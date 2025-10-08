Ciolacu, pregătit să revină la CJ Buzău. Pe cine votează la șefia PSD

Fostul premier Marcel Ciolacu a declarat că PSD va organiza în curând un congres, unde urmează să fie ales un nou președinte, care va fi, cel mai probabil, Sorin Grindeanu. „Se vor discuta toate în interiorul partidului”, a spus acesta, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”.

Fostul premier a afirmat că PSD va organiza în curând un congres pentru alegerea unui nou președinte, iar cel mai probabil acesta ar fi Grindeanu.

„Se vor discuta toate în interiorul partidului. În acest moment, foarte curând, PSD-ul va avea un congres, va avea un președinte, mai mult ca sigur, Sorin Grindeanu va fi viitorul președinte al partidului. E atributul președintelui partidului”.

Întrebat când va avea loc acest congres, el a declarat: „Cred că luni e un BPN, eu nu sunt membru. Luni se va stabili data alegerilor. Eu o să votez cu Sorin Grindeanu, așa cum am zis. Nu voi candida la nicio funcție, exclus acest lucru. E timpul să vină altă echipă, cu alți oameni”.

Ciolacu a discutat, de asemenea, despre coaliția de guvernare, afirmând că aceasta ar „funcționa mult mai bine fără USR”.

„PSD-ul cu PNL-ul au un exercițiu de a guverna împreună. La acest moment, dacă nu se lămuresc unele lucruri, spre așa ceva ne îndreptăm. Această răutate pe care o emană de fiecare dată, acest tip de a face politică de a căuta de fiecare să eviți, faptul că nu înțeleg contextul și nu înțeleg echitățile sociale. Ei nu sunt reprezentați în zona de administrație locală”, a spus acesta.

Fostul prim-ministru al României a anunțat că este dispus să candideze la președinția Consiliului Județean Buzău, însă doar dacă va avea sprijinul PSD.

„Dacă vor fi alegeri, eu candidez la Buzău. Merg la Consiliul Județean, nu am nicio problemă. Am avut întâlnire și cu primarii de la Buzău. Dacă organizația va fi de acord, eu o să candidez. Eu sunt pregătit să candidez în cazul în care se anunță alegeri”, a spus acesta.