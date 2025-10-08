Politica

Ciolacu, pregătit să revină la CJ Buzău. Pe cine votează la șefia PSD

Comentează știrea
Ciolacu, pregătit să revină la CJ Buzău. Pe cine votează la șefia PSDMarcel Ciolacu. Sursa foto: INQUAM Photos / Octav_Ganea
Din cuprinsul articolului

Fostul premier Marcel Ciolacu a declarat că PSD va organiza în curând un congres, unde urmează să fie ales un nou președinte, care va fi, cel mai probabil, Sorin Grindeanu. „Se vor discuta toate în interiorul partidului”, a spus acesta, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”.

Ciolacu: Grindeanu ar putea fi noul președinte PSD

Fostul premier a afirmat că PSD va organiza în curând un congres pentru alegerea unui nou președinte, iar cel mai probabil acesta ar fi Grindeanu.

„Se vor discuta toate în interiorul partidului. În acest moment, foarte curând, PSD-ul va avea un congres, va avea un președinte, mai mult ca sigur, Sorin Grindeanu va fi viitorul președinte al partidului. E atributul președintelui partidului”.

Întrebat când va avea loc acest congres, el a declarat: „Cred că luni e un BPN, eu nu sunt membru. Luni se va stabili data alegerilor. Eu o să votez cu Sorin Grindeanu, așa cum am zis. Nu voi candida la nicio funcție, exclus acest lucru. E timpul să vină altă echipă, cu alți oameni”.

Horoscopul lui Dom’ Profesor,  9 octombrie 2025. Era pe când aveam baraka și modjo
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  9 octombrie 2025. Era pe când aveam baraka și modjo
CIA declasifică un raport despre vizita lui Joe Biden în Ucraina. De ce a fost ținut secret documentul din 2015
CIA declasifică un raport despre vizita lui Joe Biden în Ucraina. De ce a fost ținut secret documentul din 2015
Sorin Grindeanu

Sursa foto: Sorin Grindeanu/Facebook

Coaliția de guvernare ar funcționa mult mai bine fără USR

Ciolacu a discutat, de asemenea, despre coaliția de guvernare, afirmând că aceasta ar „funcționa mult mai bine fără USR”.

„PSD-ul cu PNL-ul au un exercițiu de a guverna împreună. La acest moment, dacă nu se lămuresc unele lucruri, spre așa ceva ne îndreptăm. Această răutate pe care o emană de fiecare dată, acest tip de a face politică de a căuta de fiecare să eviți, faptul că nu înțeleg contextul și nu înțeleg echitățile sociale. Ei nu sunt reprezentați în zona de administrație locală”, a spus acesta.

Ce planuri de viitor are Ciolacu

Fostul prim-ministru al României a anunțat că este dispus să candideze la președinția Consiliului Județean Buzău, însă doar dacă va avea sprijinul PSD.

„Dacă vor fi alegeri, eu candidez la Buzău. Merg la Consiliul Județean, nu am nicio problemă. Am avut întâlnire și cu primarii de la Buzău. Dacă organizația va fi de acord, eu o să candidez. Eu sunt pregătit să candidez în cazul în care se anunță alegeri”, a spus acesta.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:40 - Horoscopul lui Dom’ Profesor,  9 octombrie 2025. Era pe când aveam baraka și modjo
20:31 - CIA declasifică un raport despre vizita lui Joe Biden în Ucraina. De ce a fost ținut secret documentul din 2015
20:22 - Ciolacu, pregătit să revină la CJ Buzău. Pe cine votează la șefia PSD
20:19 - Philip Morris România: investiții strategice pentru dezvoltarea socio-economică a țării Impactul total al companiei ...
20:14 - Colegul de celulă al lui Ciprian Pian: Omul ăsta a fost efectiv omorât
20:05 - Vladimir Plahotniuc şi Constantin Ţuţu refuză să se prezinte la judecată. Unul din ei va fi adus forţat

HAI România!

România, între spionaj și afaceri de milioane. Scandalurile ard scena politică. De la CIA la Biden
România, între spionaj și afaceri de milioane. Scandalurile ard scena politică. De la CIA la Biden
România, sabotată de la vârful puterii
România, sabotată de la vârful puterii
România, între nebunia Rusiei și Ilie-Sărăcie
România, între nebunia Rusiei și Ilie-Sărăcie

Proiecte speciale