Cine este Cornelia Micicoi, noul prefect al județului Timiș. De la PRO România la USR, prin PNL și Forța Dreptei

Cornelia Elena Micicoi, noul prefect al județului Timiș, numit din partea USR, a stârnit controverse după ce a recunoscut public că a trecut prin mai multe formațiuni politice în ultimii ani.

Fosta membră PRO România, apoi PNL și Forța Dreptei, a explicat că nu consideră aceste schimbări drept traseism politic, ci o continuitate a propriei orientări ideologice.

Cornelia Elena Micicoi a fost activă inițial în partidul fondat de Victor Ponta, unde a ocupat și funcția de consilier județean. După numirea sa ca prefect de Timiș, reprezentanta USR a fost întrebată despre numeroasele sale treceri de la un partid la altul.

„Haideți să lămurim puțin partea asta cu traseismul. Așa este, eu am intrat în politică la PRO România. Am candidat și am dus campania electorală pentru PRO România la alegerile europarlamentare, locale și prezidențiale, împreună cu colegii mei de atunci”, a declarat Micicoi.

Aceasta a adăugat că proiectul politic din care făcea parte „s-a încheiat înainte de a se naște”, explicând că PRO România „nu mai are nici oameni, nici consistență”.

„Am obținut o poziție de consilier județean și am reprezentat PRO România din această poziție în cadrul Consiliului Județean Timiș. Din păcate, PRO România a fost un proiect care s-a încheiat, aș putea zice, aproape înainte de a se naște. Chiar dacă formal acest partid mai există, el nu mai are nici oameni și nici… Adică un partid nu poate să existe fără oameni”, a spus noul prefect.

Micicoi susține că nu se consideră traseistă, deoarece, în opinia sa, a rămas fidelă principiilor de centru-dreapta, chiar dacă partidele prin care a trecut și-au modificat direcția politică.

„Atunci când am intrat eu în PRO România și am început să lucrez în acel proiect politic, PRO România avea ca ideologie, de fapt, nu, inițial a fost democrat-liberală, de centru progresistă. Asta era ideologia partidului, care, între timp, s-a mai schimbat. Au venit foarte mulți colegi din PSD și ideologia a mers mai mult către centru-stânga. Practic, eu nu mi-am schimbat nici ideologia, nici direcția, pentru că eu, de orientare ideologică, sunt de centru-dreapta”, a explicat aceasta.

După destrămarea formațiunii lui Victor Ponta, Micicoi s-a orientat către PNL, iar ulterior către Forța Dreptei, formațiune condusă de Ludovic Orban. În final, a ajuns în USR, partid care a susținut-o pentru funcția de prefect.

„Firesc a fost ca eu și alți colegi de-ai mei, care de fapt eram pentru prima oară în politică atunci când am intrat în PRO România, am ales să mergem către dreapta. Am ales inițial să mergem către PNL, dar, după cum știți, la PNL conducerea națională a ales să facă alianță cu PSD-ul. Asta a fost istoria, ca să zic așa, a acelei situații”, a precizat noul prefect de Timiș.

Numirea Corneliei Micicoi în funcția de prefect al județului Timiș a fost confirmată oficial de Guvern, în urma propunerii înaintate de USR. Decizia a fost primită cu reacții mixte, o parte a opiniei publice criticând traseul politic variat al noului reprezentant al Executivului în teritoriu.

Prefectul de Timiș urmează să își preia oficial atribuțiile în perioada imediat următoare, fiind primul reprezentant USR care ocupă această funcție în județ după alegerile din 2024.