost obligați să plătească contribuția CASS.

Prin aceste proiecte, PSD dorește să repare ceea ce consideră o măsură injustă și împovărătoare pentru categoriile vulnerabile.